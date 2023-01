ยิ่งใหญ่!! Bloom 89 แถลงข่าวเปิดตัวและเลี้ยงปิดกล้องภาพยนตร์ Step up to RUNWAY ปลายทางฝัน..ฉันมีเธอ เข้าฉาย 23 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์

ได้ทำการแถลงข่าวและเลี้ยงปิดกล้องไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับภาพยนตร์ Step up to RUNWAYปลายทางฝัน..ฉันมีเธอที่จะมีกำหนดเข้าฉายวันที่ 23กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์โดยภายในงานมีผู้กำกับอย่าง “ใหญ่กรภัทร์”พร้อมทัพนักแสดงคับคั่งทั้ง “โอห์มฐิติวัฒน์-อเล็กซานดร้ริดามาเต้-เทปวรชัย-จีน่าณัฐกฤตา-มีนณัฐกฤต-พีทพามานา-ดรีมธีธัต-ก็อตสุทธิรักษ์-ชีสเค้กจริยา-แทนพงษ์เรืองรอง-น้องคานี่-พิมกีฎา-แบงค์เส้นเล็ก-ตั้มนาโคย่า”และยังได้ชมMVเพลงประกอบจาก“เฟิร์สอนุวัตน์”พร้อมฟังเพลงสนุกๆความหมายดีจากทีมนักแสดงนำ “เทป-อเล็กซ์-ชีสเค้ก-ก็อต-ดรีม-พีท-You are my best friend”