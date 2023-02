“ย้ง ทรงยศ” นำทีมเปิดตัว บริษัท “ทาดา เอ็นเทอร์เทนเมนท์” พร้อม ค่ายเพลง “ซันเรย์ มิวสิค” และโปรดักชัน “5x6 เฮาส์”

เปิดตัวไปด้วยความอบอุ่น เมื่อ ย้ง ทรงยศ สุขมากอนันต์ CHIEF EXECUTIVE OFFICER นำทีมเปิดตัว บริษัท ทาดา เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (TADA Entertainment Co., Ltd.) พร้อมแนะนำผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง แท๊ด รดีนภิส โกสิยะจินดา CHIEF COMMERCIAL OFFICER , ปรุง ทัชระ ล่องประเสริฐ ARTIST STRATEGY DIRECTOR (SONRAY MUSIC Co., Ltd.) และ ปิง เกรียงไกร วชิรธรรมพร MANAGING DIRECTOR (5x6 House Co., Ltd.)โดย บริษัท ทาดา เอ็นเทอเทนเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทแม่ในการบริหารดูแลบริษัทในเครือ ซึ่งจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิง โดยมี บริษัท ซันเรย์ มิวสิค จำกัด (SONRAY MUSIC Co., Ltd.) เป็นบริษัทที่ผลิตงานด้านดนตรี โดยมี ค่ายเพลง SONRAY MUSIC ผลิตศิลปินไอดอลชาย ประเดิมงานแรกด้วย รายการ 789 SURVIVAL (เจ็ด แปด เก้า เซอไวเวิล) : รายการ SURVIVAL ที่จะชวนทุกคนไปสนุก กับการ Mix & Match เทรนนีในสังกัดทั้ง 24 คน เพื่อเดบิวต์เป็น “ไอดอลชายกรุ๊ปใหม่” และ ค่ายเพลง ILY LAB ผลิตศิลปินไอดอลหญิง เปิดตัวด้วย กลุ่มศิลปินไอดอลหญิง MXFRUIT (มิกซ์ฟรุต) ที่มาพร้อมกับ “ความแตกต่าง” ผสมผสานกันอย่างลงตัว นอกจากนี้ยังมี บริษัท 5x6 เฮาส์ จำกัด (5x6 House Co., Ltd.) บริษัทโปรดักชัน บริหารงานโดย ปิง เกรียงไกร วชิรธรรมพร ผู้กำกับซีรีส์ชื่อดัง ที่แจ้งเกิดนักแสดงฮอร์โมนมาแล้ว ล่าสุดกำลังจะมีงาน original content รวมถึง งานโปรดักชันต่าง ๆ ให้ได้ติดตามชม โดยภายในงานเปิดตัว น้อง ๆ ศิลปิน MXFRUIT (มิกซ์ฟรุต) และตัวแทน 789 TRAINEE นำโชว์สุดพิเศษมาฝากให้ทุกคนได้ชม ปิดท้ายด้วยความแฮปปี้และประทับใจสุด ๆย้ง ทรงยศ กล่าวว่า “ที่มาของชื่อ ทาดา เอ็นเทอเทนเมนท์ คือเสียง ทาดา เป็นเสียงเหมือนเวลาที่เราทำอะไรสำเร็จ แล้วภูมิใจที่จะนำเสนอสิ่งนี้ ตอนที่คิดชื่อนี้มีน้อง ๆ เสนอมา ก็รู้สึกชอบมาก ตอนนี้เรามี ทาดา เอ็นเทอเทนเมนท์ ที่เป็นบริษัทแม่ เป็นเสาหลักของออฟฟิศในเครือ ทั้งเรื่องลงทุน, operate, ดูแลการทำงานหลังบ้าน อย่างเช่น marketing / กฎหมาย / บัญชีต่าง ส่วนบริษัทลูก ตอนนี้หลักๆ มีสองฝั่ง คือ เป็น Idol Business ที่พี่ย้งดูแลอยู่ ก็จะมี อยู่ 2 ค่าย คือมีบริษัท SONRAY MUSIC ดูแลผลิต ศิลปิน ไอดอลชาย กับ ILY LAB ดูแลผลิต ศิลปินไอดอลหญิง ซึ่งงานแรกของ พวกเราจะมีการเปิดตัวน้อง ๆ ศิลปินผู้หญิง 5 คนชื่อว่าวง MXFRUIT (มิกซ์ฟรุต) จากค่ายเพลง ILY LAB โดยจะเดบิวต์ซิงเกิลแรกในเดือนมีนา ตามมาด้วย โปรเจกต์ รายการ 789 SURVIVAL เป็นโปรเจกต์ใหม่ของ ซันเรย์ มิวสิค ซึ่งจะเป็นรายการ SURVIVAL ที่จะมีเด็กเทรนนีชาย ทั้ง 24 เข้ารายการมา เพื่อมิกซ์แอนด์แมตซ์ เด็กกลุ่มนี้ ผ่านมิชชันต่าง ๆ ที่เป็นบททดสอบ เพื่อจะเดบิวต์เป็นวงบอยกรุ๊ปวงต่อไป ซึ่งไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดจะเป็น จำนวน 7 หรือ 8 หรือ 9 คน ส่วนฝั่งโปรดักชัน มีปิง มาบริหาร โดยใช้ชื่อว่า 5x6 เฮาส์ ซึ่งเป็นพาร์ตที่ปิงร่วมทำมาด้วยกันตลอด และในทุก ๆ โปรเจกต์ต่อจากนี้ พวกเรายังสนุกและมีแพซชันกับการทำงานอยู่อย่างเต็มที่ครับ และนี่ก็คือก้าวใหม่ของเรา ที่รู้สึกว่าเราตื่นเต้นที่จะทำออกมา และจะพยายามทำให้เกิดเป็นรสชาติใหม่ ๆ ให้กับวงการบันเทิงที่เรารัก และอยากเต็มที่ ฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ”