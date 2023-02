“โอห์ม ฐิติวัฒน์” ชวนอ่านเพื่อการพัฒนาตนเอง ในกิจกรรม “แพรว Meet & Read”

ทำเอาแฟนคลับที่ได้สิทธ์เข้าร่วมกิจกรรม “แพรว Meet & Read” กับ โอห์ม - ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ #PraewMeetAndReadXOhm ได้ฟินและเอ็กซ์คลูซีฟกันสุดๆ เพราะได้ร่วมทำกิจกรรมกับหนุ่มโอห์มอย่างใกล้ชิด ณ Mind Space managed by นายอินทร์ สามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งงานนี้จัดโดย นิตยสารแพรว ในเครืออมรินทร์ กรุ๊ป เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรม “แพรว Meet & Read” จะพาคนดังเช็กอินร้านหนังสือ และร่วมพูดคุย แชร์มุมมอง ส่งต่อแรงบันดาลใจจากการอ่าน เพื่อกระตุ้นกระแสรักการอ่าน เพราะแพรวเชื่อในพลังแห่งการอ่านและการส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆ งานนี้หนุ่มโอห์มบอกขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาอ่านหนังสือ เพื่อการพัฒนาตนเองถือเป็นหนุ่มฮอตในเวลานี้ พร้อมๆ กับซีรีส์ 609 Bedtime Story กำลังเข้มข้นและลุ้นว่าตอนจบจะเป็นอย่างไร แต่ตอนนี้ โอห์ม - ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ ขอพักบทบาทในซีรีส์มาสร้างเสียงเฮฮาร่วมกับแฟนคลับในงาน “แพรว Meet & Read” พร้อมเผยว่า “เป็นการเปิดรับศักราชปีใหม่ที่ดีมากๆ ครับ หลังกลับจากฉลองปีใหม่ร่วมกับครอบครัวที่ต่างจังหวัด แล้วได้มาพบเจอกับแฟนคลับในงานแพรว Meet & Read นี้ สนุกสนานเฮฮาไปด้วยกัน รู้สึกอบอุ่นมากๆ ครับ ซึ่งงานวันนี้ผมได้มาเป็นกระบอกเสียงเล็กๆ ที่อยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาอ่านหนังสือกัน เพราะผมเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ การอ่านช่วยให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเอง มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราอ่าน ผมว่าตอนนี้เราสามารถเข้าถึงการอ่านได้ง่ายมากๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ แม็กกาซีน หรืออีบุ๊ค โดยหนังสือแนวที่ผมชอบอ่านจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาตัวเอง ซึ่งผมเชื่อว่าการอ่าน ยิ่งอ่านมาก ยิ่งได้พัฒนาตัวเองครับ”โอห์มบอกว่าถึงจะชอบอ่านหนังสืออย่างไร แต่บทละครก็ยังต้องอ่านอยู่ ตอนนี้ผลงานที่หลายๆ คนรอลุ้นว่าช่วงสุดท้ายตอนจบของซีรีส์ 609 Bedtime Story จะเป็นอย่างไร โอห์มสปอยเอาไว้ว่า “เรื่องดำเนินมาใกล้ถึงตอนสุดท้ายแล้ว อยากให้ทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันว่าตอนจบจะเป็นอย่างไร เพราะเราถ่ายทำกันไว้หลายแบบมาก เรียกได้ว่าสับขาหลอกกันสุดๆ ซึ่งผมเองก็รอลุ้นตอนจบไปกับทุกๆ คนเช่นกันครับ”พร้อมทั้งยังอัปเดตผลงานในปีนี้ให้แฟนๆ ได้ติดตามว่า “ปีนี้โอห์มมีผลงานหลายเรื่องที่รอออนแอร์กับละครเรื่องศึกเสน่หาไกรทอง-ชาละวัน และภาพยนตร์เรื่อง Step up to runway ปลายทางฝันฉันคือเธอ ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวสร้างแรงบันดาลใจครับ และมีละครที่กำลังถ่ายทำอยู่คือเรื่องวิญญาณแพศยา อยากให้แฟนๆ รอติดตามกันนะครับ”ในงาน “แพรว Meet & Read” นี้ยังได้รับเกียรติจากหมอดูไพ่ออราเคิลชื่อดัง หมอวั้ง – วรางคณา อัชชะกิจ ที่มาเปิดดวงของหนุ่มโอห์มว่า “ปีนี้โอห์มจะมีความโชคดีและความสุขจากการเดินทาง มีงานเยอะและจะเยอะมากกว่านี้ตั้งแต่ มี.ค. เป็นต้นไป ที่สำคัญจะมีคนรอบข้างช่วยเหลืออุปถัมภ์ แต่สิ่งที่ไพ่ออยากบอกคือปีนี้ถ้าเหนื่อยจากการทำงาน ให้นึกถึงหน้าแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้โอห์มอยู่นั่นเอง”นอกจากนี้หมอวั้งยังได้เผย 4 นักษัตรที่ต้องระวังในปี 2566 ได้แก่ ระกา ที่ต้องระวังเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนกับใครจะโดนหักหลัง, เถาะ ให้ระวังเรื่องความหวังดีที่อาจจะนำความเดือดร้อนมาให้ในภายหลัง, ชวด ระวังเรื่องเก่าๆ ที่จะกลับมาสร้างปัญหาให้อีกครั้ง และมะเมีย ให้ระวังเรื่องเรื่องการตัดสินใจที่ต้องรอบคอบให้มากๆส่วนปีนักษัตรที่มีเกณฑ์รวย ได้แก่ มะเส็ง และมะแม ที่ปี 2566 นี้จะหาเงินง่าย ใช้จ่ายแล้วยังมีเหลือเก็บ ปีนักษัตรที่มีเกณฑ์มีโชคลาภ ได้แก่ ชวดและวอก ที่จะได้โชคลาภแบบไม่คาดคิด ปีนักษัตรที่กำลังจะดีขึ้นได้แก่ ฉลู ขาล มะโรง จอ กุน แต่เหนือสิ่งอื่นใดหมอวั้งได้ให้ข้อคิดไว้ว่า “ไม่ว่าจะนักษัตรไหน ต้องไม่รอคอย คิดเริ่มต้นใหม่ กล้าตัดสินใจ และลงมือทำ”ไม่เพียงจะได้รู้เรื่องดวงของปี 2566 จากหมอดูชื่อดังแล้ว ในงาน “แพรว Meet & Read” เหล่าแฟนคลับที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงานยังได้เล่นเกมกับหนุ่มโอห์มอีกด้วย ทั้งแต่งนิยายร่วมกัน เขียนหลังทายคำ งานนี้แฟนคลับทุกคนยังได้ Hi-Touch และถ่ายภาพกรุ๊ปซ็อตร่วมกับโอห์ม รวมทั้งยังมีผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิพิเศษ อาทิ ถ่ายภาพคู่กับหนุ่มโอห์ม, ได้รับการ์ดข้อความลายมือ, ได้รับข้อความเสียงนุ่มๆ และได้รับหนังสือพร้อมลายเซ็นอีกด้วยกิจกรรมแพรว Meet & Read จะจัดอย่างต่อเนื่อง คนดังคนไหนจะไปเช็กอินร้านหนังสือที่ใด สามารถติดตามกิจกรรม แพรว Meet & Read ครั้งต่อไปได้ทาง WWW.PRAEW.COM, Facebook: นิตยสารแพรว, Instagram : @praewmag, Twitter : @praewdaily และ TikTok : @praewmagazine