“ปราง กัญญ์ณรัณ” กลัวซ้ำรอย “เอ๊ะ จิรากร” วอนแฟนเพลงอย่าตบหน้าหนู หนูต้องใช้หน้าถ่ายละครไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียว

ช่วงนี้จะเห็นรับงานอีเวนต์ ร้องเพลงโชว์ตัวบ่อยๆ ซึ่งปรางยอมรับว่าเป็นงานสายใหม่ที่ตนสนุกและมีความสุขมากๆ ล่าสุดปรางไปร้องเพลงโชว์ที่งานมินิคอนเสิร์ตและ Meet & Greet ที่งาน 19 Years Anniversary Slim Up Center Shine Your Light on... ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ในฐานะนักร้องน้องใหม่ของวงการ ปรางเล่าว่าตอนนี้มีชื่อในวงการนักร้องแล้ว“คือแต่ละงานที่เข้ามาก็คือรีเควสให้ร้องเพลง เดี๋ยวมีอีกนะคะ ปรางสนุกกับการร้องเพลง ก็เหมือนเพิ่งเข้าวงการ เป็นน้องใหม่ในการร้องเพลง ก็อาจจะยังไม่คุ้นชิน ลงทุนอุปกรณ์เองด้วย ก็หลายบาท ก็จ้างปรางได้นะคะ (มาแย่งงานนักร้องแล้ว?)วอนแฟนเพลงอย่าขึ้นมาตบตนบนเวที หลังมีกรณี “เอ๊ะ จิรากร สมพิทักษ์” ถูกแขกในร้านที่ไปร้องเพลงขึ้นมาต่อยหน้า โอดยังต้องใช้หน้าถ่ายละคร“กลัวโดนตบ จริงๆ ช่วงนี้ศิลปินก็มีหลายเรื่องเลย ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสกับคนที่เขาขึ้นไปร้องเพลง เขาขึ้นไปตั้งใจทำงานเพื่อมอบความรัก มอบความสุขให้แฟนๆ ก็ฝากไว้ดีกว่าค่ะ การที่มันมีเรื่องแบบนี้ออกมามันก็เหมือนเป็นเรื่องเตือนใจใครหลายๆ คนว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลย ไม่ว่าจะทำด้วยความไม่ตั้งใจหรือขาดสติอะไรก็แล้วแต่ ยิ่งเดี๋ยวนี้พอมันมีคลิป มีการแชร์กันมากขึ้น มันก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกโชคดีที่ปรางยังไม่เคยเจออะไรแปลกๆ แบบนี้ แฟนคลับปรางเป็นฟีลน่ารัก บอกให้ช่วยร้องเพลงยังไม่ได้ยินเสียงเลย คือเขาขี้เขิน ทั้งๆ ที่อุตส่าห์เตี๊ยมแล้วนะว่าจะร้องเพลงอะไร เผื่อจะไปดูเนื้อกันมา พอมาก็เงียบกริบบางทีมันเป็นเรื่องหน้างานจริงๆ เราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง อย่างมีการขอจับมือ มีคนมาขอถ่ายรูป คือเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ ก็ขอนะคะ อย่าทำหนูเลยค่ะ”