“ยอร์ช ยงศิลป์” เตรียมเสิร์ฟเซอร์ไพรส์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

สาวๆ ห้ามพลาด! เพราะ ยอร์ช-ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ เตรียมเสิร์ฟเซอร์ไพรส์ในกิจกรรม สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเผยกลิ่นน้ำหอมที่เจ้าตัวโปรดปรานเป็นครั้งแรก ในงาน “EVEANDBOY World of Fragrance The Chapter of Scent” มหกรรมน้ำหอมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ขนกองทัพน้ำหอมแบรนด์ดังมากกว่า 1,000 กลิ่นมารวมไว้ในที่เดียว พบกันวันศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ อีฟแอนด์บอย ดิอันเดอร์กราวน์ ชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook และ Instagram EVEANDBOY หรือ www.eveandboy.com