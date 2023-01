ต้นสังกัด “บิว จักรพันธ์” ยกเลิกแถลงข่าวคู่ “ปอย พรรธน์ชญมน” ฝ่ายหญิงซัดชาตินี้เจอกันที่ศาล ไม่ให้อภัย ไม่อโหสิกรรม ชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลย

จากกรณีที่นักแสดงซีรีส์วายเรื่อง “KinnPorsche The Series” โดนอดีตแฟนสาวนักเขียนออกมาแฉเละว่าตลอดระยะเวลาที่ซุ่มคบกันมาเปย์ของให้ฝ่ายชายหลักล้าน โดนทำร้ายร่างกาย แถมยังต้องทนกับพฤติกรรมคบซ้อน เอารถของฝ่ายหญิงไปใช้กับแฟนเก่า อีกทั้งยังขุดแฉวีรกรรมในอดีตในลักษณะคุกคามทางเพศ โทษเหยื่อข่มขืน เล่นมุกข่มขืน เหยียดเกย์ และอื่นๆ สุดท้ายด้าน ปอย พรรธน์ชญมน ทนไม่ไหวประกาศดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนั้น โดยทางค่ายต้นสังกัดของ บิว จักรพันธ์ ได้ออกมาประกาศพักงาน และเตรียมแถลงข่าว ในวันเสาร์ 28 ม.ค. ที่จะถึงนี้ พร้อมคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย จนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ไม่น้อยว่าสมควรหรือไม่ที่เอาคู่กรณีมาเผชิญหน้ากันวันนี้ (27 ม.ค.66) ทางค่าย Be On Cloud ได้ร่อนแถลงประกาศเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง โดยแจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้ (28 มกราคม) ฝ่ายหญิงจะไม่เข้าร่วมการแถลงข่าวแล้ว รวมถึงเปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 16.00 น.ต่อมาทางฝ่ายหญิง ปอย พรรธน์ชญมน ก็ได้ร่อนภาพหนังสือ ผ่านทางทวิตเตอร์เช่นกัน พร้อมข้อความว่า… “สิ่งที่ปอยเจอตอนนี้และหลักฐานที่มี มันยากเกินกว่าจะรับไหว ปอยจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป และไม่ให้อภัย ไม่อโหสิกรรม ใดๆ ทั้งสิ้น ขอทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่าได้เจอกันอีกเลย หากเจอนั้นขอเจอได้ที่เดียว คือที่ ศาลค่ะ” และ “ ปอยไม่จำเป็นต้องพูดความจริงๆใดๆ อีกแล้ว เพราะปอยพูดไปหมดแล้ว และหากปอยต้องไปนั่งฟังคำขอโทษ ปอยไม่รับค่ะ! ไม่ว่าจะด้วยต่อหน้า ผ่านสื่อ หรืออะไรก็ตาม ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม และ กฎหมาย นะคะ หากมีคำพูดที่ไม่เป็นความจริงออกไป ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิด ปอยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด”