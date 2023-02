“ปราง กัญญ์ณรัณ” เผยวาเลนไทน์นี้โสด 100% โอดชีวิตมาถึงจุดขอตามเพื่อนไปฮันนีมูนด้วยเพราะไม่รู้จะไปเที่ยวกับใคร

โสดแล้วงานรุ่งพุ่งแรงมาก งานอีเวนต์ พรีเซ็นเตอร์ วิ่งเข้าหา ไม่ว่าจะกระดิกทำอะไรในโซเชียลก็ถูกจับตามอง เมื่อถามเรื่องนี้กับหรือที่งาน มินิคอนเสิร์ตและ Meet & Greet 19 Years Anniversary Slim Up Center Shine Your Light on... ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว เจ้าตัวได้ตอบเรื่องนี้ว่า…เรื่องงานก็คือได้อยู่ แต่ก็อยากลักกี้อินเลิฟเหมือนกัน ถามว่าเริ่มเหงาไหม มีบ้างนิดหน่อย วาเลนไทน์นี้จะเป็นวาเลนไทน์แรกที่ไม่รู้จะไปไหน มานั่งคิด ในตารางยังว่าง จะทำยังไงดี แล้วคือเพื่อนๆ รุ่นเราแต่งงานกันหมดแล้ว”เลือกไม่ได้ระหว่างงานกับความรักจะเลือกอะไร เศร้าต้องขอตามเพื่อนที่ไปฮันนีมูนเพราะไม่รู้จะไปเที่ยวกับใคร“ตอนนี้ก็ต้องตอบว่างาน แต่ในใจก็อยากจะบอกความรักนิดนึงก็ดีค่ะ จริงๆ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะ ก็แฮปปี้แหละ แต่คือครอบครัวเป็นห่วงแล้ว วาเลนไทน์ก็ลุ้นๆ อยู่ว่าเราจะทำอะไรดี ก็ไม่รู้จะทำยังไง เพื่อนๆ ทุกคนคือมีแฟนกันหมดเลย มีครอบครัวกันทั้งนั้นแล้วด้วยเอาจริงๆ มันก็คงเศร้ามาก ฝรั่งเศสเป็นเมืองที่สุดแสนจะโรแมนติก แต่ไม่รู้จะไปเที่ยวกับใครไง คือไปกับครอบครัวตัวเองก็ไปได้ แต่มันก็จะอีกฟีลนึง เราอยากไปเที่ยวแบบลุยๆ พ่อแม่เราไม่ไหวแล้วไง ก็ไม่รู้นะจะยังไง แต่เพื่อนอนุญาตให้ไปด้วยได้ ก็ขอบคุณเพื่อนมากๆ (หัวเราะ)”เปิดใจ แต่ขอรู้จักด้วยตัวเอง ตอนนี้เพื่อนแนะนำหนุ่มๆ ให้เยอะมาก“เราเปิดนะ จริงๆ มีคนแนะนำเข้ามาเยอะ แต่เราก็เรื่องเยอะไง คือไม่ชอบให้ใครมาแนะนำ อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมากกว่า อยากให้เขาได้รู้จักเรา ชอบที่เราเป็นเรา ถ้าเป็นคนอื่นที่เขาแนะนำมาเขาอาจจะเห็นเราแค่ในรูปตามสื่อ แล้วคนที่อยากจะเจอเราจะต้องไปเจอที่ไหนดี(หัวเราะ) ต้องไปเจอตามกองถ่าย อาจจะต้องแอบไปสมัครเป็นช่างไฟ ก็ดูมีเรื่องราวดีนะคะวาเลนไทน์นี้โสด 100% ไม่รู้จะไปไหน กับใครวาเลนไทน์ปีนี้ก็ยังคงคอนเซปต์หน้าสดไม่ตกใจเหมือนเดิม วาเลนไทน์นี้โสด 100% ไม่รู้จะไปไหน กับใครค่ะ”