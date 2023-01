“บิว จักรพันธ์” ประกาศลาออกจากค่าย รับชีวิตพังทลายจากข่าว หายใจยังผิด พร้อมสู้คดีแฟนนักเขียนที่ชั้นศาล (ชมคลิป)

หลังจากที่ต้นสังกัด Be On Cloud ออกมายกเลิกการแถลงข่าวคู่กันเมื่อวานนี้ (27 ม.ค.66) กับกรณีนักแสดงซีรีส์วายเรื่อง “KinnPorsche The Series” โดนอดีตแฟนสาวนักเขียนแฉพฤติกรรมด้านมือบนโลกโซเชียล และปฎิเสธที่จะร่วมแถลงข่าวเคลียร์ประเด็นคู่กัน หลังจากที่เคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยแฟนสาวนักเขียนได้ร่อนจดหมายชี้แจงเช่นกัน พร้อมบอกว่า เจอกันที่ศาลเท่านั้น และจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหากมีคำพูดที่ไม่เป็นความจริงออกไป ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดวันนี้ (28 ม.ค.66) บิวก็ได้ออกมาแถลงข่าวเปิดใจถึงเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยเผยว่า….“สวัสดีครับผมนาย จักรพันธ์ พุทธา วันนี้ที่ผมออกมาพูดเพราะเป็นความต้องการของผมเอง จากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ที่เป็นข้อพิพาททางสังคมอยู่ ณ ตอนนี้ มันได้ส่งผลกระทบกับทางค่าย ครอบครัว และเพื่อนฝูงนักแสดงของผมที่เปรียบเสมือนครอบครัว และคนใกล้ตัวของผมเองด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากไปกว่านี้ ผมอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผม นาย จักรพันธ์ พุทธา ขอประกาศลาออกจากการเป็นนักแสดงในสังกัดค่าย Be On Cloud ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ ผมยืนยันว่าผมพูดจากใจจริง และผมขอพูดเลยว่าผมพูดสัตย์จริงทุกประการ ในวันนั้นที่ผมออกมาพูด ผมมีเจตนาที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตผมมาสักระยะนึงแล้วครับ จนถึงวันนี้ผมตัดสินใจว่าผมจะต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองบ้าง สิ่งที่ทุกคนรับรู้หรือพบเห็น ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด ผมเป็นมนุษย์คนนึง ผมยอมรับว่าผมไม่ได้สมบูรณ์แบบ แม้ว่าสิ่งที่ปรากฎจะตีความว่าผมแย่แค่ไหนก็ตามและสิ่งที่ผมโดนมันเกินกว่าที่ผมจะรับไหว ชีวิตผมต้องพังทลายลง ทั้งหน้าที่การงาน ชื่อเสียง สังคม ครอบครัว ทุกอย่าง ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับ แม้กระทั่งตอนนี้ที่ผมกำลังนั่งหายใจอยู่ ผมก็ยังผิด ผมไม่สามารถทำอะไรไปมากกว่านี้ได้แล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ ผมอยากให้ทุกคนทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่ส่วนนีง จากนี้ผมขอเอาความจริงทั้งหมดไปสู้ในชั้นศาล ผมจะต่อสู้เพื่อคนที่ผมรัก ที่ยังรักผม คนที่เชื่อมั่นในตัวผม รวมถึงตัวผมเองด้วย ผมขอให้ทุกคนอดทน และผมก็จะอดทนและเข้มแข็งเพื่อรอผลคดีในชั้นศาล จากนี้ผมยังเชื่อว่าความจริงจะชนะในที่สุด และผมก็เชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความยุติธรรมกับผม และผมก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ทาง บริษัท Be On Cloud ให้โอกาสผมได้พูดเป็นครั้งสุดท้าย ผมขอขอบคุณมากครับ (ยกมือไหว้)”