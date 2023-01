“บิวกิ้น” แจงฟ้องรุ่นพี่สร้างแชตปลอมใส่ร้าย แต่จบที่ไกล่เกลี่ย ส่วนกรณีโดนขุดอดีต บางเคสทำจริงก็ยอมรับ

เจอดรามาตั้งแต่ต้นปี สำหรับทั้งโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนสร้างแชตปลอมแฉ หรือแม้กระทั่งโดนขุดอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยล้อเลียนเพื่อน LGBT ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายืดอกยอมรับว่าบางเคสก็ทำจริง ล่าสุดบิวกิ้นก็ได้ไปทำบุญล้างห้องน้ำวัดสะเดาะเคราะห์ ซึ่งเจ้าตัวเผยในงาน “Daikin Perfecting the Air for All” จริงๆ ต้องฟังหูไว้หูเรื่องนี้ แต่ก็บอกขำๆ ว่าเริ่มต้นปีก็เจอเรื่องราวใช้ได้อยู่นะจริงๆ ไม่ได้คิดอะไรเลยครับ พอพี่เขาชวนเราก็ไป เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ล้างห้องน้ำวัด ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ดีของพีพีด้วย แล้วก็เป็นการล้างห้องน้ำครั้งแรกในชีวิตด้วย ผมว่ามันสนุกดีนะ มันขัดๆ ฉีดๆเรียกว่าทำบุญสะเดาะเคราะห์ก็ได้นะครับปล่อยสบายๆ สมเด็จพระสังฆราชท่านก็ไม่ได้ให้พรอะไรมาก ส่วนใหญ่ท่านก็จะพูดคุยอะไรแบบนี้มากกว่า พรมน้ำมนต์แล้วก็กลับ ไม่ได้ขอพรอะไร แค่เข้าไปกราบท่านมากกว่า”ฟังหูไว้หู ปีนี้ชง ลั่นขำๆ ใช้ได้อยู่แต่พอได้ทำบุญก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจครับ ถามว่าจะแก้ชงไหม ที่บ้านจะมีแผนกตรวจสอบสมาชิกที่ชงอยู่แล้ว ทีมอาม่าก็จะไล่วันเกิดลูกๆ หลานๆ ดู ว่าคนไหนปีนี้ชงไม่ชง แล้วก็จะเอาพิธีมาทำให้ที่บ้าน แล้วที่บ้านผมก็จะมีที่ที่เขาไปเป็นประจำ ผมก็จะไปกับเขา”แจงยื่นฟ้องรุ่นพี่สร้างแชตปลอมใส่ร้าย แต่จบที่ไกล่เกลี่ย“กรณีเดียวครับ ตามที่แจ้งไปคือมันเป็นเรื่องที่เขามาพูดถึงเราในตอนเรียน ซึ่งเราก็มีการตรวจสอบ จริงๆ ผมโทร.ไปคุยกับเขาเอง เพราะเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนผม ก็มีการคุยถามเคลียร์ใจกัน เริ่มแรกเลยเราก็คุยกันแบบคนกันเองนะสุดท้ายผมก็เลยให้เขาติดต่อบุคคลที่สามที่เขากล่าวถึง เขาก็ไปทำแชตปลอมมา แต่เราจับได้ เราก็รู้สึกว่าพอไม่ได้โปร่งใสที่จะคุยกันจริงๆ การฟ้องเป็นเหมือนการป้องกันตัวมากกว่า เราก็รักษาสิทธิ์ว่าถ้าเราไว้ใจเขาไม่ได้ เราขอดำเนินการไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นสู่ชั้นศาลครับ แต่เขาก็หยุดแล้วครับ จริงๆ เขาโพสต์ขอโทษเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นเรื่องไกล่เกลี่ยกันมากกว่าความรู้สึกก็ดีขึ้นนะครับ ไม่ได้ติดใจอะไรกับเรื่องนี้ขนาดนั้น แต่พอดีเขาดันไปกล่าวอ้างอีกคนหนึ่ง ซึ่งอีกคนหนึ่งผมดันรู้จักเขา