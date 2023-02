“ต้น อาชว์” มูฟออนซะที เปิดตัวรักใหม่ ผู้ประกาศข่าวช่องดัง “แต้ว” ร่วมกดไลก์ยินดี

เลิกรากับไปนานแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยประกาศว่าคบหาใคร แต่ล่าสุดได้เปิดใจและเปิดตัวรักครั้งใหม่เรียบร้อยแล้ว หลังจากควงสาวไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเธอคือผู้ประกาศข่าวช่อง 3 แถมยังเป็นดีเจอยู่ที่คลื่น flax 102.75 ที่เดียวกับหนุ่มต้นนั่นเอง โดยช่วงต้นปีที่ผ่านมา ต้นได้โพสต์ภาพสาวเซนมาแล้วรอบหนึ่งในคืนเคานต์ดาวน์โดยหนุ่มต้นได้โพสต์ภาพคู่กันพร้อมเขียนแเคปชั่นว่า The snow forecast for Niseko Grand Hirafu is: A heavy fall of snow, heaviest during the night. Temperatures will be below freezing. ขณะที่ฝ่ายหญิงได้เข้ามาตอบกลับอย่างว่า “ไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะ ไว้ไปด้วยกันใหม่นะ!!” ซึ่งอินสตาแกรมสาวเซนก็เปิดตัวด้วยการเขียนชื่อต้นบนหิมะขาวโพลนสื่อความนัย งานนี้คนในวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันยกใหญ่ รวมไปถึง “แต้ว ณฐพร” ที่ได้เข้ามากดไลก์ภาพดังกล่าวอีกด้วย เป็นมิตรภาพที่ดีๆ ต่อกัน