ผู้หญิงสายเปย์ “แม่ลี-ศริญญา” ต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่วัย 50 อัพ!!!

หลีกทางให้คุณแม่ยุคใหม่ที่ไม่มีช่องว่างความห่างของเจนเนอเรชั่นกับ ดร.ศริญญา สิทธาไชย หรือ คุณแม่ลี สาวฮ็อตดาวติ๊กต็อกแห่งปี ถึงแม่จะอายุเลขห้าแล้ว แต่กาลเวลาก็ทำอะไรเธอไม่ได้จริง ๆ เผยหมดเปลือกกว่าจะมีวันนี้ ทุ่มสุดตัวและหัวใจให้ลูกสาวนางร้ายใจงาม แก้มบุ๋ม-ปรียาดา สิทธาไชย ผ่านสามสาวพิธีกร แคทรียา อิงลิช, น้ำ-ชลนที อักษรสิงห์ชัย และ น้ำหวาน ซาซ่า-พิมรา เจริญภักดี แห่งรายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) วันเสาร์นี้ (28 ม.ค.) ทางช่อง MONO29 โดย แม่ลี แชร์ทัศนคติและความสำเร็จให้ฟังว่า“แม่แค่อยากเป็นแบบอย่าง ถ้าเรารู้ว่ามีคลื่นลูกใหม่มา แม่ก็ต้องพัฒนา อยากให้เหล่าคุณแม่อายุวัย 50 อัพได้กล้าลุกขึ้นมาสวย มั่นใจตัวเอง ที่เห็นแม่เที่ยวบ่อยเดินสายปาร์ตี้เพราะว่าแม่คลายเครียด แม่ไม่ดริ้งเลยนะ แค่อยากใช้ชีวิตแบบที่เราไม่เคยได้มาก่อน เพราะแม่แต่งงานไวเลยทำให้ตอนนั้นไม่มีโอกาส พอวันนี้ลูกๆ ดูแลตัวเองได้กันหมดแล้ว แม่ก็ขอสนุกในแบบที่กล้าเป็นตัวเองล่าสุดเลยออกเป็นซิงเกิ้ลใหม่มาค่ะ ผู้หญิงสายเปย์ เรากลัวเรื่องการร้องเพลง เลยอยากเอาชนะใจตัวเอง ความหมายเพลงนี้ไม่ได้เปย์ผู้ชายนะ ค่าตัวที่ได้แม่จะแจกให้คนในงานหมด ให้เงินคนที่เราไปร้องเพลงให้ฟัง เปย์ทุกคนที่แม่อยากมอบความสุขค่ะ ในโลกนี้ถ้าจะเกิดอะไรก็เกิดจากตัวของเราเอง จะบ้าบอก็ตัวเรา เหมือนที่น้องแคทรียาบอกว่า Age is just a number (หัวเราะ) ร่างกายเรามีร่างเดียว คุณไม่รักร่างกายไม่ได้ ความสุขแม่คือได้ดูแลร่างกายร่างกาย ที่สำคัญคือเรื่องเวลา แม่แบ่งทุกวินาทีที่เหลืออยู่ใช้ทำในสิ่งที่แม่รักหรืออะไรที่เรายังไม่เคยทำ ไม่รับผิดชอบอะไรแล้วเพราะแม่สร้างไว้หมดแล้วตอนนี้แม่ไม่ขอเงินใคร เหมือนเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ใช้ชีวิตให้คุ้ม ลูกเป็นดาราแล้วให้ไปขอตังลูกเหรอ ลูกเขาเหนื่อยจะตายทำงานกว่าจะหามา เห็นแบบนี้แม่ก็ดีกรีจบด็อกเตอร์มา 4 ใบนะคะ การเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ดูว่าลูกเรามีคนที่ผลิตเขามาเป็นแบบไหน แก้มอยากเป็นดาราตั้งแต่เด็ก แม่ก็พาลูกเราไปแคส 100 ครั้งไม่ได้ 100 ครั้ง แต่วันหนึ่งเราก็สามารถส่งเขาจนเป็นนางร้ายป้ายแดงได้”จะวัยรุ่นวัยไหน สายเปย์หรือสายเฟี้ยวต้องฟัง กับความเป๊ะปังของ แม่ลี ในรายการ “เดอะ เลดี้ ผู้หญิงแถวหน้า” (The Ladies) ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคมนี้ เวลา 17.30 น. ทางช่อง MONO29