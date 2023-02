รู้จัก Black Card ในมือ "ลิซ่า" บัตรพรีเมียมเครดิตสำหรับไอดอล K-Pop ระดับซูเปอร์สตาร์เท่านั้น

ล่าสุด "ลิซ่า" ก็กลายเป็นคนดังอีกคนที่ถือบัตรดังกล่าวโดยงานนี้เกิดขึ้นจากการที่แฟน ๆ ตาไวหลังเห็น จีซู เพิ่งอัปโหลดวิดีโอบล็อกใหม่ไปยังช่อง YouTube ใหม่ของเธอระหว่างใช้เวลาว่างช่วงทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลก BORN PINKในคลิป จีซู ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวิดีโอบล็อกของเธอสำรวจตลาดคริสต์มาสกับลิซ่า ซึ่งทั้งสองไอดอลต่างมองไปรอบๆ ตลาดอย่างตื่นเต้น และลองชิมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ อย่างสนุกสนานแต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในวิดีโอบล็อกของจีซูกลายเป็นไวรัล เมื่อผู้ชมตาแหลมมองเห็นกระเป๋าสตางค์ของลิซ่า ซึ่งแฟนๆ มั่นใจว่าหนึ่งในการ์ดในกระเป๋าสตางค์ของลิซ่าคือ "The Black Card" ของ Hyundai ที่เป็นบัตรสำหรับบุคคล VIP นั่นเองโดยผู้ถือบัตรดังกล่าวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี 2 ล้านวอน (ประมาณ 1,700 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป) และมอบให้เมื่อได้รับเชิญเท่านั้น ทาง Hyundai ต้องติดต่อ ลิซ่า เป็นการส่วนตัว เพื่อเชิญให้ถือบัตรนี้Hyundai Card เป็นบริษัทบัตรเครดิตภายใต้ Hyundai Motor Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยในปี 1995 Hyundai Motor Group เข้าซื้อ Diners Club Korea และเปลี่ยนชื่อเป็น Hyundai Card ในปี 2001 การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของบริษัทกับ GE Consumer FinanceHyundai Card เริ่มจากการเปิดตัว “Hyundai Card M” อันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทใน 2003 ก่อนจะเปิดตัวการ์ดระดับพรีเมียมหลายชุด ซึ่งรวมถึงการ์ด VVIP รุ่นแรกของเกาหลี “the Black” อันโด่งดังด้วยเป็นบัตรเครดิตพิเศษเฉพาะที่ได้รับเชิญจากคนดัง, มหาเศรษฐี, นักธุรกิจชั้นนำ และแน่นอนว่า K-pop ระดับเศรษฐีเท่านั้น โดยผู้ที่จะได้บัตรดังกล่าวต้องมีรายได้อย่างน้อย 16 ล้านเหรียญและมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 120,000 เหรียญต่อปี บัตรเหล่านี้ให้สิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การอัพเกรดตั๋วเครื่องบิน คูปอง และบัตรกำนัลสำหรับแบรนด์และบริการสุดหรูThe Black Card คือ บัตรเครดิตที่สงวนไว้สำหรับผู้มีระดับหรูหราเท่านั้น โดยผู้ที่อยู่ในระดับ uber-premium เรียกว่า Black Card มีให้เฉพาะผู้ที่มีมูลค่าสุทธิสูงและมีความต้องการใช้จ่ายสูง เป็นบัตรที่มีการเข้าถึงอย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ เสื้อผ้าหรูหรา หรือสิ่งอื่นใดBlack Card พูดง่ายๆ ก็คือ ที่สุดแล้วสำหรับการได้รับสิทธิพิเศษในฐานะศิลปิน K-Pop บัตรเหล่านี้ไม่เพียงไม่จำกัดค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นเหมือน "สัญลักษณ์ของวิถีชีวิตสุดหรู" ด้วยว่ากันว่าเฉพาะค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเหล่านี้สูงถึงประมาณ 2 ล้านวอนต่อปี คนที่ถือบัตรเหล่านี้ล้วนเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย ซึ่งถ้าไอดอล K-Pop คนไหนที่ถือบัตรเหล่านี้ ก็แสดงว่าต้องเป็นระดับที่ดังจริงๆ เท่านั้นBlack Card เกือบจะเป็นเหมือนประโยชน์สำหรับพวกเขา ส่วนใหญ่เป็นเพราะการเข้าถึงการใช้จ่ายที่ไม่จำกัด โดยมีข่าวลือว่าผู้ถือเครดิตสีดำต้องใช้จ่ายอย่างน้อย 120,000 ดอลลาร์ต่อปีอย่างเจ้าของบัตร 'Club 1' ของ Hana Card สามารถซื้อเที่ยวบินชั้นธุรกิจได้ การซื้อตั๋วเครื่องบินหนึ่งใบจะทำให้เจ้าของได้อัปเกรดชั้นหนึ่งฟรีปีละครั้งสำหรับยุโรป อเมริกา ฯลฯ และปีละสามครั้งสำหรับญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกมากมายตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งฟรีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์ ข้อดีอื่นๆ ได้แก่ การเข้าพักโรงแรมระดับไฮเอนด์ บัตรกำนัลแบรนด์หรู เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมงด้วยชื่อเสียงติดลมบนมานาน หลายคนจึงไม่แปลกใจที่และจะเป็นหนึ่งในผู้ถือบัตร Elite เคยมีข่าวว่า G-Dragon ยังเคยใช้ Black Card ซื้อของให้เพื่อนทหารระหว่างที่เขารับราชการทหาร เรียกว่าเพื่อนทหารสุดโชคดีกลุ่มนั้นแทบจะกินฟรีใช้ของพรีกันตลอดระยะเวลาในการรับใช้ชาติเลยทีเดียวป๊อปสตาร์ระดับโลกและวงก็เป็นอีกคนที่ถือ Black Card เคยมีแฟนๆ ตาเหยี่ยวเคย จิน กำลังฉายใช้ Black Card ของ Hyundai ในขณะที่เขาจ่ายค่าอาหารในงานฉลองวันเกิดของสมาชิกวง ชูก้า และใช้บัตรในช่วงวันสุดท้ายของการโปรโมตอัลบั้ม “Map of the Soul: 7” ด้วยยังเคยมีคนเห็น จองกุก พยายามใช้ Black Card กับเครื่องขายอัตโนมัติ แต่กลายเป็นว่าการชำระเงินของเขาถูกปฏิเสธ เพราะบัตรของเขามีระดับไฮเอนด์เกินไปสำหรับเครื่องหยอดเหรียญทั่ว ๆ ไปสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ประดับตำนานอย่างก็ได้ถือบัตรระดับ Black Card เช่นเดียวกัน เมื่อมีคนเห็นเคยใช้ Black Card ในการจับจ่ายเครื่องสำอางมาแล้วและแน่นะนอนว่าสมาชิกอย่างก็ถือบัตรของ Hyundai ด้วย รวมถึงจากและจากก็เคยมีคนเห็นใช้ Black Card เช่นเดียวกัน