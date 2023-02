“น็อต แม็กซิม” ปล่อยโฮสุดช็อก! “โบวี่” ช็อตฟีล ถอนตัวฟ้าผ่ากลางงานแถลงข่าวมิสเซ็กซี่ฯ ไม่โกรธแต่ขอโทร.เคลียร์ (ชมคลิป)

เรียกว่าช็อตฟีลสุดๆ สำหรับเวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับ 1 ของประเทศไทยเพราะอยู่ดีๆ ตัวมัม ที่จะมาเทรนเรื่องความ Luxury ให้กับผู้เข้าประกวด อย่างสาวก็ขอถอนตัวกลางงานแถลงข่าว ที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายของวันนี้ (31 ม.ค.) โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างตนเองกับผู้จัดการส่วนตัว เพราะงดรับงานเซ็กซี่มาสักพักแล้ว บริบทของเวทีเลยไม่ตรงกับบริบทของตัวเอง ที่ขอถอนตัวตอนนี้เพราะจะได้แก้ไขทัน และได้ฝากผู้จัดการไปแจ้งทีมงานแล้ว ว่าขอให้เอาชื่อและรูปของตนออกจากโปรเจกต์นี้ ทำเอาหรือผู้อำนวยการกองประกวด Miss Sexy Thailand ถึงกับช็อต และร่ำไห้กลางวงสื่อเอ็ม : “เอ็มได้รับงานนี้มา ซึ่งได้คุยกับโบวี่แล้วว่างานเป็นรูปแบบนี้ ทีนี้โบวี่เขามีความตั้งใจที่จะช่วยคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาในสมัยก่อน ก็คือคนที่จัดงานประกวดขึ้นมา วันแรกที่เรามาถ่ายก็โอเคทุกอย่าง แฮปปี้มาก แต่พอมาวันนี้มันเกิดการสื่อสารไม่ตรงกัน”โบวี่ : “อธิบายสั้นๆ นะคะ ในการรับงานแต่ละคน พักหลังโบมีความพิถีพิถันมากในการเลือกรับงาน ซึ่งคุณเอ็มเขารู้อยู่แล้ว อย่างงานนี้ตอนแรกเขาก็มาปรึกษาว่าอยากรับไหม เพราะภาพลักษณ์เราไม่ได้ออกไปทางเซ็กซี่แล้ว แล้วนี่เป็นการประกวด Miss Sexy Thailand แต่พอคุยคอนเซ็ปต์กัน เอ็มเขาก็บอกว่ามันเป็นการประกวด ที่คำว่าเซ็กซี่มันไม่ได้หมายถึงว่าต้องโชว์เนื้อหนังมังสา เซ็กซี่ในความหมายของเขาคือมีความ Luxury มีความสปอร์ต มีเสน่ห์จากข้างใน เราก็โอเคเลย นั่นคือความเซ็กซี่ที่โบมองอยู่แล้ว อันนี้ก็คือเป็นความเข้าใจของเรา แต่พอมาวันนี้โบเพิ่งได้ทราบ ว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันเอ็ม : “เมื่อกี้ก็ขอโทษเขาไป คือเราคุยกันแล้วว่าขอบเขตของโบวี่ 1-10 จะรับได้แค่ไหน แต่มาวันนี้มันไม่ตรงกัน ไม่ได้พาดพิงถึงใคร ตัวเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจแบบนี้ ทางงานก็เข้าใจแบบนี้ แล้วมันสื่อสารกันผิดพลาด อันนี้เอ็มก็ต้องยอมรับ ตอนแรกเรานึกว่าเราจะจัดการได้ แต่สุดท้ายแค่ความเห็นไม่ตรงกัน แต่ท้้งน้องและเอ็มไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางงานเลย”โบวี่ : “หนูโกรธผู้จัดการตัวเองมากกว่า ทำไมไม่เช็กมาให้ดี กับทางงานเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่เราสองคนเนี่ย มีปัญหากันค่ะ ส่วนอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่เราคิด ก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกัน เอาเป็นว่าโดยสรุปแล้ว คาแรกเตอร์และภาพลักษณ์โบ อาจจะไม่เหมาะกับงานนี้ เราร้างราจากความเซ็กซี่มานานมากแล้วม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันแล้ว แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องให้ผู้จัดการไปคุยติดต่อเรื่องเอารูปออก”เอ็ม : “ได้มีคุยกับผู้ใหญ่บ้างแล้วเมื่อกี้นี้ จริงๆ อยากให้มันผ่านวันนี้แหละ แต่ความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำงานกับโบวี่เขาไม่ได้ต้องการเงิน เขาใช้ความสามารถจริงๆ ถ้าผ่านมาจากผู้จัดการ เราจะให้เขาสแกนก่อนว่าควรรับไหม ซึ่งงานนี้เราก็สแกนมารอบแรกแล้ว แล้วก็ให้โบวี่สแกนต่อ แล้ววันนี้ที่ถ่ายทีเซอร์ทุกอย่างมันโอเคมาก แต่ความเข้าใจมันต่างกัน โบวี่เขาเข้าใจแบบนี้ มันเลยไม่ตรงกัน ที่ออกมาพูดคืออยากให้ความชัดเจนกับทางโบและงาน ว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน ไม่ได้คิดจะสร้างกระแสใดๆ ทั้งสิ้น เขาอยู่อย่างสงบและปฏิบัติธรรมของเขามานานแล้ว ตอนนี้เขาไม่ได้โกรธใคร เขาโกรธเอ็ม ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นกันอย่างนี้อยู่แล้ว เอ็มก็ขอโทษเขา ที่เอ็มไม่ได้รับรู้มาแบบละเอียดๆ”โบวี่ : “การถอนตัวครั้งนี้คิดว่าไม่น่ามีผลกระทบเพราะโบคิดว่ารีบบอกดีกว่า ถึงไม่ได้ขึ้นเวที เพราะถ้าปล่อยไว้นานมันจะยิ่งยาก อันนี้เรารู้ตัวแล้วเรารีบจัดการเลยเอ็ม : “ไม่ได้มีการโกงเงิน ไม่ได้มีการอะไรเกิดขึ้นนะ (หัวเราะ) ต้องพูดว่าเราเข้าใจกันไปเองดีกว่า เข้าใจกันผิดพลาด ไม่มีการโทษใดๆ ทั้งสิ้นเราก้ยังดูแลกันเหมือนเดิมนะครับ (ในส่วนของเจ้าของงานเขาว่ายังไงบ้าง?) เอ็มอาจจะต้องคุยกันหลังจากนี้ ไม่มีการเซ็นสัญญา”โบวี่ : “คือหน้าที่ตอนแรกเขาบอกว่า มัมแต่ละคนจะเป็นตัวแทนแต่คาแรกเตอร์ อย่างโบจะเป็นตัวแทนความ Luxury แล้วจะมีคนหนึ่งเป็นตัวแทนความเป็นสปอร์ตเกิร์ลที่ชอบออกกำลังกายดูแลตัวเอง อีกคนจะเป็นตัวแทนความมีเสน่ห์ดึงดูด ความมีอินเนอร์จากข้างใน หน้าที่ของโบดูในเรื่องว่า Luxury ไม่จำเป็นต้องใช้ของแบรนด์เนมแต่ว่ามันคือบุคลิกภาพ มันคือการวางตัว ลิมิตการรับงานตอนนี้ จริงๆ มีสามีไม่เกี่ยวเพราะว่าสามีโอเค แต่ว่าลิมิตมาหลายปีแล้ว”เอ็ม : “ลิมิตมันแล้วแต่เนื้อของงาน จริงๆ แล้วการเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ผิด เอาตอนนี้ก่อนนะที่เป็นประเด็นอยู่ คือความเซ็กซี่ไม่ผิด แต่เซ็กซี่ในรูปแบบไหนของแต่ละงาน แต่ละบุคคลเนี่ย โบวี่เขาโอเค ความหมายของความเซ็กซี่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน สมมติว่าแค่ใส่ชุดสายเดี่ยวบางคนอาจจะมองว่าเซ็กซี่ แต่บางคนอาจจะต้องทำมากกว่านั้นก็ได้ แต่คือมันแล้วแต่งาน อะไรที่มันเป็นงาน เช่น ชุดว่ายน้ำเราก็จะไม่รับ”โบวี่ : “ในมุมโบนะ เซ็กซี่มันไม่จำเป็นต้องโป๊เลย มันคืออินเนอร์ บางทีคุณอาจจะไม่ต้องโชว์อะไรเลยก็ได้ แต่เอ้ย มันดูน่ามองจังเลย ไม่อยากจะวางตา ดูมีเสน่ห์ นี่คือในมุมของโบนะคะ”ด้าน “น็อต แม็กซิม” ผู้อำนวยการกองประกวด ก็ถึงกับร่ำไห้กลางวงสื่อ หลังได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนจะให้สัมภาษณ์พร้อมกับตัวแม่อีกสองคน ได้แก่ “ปาย สิตางศุ์ ปุณภพ” ที่จะมาเทรนเรื่องความ Sexy และ “มะลิ มาลินี แอดเดอเลด โคทส์” ที่จะมาเทรนเรื่องความเป็น Sport Girls ว่าไม่โกรธโบวี่และเอ็ม เพราะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจ ยังเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิม อยากให้มองเวทีนี้ใหม่ การเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องมาโชว์นมหรือโชว์อะไรน็อต : “เพิ่งทราบเมื่อสักครู่พร้อมๆ กันตั้งใจทำมิสเซ็กซี่ให้ออกมาดูแพง ดูมีระดับ ซึ่งเราไม่ชอบเลยถ้าทำออกมาแล้วมันดูโป๊ แต่เราก็เข้าใจลูกโบ ด้วยอาจจะบางสิ่งบางอย่าง ก็ช็อตเหมือนกัน ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้ แต่ไม่ได้ว่าโบนะ ก็อย่าทิ้งแม่นะปาย”ปาย : “จริงๆ ปายว่ามันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดมากกว่า ทำให้พี่โบเขาตัดสินใจแบบนี้ คือมันไม่ได้เป็นความผิดใครเลย มันเป็นการสื่อสารผิดพลาด พูดตรงๆ นะคะ ว่าทางเราไม่ได้รับบรีฟอะไรเลย แค่ติดต่อมาว่าเราจะได้ทำในพาร์ตไหน ไม่ได้รู้ในส่วนอื่นๆ เลย ถึงบอกว่ามันคือการสื่อสารผิดพลาด ที่ทางแม่น็อตก็ไม่ได้แจ้งทางพวกเราด้วย และทางเราก็ไม่ได้ถามด้วย ว่ามันจะออกมาเป็นภาพไหนมากกว่า งานวันนี้เราได้บรีฟแค่เราจะขึ้นไปนั่งตรงไหน เรารับรู้แค่ในส่วนของเรา ถึงบอกว่ามันไม่ได้มีการสื่อสารกันทั้งหมด”มะลิ : “คือเราก็ได้รับบรีฟเหมือนที่พี่ปายพูดเลยค่ะ เราได้รับบรีฟในส่วนของเรา แต่ละคนก็มีจุดที่เราต้องมาเรฟพรีเซ็นต์ แต่มันอาจจะมีสิ่งที่ตกหล่นไปบ้าง หรือมีบางอย่างที่สื่อสารกันไม่เข้าใจมากกว่าค่ะ มันเป็นแค่การเข้าใจผิดกันนิดหน่อย”น็อต : “ น็อตตีความมาแล้วว่าเซ็กซี่ของน็อตคือเสน่ห์ เวทีน็อตไม่ได้จะต้องมาโชว์นมโชว์อะไร คืออยากให้ลืมภาพต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ 20 ปีที่แล้ว เราตีความว่าเสน่ห์ของคุณคือความเซ็กซี่ ทุกคนมีเสน่ห์ได้(เสียงสั่น)จริงๆ น็อตก็แจ้งคร่าวๆ แล้วก่อนที่จะมา ว่าเป็นแบบนี้ๆ เพียงแค่รอยต่อต่างๆ ที่มันเป็นองค์ประกอบรวมทั้งหมด มันอาจจะทำให้ไม่ตรงบริบทของโบเขา แต่รายละเอียดต่างๆ เราแจ้งหมด ทั้งโบ ทั้งเอ็ม ถามว่าต้องยกหูเคลียร์กันอีกรอบไหม คือเรามันเหมือนพี่ เหมือนน้องกันแล้ว เจอกันครั้งหน้าเราก็ทักทายกันอาจจะมีคุยคอนเซ็ปต์กับโบใหม่ ณ เบื้องต้นโบจะกลับมาหรือเปล่าไม่เป็นไร แต่นอกเหนือจากเวทีประกวด เราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกัน จะมาไม่มาเราไม่ซีเรียส แต่คิดว่าอยากคุยอยากพูดครับ อย่างน้อยก็ยังมีปาย มีมะลิ อยู่กับแม่ ทุกอย่างต้อง Go on วันหนึ่งเนี่ยก็จะทำให้โบรู้ว่าบริบทของเวที Miss Sexy Thailand เป็นแบบไหนเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เป็นพี่น้องกัน เรารักกัน คิดว่าการที่โบมาหาเราตรงนี้ นั่นคือเขารักเรามาก เขาถึงมาทำงานกับเราถามว่าทุกอย่างมันจะเลทออกไปไหม น็อตก็อาจจะต้องเหนื่อยอยู่แล้ว แต่ทุกอย่างต้อง Go on ต่อไปครับ และเราอาจจะประชุมกับมัมเพิ่มมากขึ้น ว่าหลังจากนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนผู้หญิงที่มาประกวดเวที Miss Sexy Thailand คุณลืมภาพความโป๊ไปได้เลย ลืมในสิ่งที่ผ่านมาได้เลย ผู้หญิงเซ็กซี่ของเวทีเราต้องมีความ Luxury มีความ Sexy ที่เป็นเสน่ห์ของคุณ แล้วก็มีความ Health ความ Sport น็อตยังยืนยันคำเดิม มิสเซ็กซี่ของน็อตต้องรวม 3 สิ่งนี้”