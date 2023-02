ศัลยแพทย์เผยเหตุผลทำไม “เรเก้ ฌอง เพจ” พระเอก Bridgerton ถึงขึ้นแท่นหล่อสุดในโลก

พระเอกหนุ่มวัย 34 ปีผู้รับบท Duke of Hastings จากซีรีส์สุดฮิตทาง Netflix มีสัดส่วนใบหน้ากรีกทองคำสูงถึง 93.65% เข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบมากที่สุดขณะที่อยู่ที่ 93.5% และตามาที่อันดับ 3 ที่ 93.46% และนักร้องขวัญใจสาวๆตามมาที่อันดับ 4 ที่ 92.30%การจัดอันดับครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นจากการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์เป็นตัวกำหนด ซึ่งนำเทคนิคสัดส่วนทองคำของยุคโบราณมาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้นโดยศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าที่ทำงานอยู่ที่ Centre For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery ในย่าน Haeley Street กรุงลอนดอน ที่นำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่ไปกับการทำงานศัลยแพทย์ชื่อดังเผยสัดส่วนทองคำ นับเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่โบราณกาลสมัยยุคเรเนสซองต์ของบรรดาศิลปินต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซ ซึ่ง ลีโอนาร์โด ดาวินชี เองก็นำไปใช้ในการวัดสัดส่วนชายที่สมบูรณ์แบบในผลงาน Vitruvian Manนักวิทยาศ่สตร์เองก็นำระบบนี้มาดัดแปลงใช้หาความงามของมนุษย์ โดยวัดจากขนาดความกว้างและความยาวที่มีความสมมาตรกันข้อสันนิษฐานคือ ยิ่งสัดส่วนของใบหน้าหรือร่างกายเข้าใกล้ขนาดค่า Phi ที่ 1.618 มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งงดงามมากขึ้นเท่านั้นโดยมีการวัดกันตั้งแต่หน้าผากตรงไรผมลงมาที่จุดกึ่งกลางระหว่างดวงตา และจากจุดกึ่งกลางระหว่างดวงตาลงมาที่ปลายจมูก และจากปลายจมูกไปที่ปลายสุดของคาง ถ้าสัดส่วนใครได้ค่อนข้างเท่ากันก็ยิ่งงดงามมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นความยาวของหู ต้องมีความยาวเท่ากับจมูก และความกว้างของดวงตาต้องกว้างเท่ากับระยะห่างระหว่างดวงตาเรเก้ ฌอง เพจ นับว่าเป็นผู้ชนะมาอย่างฉิวเฉียดเมื่อวัดจากความสมบูรณ์แบบทางกายภาพดร. เด ซิลบา ระบุว่านักแสดงชาวอเมริกันที่โด่งดังจาก Black Panther และ Creed ก็ออกมาคะแนนสูง ซึ่งศัลยแพทย์ดังระบุว่านักแสดงหนุ่มวัย 35 ปีขวัญใจสาวๆ เป็นที่รู้จักจาก Fantastic Four และ Justice League และกำลังมีผลงานใน Creed III ด้วยดร. เด ซิลบา กล่าวหนุ่มที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมา ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถทางด้านกีฬาหรือฟุตบอล ซึ่ง ดร. เด ซิลบา ระบุว่าซึ่งศัลยแพทย์ระบุว่า เบลลิงแฮม มีคะแนนสูงเพราะตำแหน่งระหว่างปากกับจมูกของเขาคะแนนเกือบสมบูรณ์แบบ แต่รูปหน้าโดยรวมของเขากลับทำคะแนนได้ไม่ค่อยสูงเมื่อเทียบกับในท็อป 10 ทั้งหมดนักแสดงหนุ่มวัย 41 ปีขวัญใจสาวๆ ที่เพิ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนุ่มเซ็กซี่ที่สุดของนิตยสาร People ประจำปี 2022 ซึ่งศัลยแพทย์ดังระบุว่าจอร์จ คลูนีย์ หลุด 10 อันดับไปหลายปี สาเหตุหลักมาจากธรรมชาติได้พรากความงดงามของเขาไป ดร. เด ซิลบา กล่าวว่านักแสดงหนุ่มวัย 35 ปีขวัญใจสาวๆ ที่เปิดตัวแงด้วยผลงาน Crazy Rich Asians เมื่อปี 2018 และรับบทพระเอกต่อในเรื่อง Last Christmas, Snake Eyes และ Persuasion ดร. เด ซิลบา ได้กล่าวถึงเขาว่าโรเบิร์ต แพตตินสัน - จมูก 94.7%แฮร์รี สไตล์ - ตา 98.4%คริส อีแวนส์ - ริมฝีปาก 98.8%แฮร์รี สไตล์ – คาง 99.7%โรเบิร์ต แพตตินสัน – หน้าผาก 93.6%คริส เฮมสเวิร์ธ – รูปหน้า 96%