เขาก็เลยออกมาเล่าในมุมเขา ผมก็ไม่ได้ติดใจ แต่ในมุมหนึ่งผมก็สงสารเขาด้วย หลังจากฟ้องไปก็ยังไม่ได้ติดต่อเลย ได้เคลียร์แล้วก็สบายใจขึ้นนะครับ ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบมีเรื่องคดีความ มันคาใจนิดหนึ่ง แต่ก็ทำดีที่สุดแล้ว ก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องฟ้องไปแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่เคยไปถึงขั้นนั้นเลย จะจบที่ไกล่เกลี่ย”แจงโดนขุดอดีต บางเคสทำจริง ก็ยอมรับ ไปต่อ และขอโทษ อดีตกับปัจจุบันไม่เหมือนกัน เติบโตขึ้น“พอเราใช้ชีวิตไปถ้าเราทำจริง แล้วในวันนี้มันถูก educate ว่าสิ่งนี้มันไม่เหมาะสม มันเข้าใจได้ และก็ยอมรับได้ ก็ยอมรับว่าเราเป็นยังไงในวันนั้น แล้ววันนี้เราเป็นยังไง เราเปลี่ยนไปยังไง ปรับปรุงตัวเองยังไง ข้อดีคือมันสะท้อนสังคมให้เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ดี แล้วมันเป็นสิ่งที่เราก็เคยทำ แต่ในวันนี้เราทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ เราเติบโตมาและเราก็ขอโทษ ที่ในวันนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันดีขนาดนั้นสภาพจิตใจก็ได้อยู่ครับ ไปเรื่อยๆ เพราะว่าเราทำจริงๆ หมายถึงว่าในบางเคส เราก็ยอมรับและเราก็ไปต่อ เราก็ขอโทษ ผมว่ามันเข้าใจได้ ในวันนั้นกับในวันนี้มันไม่เหมือนกัน ก็เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันในวงการด้วยครับ แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยชิน เรื่องบางเรื่องมันผ่านมานานแล้ว แต่ถ้ามันจริงเราก็ต้องยอมรับว่ามันจริง ความจริงก็คือความจริง”วันเสาร์นี้ 28 ม.ค.พร้อมสู้ กดบัตรแฟนมีตติ้ง “พีพี กฤษฎ์ อำนวยเดชกร” ไม่มีอภิสิทธิ์“เดี๋ยวก็ต้องไปสู้ ให้ทีมงานช่วยๆ กันกด ถามว่าไม่มีสิทธิพิเศษเหรอ ก็ตามระบบเหมือนกันครับ (หรือจะไปเป็นแขกรับเชิญ?)มันเป็นข้อมูลบริษัทเขา (ทำตัวมีพิรุธ) ผมไม่ได้พูดนะ (หัวเราะ) อาจจะไปดูเฉยๆ ก็ได้ เพราะยังไงผมก็ต้องไปดูเขาอยู่แล้ว”ไม่แย่งบัตรราคาหนึ่งหมื่น ขอแค่เข้าไปเอ็นจอยด้วยก็พอ ชุดยิ่งใหญ่อลังการ ว้าวแน่“บัตรหมื่นคงมีคนที่เขา value กว่าเรา เราเจอเขาอยู่แล้ว เราไม่อยากไปแย่งสิทธิ์ใคร เราเข้าไปเอ็นจอยดีกว่า เราขอแค่ดูอยู่ไกลๆ ดีกว่า (ไปดูไกลๆ แน่นะ?) ก็ ก็ เดี๋ยวดูอีกที แต่ว่าไป ถามว่าเขามีปรึกษาไหม ก็มีคุยบ้าง เพราะพี่เบลก็เป็นคนใกล้ตัวกัน ก็มีการคุยเรื่องโชว์หรือความเห็นกันบ้างผมว่าพอทุกๆ คนได้ไปอยู่ในงานวันนั้น ได้เห็นบรรยากาศ ได้เห็นคอนเซ็ปต์ที่มันถูกแปะออกมา ผ่านรายละเอียดของโชว์ ของงาน เราก็จะว้าวขึ้นอีก มันมีดีเทลเล็กๆ น้อยๆ ที่มันถูกย่อยออกมาอีก โหย ชุดเขายิ่งใหญ่อลังการ คาดหวังได้เลย น่าจะยิ่งใหญ่”