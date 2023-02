เปิดตัวเด็กไทยอีกหนึ่ง “แพร ภริตา” สมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป “BABY MONSTER” จากค่าย YG Ent.

ซึ่งสมาชิกรายที่ 6 นี้ ทางค่ายเปิดตัวโดยใช้ชื่อสเตจว่าหรือสาวน้อยวัย 16 ปี ( หรือ 17 ปีนับตามแบบเกาหลี ) ซึ่งโชว์พลังเสียงร้องในเพลง "What Other People Say" ของ แซม ฟิชเชอร์ และ เดมี โลวาโตงานนี้ได้รับคำชมอย่างมากมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางค่ายก็เคยโชว์คลิปของ “Chiquita” ชิกิต้า หรือ “แคนนี่ ริรชา พรเดชาพิพัฒ” วัยเพียง 13 ปีซึ่งเรียกเสียงฮือฮาไปแล้วเพราะถือเป็นเด็กไทยอีกหนึ่งคน และน่าจะเดบิวต์ด้วยอายุที่น้อยที่สุดในวงการเคป็อปด้วยเรียกได้ว่า 2 สมาชิกสาวชาวไทยโชว์พลังเสียงร้องที่ทำให้แฟนๆไม่ผิดหวังเลยทีเดียว