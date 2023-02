ก๊อท เตรียมส่งเพลงใหม่ NEW COUNTRY "เฉือนใจ" รับวาเลนไทน์

หลังจากที่ปล่อย 2 เพลง เปิดตัวของกลุ่มศิลปิน NEW COUNTRY ออกมาเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วก็เรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆเพลงในโซเชี่ยล มากมาย โดยเฉพาะชาว TikTok ต่างก็เต้นท่า "โดนัทยังมีรู" กันเป็น 100,000 คลิปเลยทีเดียว นั่นคือเพลง "STAND BY หล่อ" ของน้องๆ NEW COUNTRY ชายทั้ง 4 คน และต่อมาอีก 1 สัปดาห์ ก็ตอกย้ำด้วยเพลง "ติ่งค่ะ" ของน้องๆ DUO หญิง สมาชิก NEW COUNTRY เรียกว่าเพลงนี้โดนใจชาวติ่งเกาหลีกันถ้วนหน้า พิสูจน์ได้จากยอดวิวตอนนี้วิ่งไป เพลงละเกือบ 10 ล้านวิวแล้ว นอกจากนี้ยังมีงานคอนเสิรฺ์ตเข้ามามากกว่า 20 งาน และน้องๆทั้ง 6 ยังได้รีวิวสินค้าสุดแมสอีกหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น Mister Donut, แลคตาซอย,การ์นิเย่,เลย์แมกซ์ ฯลฯล่าสุด ก๊อท จักรพันธ์ โปรดิวเซอร์ โปรเจค NEW COUNTRY ก็เตรียมส่งเพลงที่ 3 ในโปรเจกต์นี้ คือเพลง "เฉือนใจ" โดยน้องๆ NEW COUNTRY ทั้ง 4 หนุ่ม เป็นผู้ถ่ายทอด เป็นเพลงช้าที่มีท่าเต้นสามารถเต้นตามได้ โดยเพลง "เฉือนใจ” นี้ โปรดิวซ์โดย ก๊อท จักรพันธ์ แต่งเนื้อร้องทำนองโดย เจ๋ง แจ๋วจริง และ ก๊อท จักรพันธ์ เรียบเรียงโดย ภูเมธา ภัทรพรพล เป็นเพลงที่พูดถึงความรักในแง่มุม ของความน้อยใจ โดยฝ่ายชายรักฝ่ายหญิงมาก ทุ่มเทมาก แต่ฝ่ายหญิงไม่ได้ให้ความรักตอบแทนมาเลย ใช้คำพูดเชือดเฉือนหัวใจตลอดเวลา จนวันหนึ่งอาจจะไม่เหลือหัวใจให้เธออีกเลยก๊อท จักรพันธ์ กล่าวว่า “เพลงเฉือนใจเป็นเพลงที่ 3 และเป็นเพลงช้าที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคู่รัก ใกล้วันวาเลนไทน์พอดี เลยอยากส่งเพลงนี้มาให้ได้ฟังกัน หวังว่าเพลงนี้ คงจะถูกใจหลายๆคน และสำหรับท่าเต้นของเพลงนี้ ก็ยังคงเป็นครูเบนซ์จาก B HOUSE STUDIO มาออกแบบท่าเต้นให้ โดยเฉพาะท่าเฉือนใจในท่อนฮุกโดนมากๆ ยังไงก็ฝากเพลง “เฉือนใจ” ในโปรเจกต์ NEW COUNTRY อีกเพลงนะครับ จะได้รับชมกัน วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้เวลา 09.00 น.ทางช่องยูทูป GRAMMY GOLD"