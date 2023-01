อีกก้าวสำคัญ! “Death Of Heather” ส่งงานรีมิกซ์ ‘Pretty Things” ร่วมกับวง “bdrmm” จากอังกฤษ

ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ เอาใจคอเพลง Dreampop , Shoegaze สำหรับ “Death Of Heather” (เดธ ออฟ เฮเทอร์) นำโดย เต๊ะ—ธนกาญจน์ ต่างใจเย็น (กีตาร์, ร้องนำ) , ธง—บุญประดิษฐ์ เกียรติชาย (เบส) , นาย—ภาคภูมิ แหทอง (กีตาร์) และ นน—ภัทรชนน โดดเสมอ (กลอง)หลังจากเปิดตัวกับค่าย Smallroom ไปเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา ก็ทำเอาเพลง ‘Pretty Things’ คว้ายอด views ทะลุ 100,000 บน youtube ไปเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ได้ถูกพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องจนได้รับความนิยมในหมู่คนดูมากขึ้น ทำให้มีงานทัวร์ในต่างประเทศเข้ามาให้เห็นอยู่สม่ำเสมอล่าสุด Death Of Heather ก็ไม่รอช้าที่จะหยิบยกเพลงฮิตของพวกเขาอย่าง ‘Pretty Things’ มา Remix ใหม่ โดยงานนี้พวกเขามีโอกาสได้ร่วมงานกับวง Shoegaze จากประเทศอังกฤษอย่าง “bdrmm (bedroom)” จนเกิดเป็น “Pretty Things (bdrmm Remix)” ที่ทำให้ตัวเพลงมีความน่าสนใจและแปลกใหม่ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านดนตรีและจังหวะของเพลง จนมั่นใจว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นที่ถูกใจคนฟังอย่างแน่นอนสำหรับการร่วมงานกันกับ ‘bdrmm’ เกิดมาจากการที่ รุ่ง - รุ่งโรจน์ อุปถัมป์โพธิวัฒน์ เจ้าของค่าย Smallroom มีไอเดียอยาก Remix เพลง Pretty Things และมีความชื่นชอบวง ‘bdrmm’ เป็นทุนเดิม รวมถึง Death Of Heather ก็มีการติดตามผลงานของ ‘bdrmm’ อยู่ก่อนแล้ว จึงได้มีการติดต่อกัน และได้รับการตอบกลับจาก ‘bdrmm’ เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดผลงานชิ้นนี้ขึ้นและทำให้การทำงานร่วมกันครั้งนี้เป็นเรื่องง่ายและสนุก ในส่วนของเนื้อหาเพลงพูดถึงคนที่เคยพบเจอกับ ‘ความรักที่สวยงาม’ มาโดยตลอด จนวันนึงได้รู้ว่าสิ่งที่ได้เจอและคิดมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงาม ท้ายที่สุดกลับเป็น ‘การหลอกลวง’ ทั้งหมดสำหรับเพลงนี้จะมีทั้งกลิ่นอาย ของ Alternetive rock และ Shoegazing ที่ผสมกันอย่างลงตัว ชวนให้แฟนเพลงได้ติดตามและเคลิ้บเคลิ้มไปกับ “Pretty Things (bdrmm Remix)”