MAMAMOO โชว์พลังเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบตัวแม่! ปลดล็อคสกิลหูทองคำ ให้ “มูมู่ไทย” ใจฟูยกด้อม 1464 วันคุ้มค่าต่อการรอคอย ใน MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] – BANGKOK

ปลดล็อคสกิลหูทองคำเคลือบทองฝังเพชรให้ MOOMOO (มูมู่ - ชื่อแฟนคลับ) ชาวไทย แบบฉบับตัวแม่กันไปเลย สำหรับการเยือนประเทศไทยในรอบ 1464 วัน ของ 4 สาวกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของพวกเธอ ในงานจัดขึ้น ณ Impact Exhibition Hall 5 ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้จัดฝีมือดีการันตีคุณภาพอย่างและกลับมาสร้างความประทับใจให้มูมู่ชาวไทยกันอีกครั้ง สำหรับ 4 สาวและแห่งหลังจากที่พวกเธอ ได้บินลัดฟ้ามาจัดงานแฟนมีตติ้งพบปะแฟนๆ ชาวไทย เมื่อ 4 ปีที่แล้ว กลับมาครั้งนี้หลังจากเดบิ้วต์ครบรอบ 9 ปี MAMAMOO พกของขวัญสุดพิเศษมาฝากแฟนๆ กับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ที่ขนเพลงฮิต เพลงเพราะ มาพร้อมเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดปัง ให้แฟนๆ ได้เสพย์รสแห่งความสุขจากเสียงเพลงของพวกเธอสำหรับแฟนๆ ชาวไทย ครั้งนี้อัดแน่นสิทธิพิเศษมามอบให้แฟนๆ มากมาย เริ่มด้วยกิจกรรม Red Carpet ที่พวกเธอได้ออกมาพบปะแฟนคลับและสื่อมวลชน อวดความสวยให้แฟนๆ ได้สัมผัสด้วยตาเนื้อแบบระยะประชิด ก่อนจะถึงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง กับการเปิดฮอลล์ ให้แฟนๆ เตรียมรับความสนุกแบบตะโกน! ใน4 สาวปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีด้วยลุคแคชชวล สวย เท่ พร้อมเปิดไมค์ พาแฟนๆ ปลดล็อคสกิลหูทองคำด้วยเพลง Hana-Dool-Set Uhyy , Mr. Ambiguous ก่อนจะทักทายแฟนๆ ด้วยกิมมิคแนะนำตัวแบบเฉพาะตัวของ 4 สาว ตามด้วยภาษาไทยเสียงดังฟังชัดว่า “สวัสดีค่ะ มามามูค่า ยินดีต้อนรับมูมู่ทุกคน สู่ MAMAMOO WORLD TOUR [MY CON] ค่า” เพียงเท่านี้ก็ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดต้อนรับพวกเธอเสียงดังลั่นสนั่นฮอลล์ เป็นการเปิดเอเนอจี้มูมู่ชาวไทย ให้พร้อมรับความสนุกแบบเต็มอิ่มกว่า 2 ชั่วโมงในคอนเสิร์ตครั้งนี้หลังจากนั้นบรรยากาศในฮอลล์ก็เต็มไปด้วยพลังงานของ 4 สาว กับการแสดงร้องสด และเพอร์ฟอร์แมนซ์เป๊ะ! ปัง! กับทีมแดนเซอร์ครบเซ็ต พร้อมด้วยเซ็ตลิสต์เพลงฮิตของพวกเธอที่เตรียมมากว่า 25 เพลง อาทิ Um Oh Ah Yeh, Freakin Shoes, NEWYORK, Dingga ,Emotion, Funky Boy ,You're the best, AYA, ILLELLA, Taller than You, และ mumumumuch เพลงเพราะๆ จาก 4 สาว ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พวกเธอยังเตรียมเวทีโซโล่ที่จะโชว์เสน่ห์และสไตล์อันแตกต่างของพวกเธอแต่ละคน “โซลาร์” ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นคนแรก ด้วยลุคสาวเท่สุดชิค ในเพลง Water Color ตามมาด้วยน้องเล็กของวงอย่าง “ฮวาซา” ที่เท่แบบตะโกนมาแต่ไกล กับเพลง Eclipse ส่วนสาว “ฮวีอิน” ก็ขอมาแบบหวานๆ เท่ๆ แต่เปรี้ยวเล็กๆ ในเพลง HONEY ปิดท้ายด้วยแร็ปเปอร์สุดคูล “มุนบยอล” ที่มากับเพลง TWITตื่นตาไปกับโชว์สะกดสายตาไปแล้ว สาวๆ MAMAMOO ไม่ปล่อยให้แฟนๆ เอเนอจี้ดร็อป ไปต่อกับคอมโบเพลงชุดใหญ่ ที่ขนมาแบบไฟกะพริบ ซึ่งแต่ละเพลงนั้น ฟังแล้วเหมือนได้ล่องลอยไปสู่โลกของ MAMAMOO และมูมู่ ไม่ว่าจะเป็นเพลง Spit it out, Make Me Happy, LUNATIC, Maria, Paint Me, I love too, Star Wind Flower Sun, Décalcomanie, HIP, Egotistic, gogobebe, Starry Night, Wind flower, Travel, Universe, Better, Yes I am, L.I.E.C และเพลงสุดท้าย Um Oh Ah Yehเป็นเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ มูมู่ชาวไทย ได้เต็มอิ่มกับเสียงเพลงจากสาวๆ MAMAMOO สมกับการรอคอยอันยาวนานถึง 4 ปี 1464 วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาการแสดงคอนเสิร์ต ทั้ง 4 สาว ก็เตรียมเซอร์วิสเซอร์ใจมาฝากแฟนๆ ด้วยการฝึกพูดภาษาไทย ประโยคเด็ด ประโยคฮิต ประโยคดังขนมาหมด อาทิด้านมูมู่ไทยก็เตรียมอีเว้นท์โปรเจกต์มาให้สาวๆ เช่นกัน ทำเอาสาวๆ เกือบจะร้องไห้กันเลยทีเดียว กับความประทับใจครั้งนี้ เรียกได้ว่าแม้จะต่างภาษา แต่ MAMAMOO และ “มูมู่ไทย” เขาส่งใจถึงกันมากๆ และก่อนจะจากลากันไป ทั้ง 4 สาว MAMAMOO ก็ได้พูดถึงความรู้สึกขอบคุณที่มีต่อแฟนคลับชาวไทยอีกด้วยได้รับพลังงานดีๆ กำลังใจดีๆ แถมยังได้ฟังเพลงเพราะๆ เพอร์ฟอร์แมนซ์สุดว้าว! แบบจัดเต็ม เต็มคาราเบลจาก สาวๆ MAMAMOO ตั้งแต่ต้นปีแบบนี้ เชื่อว่า “มูมู่ไทย” มีพลังใจใช้ชีวิตในปี 2023 อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอน ต้องขอบคุณผู้จัด D-SHOW THAILAND และ KOKO CONNECTION ที่มอบของขวัญสุดพิเศษนี้ให้ชาวมูมู่ไทยแลนด์