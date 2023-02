ถึงแม้จะออกตัวว่ารักครั้งนี้ไม่หวือหวาและไม่ใช่สายอวดรูปคู่ลงโซเชียล แต่ล่าสุดก็ทำเอาอินสตาแกรมหวานเจี๊ยบมดขึ้นเป็นกอง เมื่อ "วุ้นเส้น วิริฒิพา” ออกมาโพสต์คลิปอวยพรวันคล้ายวันเกิดแฟนหนุ่ม โดยการรวบรวมโมเมนต์ต่างๆ ของตนเองและหนุ่ม “นิกม์ ธนะภูมิกุล” พร้อมข้อความว่า “Happy birthday to my special one you always be my day 1” บอกเลยว่าหวานและคลั่งรักแบบสุดๆ จนเพื่อนๆ แทบทั้งวงการแห่เข้ามาแซวกันเพียบ อาทิ คลั่งรัก, มดขึ้นไอจีแล้วค่า, So sweet, โอ๊ยสวีทมาก