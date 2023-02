เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิด Health Plus Global Wellness Service & Genetic Laboratory อย่างยิ่งใหญ่   พร้อมให้บริการตรวจถึงระดับยีน มุ่งมั่น ร่วมสร้าง Wellness Ecosystem เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

MP Group (Thailand) ได้จัดงาน MP Group 2023: Shaping the Future of Health & Well-being อย่างยิ่งใหญ่ ณ อาคาร MP Group (Thailand) Headquarter โดยได้รับเกียรติจาก ท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติ” อีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการ และได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีน โดยท่านวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Genetic และ Lifestyle Medicine เพื่อเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ในปี 2023 นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะ ร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ ให้คนไทยได้เข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจําเพาะบุคคลแบบองค์รวมโดยในปี 2566 นี้ MP Group จะสร้าง S-curve ใหม่ อีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory และนับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคต โดยมุ่งหวังว่าห้องปฏิบัติการแห่งนี้จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ในการยกระดับการให้บริการตรวจวินิจฉัย เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยประกอบไปด้วยการให้บริการตรวจ Wellness Gene Check, Cancer Gene Check และการตรวจสุขภาพทั่วไป รวมไปถึงบริการตรวจ COVID-19 RT-PCR ด้วย ในการตรวจ Gene ห้องปฏิบัติการได้ใช้เทคโนโลยีการตรวจขั้นสูง ด้วยหลักการ Next Generation Sequencing และ Microarray เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด โดยได้รับรองมาตรฐาน CE-IVD ทั้งระบบ อีกทั้งห้องปฏิบัติการยังได้รับรองมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190 ซึ่งเป็นเครื่องมือยืนยันคุณภาพที่ได้การยอมรับในมาตรฐานสากลซี่งในขณะนี้ ห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory พร้อมเปิดทำการอย่างเป็นทางการแล้ว และมุ่งมั่นว่าห้องปฏิบัติการแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวไทย Live an Excellent Lifeโดย คุณ นทพร บุญบุบผา CEO บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) กล่าวว่า“บริษัท เอ็มพี กรุ๊ปฯ เป็นบริษัทผู้นำเข้าและจำหน่ายนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ที่ได้มาตรฐานสากล เอ็มพี กรุ๊ป มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและใช้งานในการวินิจฉัยจากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ยาวนานกว่า 22 ปี โดยเอ็มพี กรุ๊ป ยังเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของห้องปฏิบัติการชั้นนำทั่วประเทศปัจจุบัน ผู้ป่วยต่างชาติที่มีแนวโน้มจะกลับมาใช้บริการในไทยก็เพิ่มขึ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา และจากนโยบายภาครัฐ ในการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทางบริษัท MP Group ยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการวินิจฉัยทางห้องแลปที่ได้มาตรฐาน และมีชีวิตอย่างยั่งยืนอย่างมีความสุขด้วยสุขภาพที่ดีค่ะผู้บริหารยังกล่าวอีกว่า “ ในปี 2023 นี้ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ปฯ ต้องการปั้นธุรกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจ Wellness ได้แก่ Genetic Testing Laboratory ที่มีแพคเกจการตรวจยีนเฉพาะบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความแม่นยำ ( Precision Medicine ) เนื่องจากยีนในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน จึงทำ ให้คนแต่ละคน มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน โดยในปัจจุบันปัจจัยภายนอก เช่น ได้แก่ การสูบบุหรี่ อาหาร อาหารเสริม สารเคมี มลภาวะ เช่น PM2.5 สามารถมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของยีนในแต่ละบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชั่วคราว หรือ การเปลี่ยนแบบถาวร ที่อาจจะนำไปสู่การกลายพันธุ์ของยีนในครอบครัวรุ่นต่อไป (Germ Line) ได้ หากตรวจพบการเปลี่ยนแปลงนี้ในกลุ่มโรคที่ร้ายแรง เช่น มะเร็งเต้านม ก็อาจจะนำมาสู่ความสูญเสีย อย่างมากมาย ดังนั้น บริษัท เอ็มพี กรุ๊ปฯ ก่อตั้ง Health Plus Laboratory (HP Lab) ขึ้นมา ด้วยความเชื่อที่ว่า หากคนได้มีโอกาสเข้าถึงการตรวจการเปลี่ยนแปลง หรือ ผิดปรกติของยีนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนี้ จะสามารถนำไปสู่การวางแผนสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาวได้ ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสีย รวมถึงช่วยบรรเทาค่ารักษาพยาบาลในระยะยาวได้อีกด้วยนอกจากนี้ เอ็มพี กรุ๊ปฯ ยังปั้นธุรกิจใหม่ คือ MP Heathcare ที่เป็น Beauty Wellness ในแบรนด์ Glass Skin ที่เป็นชุดบำรุงผิว (Skincare) ที่ผลิตจากเมือกหอยทากโมเลกุลเล็ก (Micro Molecule) ที่มาจากงานวิจัยโดยทีมนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สามารถบำรุงผิวได้อย่างล้ำลึกทันที เราใช้เมือกแห่งความสุขจากหอยทากสัญชาติไทยที่หลั่งมาจากส่วนคอ ของหอยทาก (Mantle Mucin) ที่อุดมไปด้วยคุณค่า ของ Hyaluronic Acid , Allantoin , Glycolic Acid (AHA) และ Glycopeptide สูงมากกว่าเมือกหอยทากทั่วไปถึง 30 เท่า จึงสามารถเนรมิตผิวให้สวยแข็งแรงขึ้นได้อย่างชัดเจน ลดปัญหาสิว ผื่นแดง ผิวแพ้ง่าย ริ้วรอย กระ ฝ้า นอกจากนี้ Glass Skin ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ หมุนเวียน Bio Circular Green ( BCG model) ที่ส่งเสริมคุณค่าให้ ทุก Stake Holder ที่อยู่ใน Value Chain ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เราเชื่อว่า Glass Dkin จะเป็น Cleanical หรือ Science-based Skincare ที่เป็นทางเลือกที่ทุกเพศทุกวัยที่มองหา เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่มีงานวิจัยรองรับ ที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น แตกต่างจากผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นที่มีในท้องตลาด เอ็มพี กรุ๊ปฯ อยากเห็นคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่อยากเป็น Live an Excellent Life ” คุณนทพร กล่าวMP Group (Thailand) ผู้นำด้านนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างครบวงจร (Total Solution) และการบริการหลังการขาย Fast and Accurate ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO9001 ในฐานะผู้นำแห่งนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เราเชื่อว่านวัตกรรมทางการวินิจฉัย คือกุญแจไขความลับของโรคภัยต่างๆ ดังนั้นเราพร้อมส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้กับห้องปฏิบัติการ เพื่อมอบคำตอบที่ถูกต้องและแม่นยำให้กับการวินิจฉัย และอีกทั้งยังก้าวสู่ผู้นำแห่งนวัตกรรม Healthcare Business เพื่อสร้าง Wellness Ecosystem ของประเทศ โดยการตรวจลงลึกในระดับ Gene ซึ่งเปรียบเสมือนรหัสลับ ที่ทำให้สามารถกำหนด Lifestyle ด้วยศาสตร์ของ Precision Medicine นับว่าเป็นอีกหนึ่ง S-curve ที่จะเชื่อมโยงการวินิจฉัยผู้ป่วย Illness และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Wellness เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน Live an Excellent Lifeสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ customerservice@mpgroup.co.th LINE : @MPGroupThailand