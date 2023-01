"บิ๊ก เดอะสตาร์ 12" วอนหยุดดราม่ารางวัล The Star บอกทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ได้เงิน รับปีตนให้อยู่คอนโดฟรี 3 เดือน

กลายเป็นกระแสดราม่าอยู่ไม่น้อย สำหรับรางวัลของแชมป์ "The Star ค้นฟ้าคว้าดาว 2022" คนล่าสุด "เจมส์ เจตพล" ที่ได้เพียงถ้วยรางวัล และคอนโดให้อยู่ฟรี 1 ปี จนเกิดคำถามมากมายว่า รางวัลที่ได้น้อยเกินไปไหม ทั้งที่แฟนๆ ก็ทุ่มเงินโหวตให้เพียบ, เงินที่ส่ง sms โหวตไปไหนก่อน, นี่คือรางวัลของคนที่ชนะจริงๆ หรอล่าสุด "บิ๊ก เดอะสตาร์ 12" หรือ "บิ๊ก กฤษฎา จันทร์ดี" ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว โดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพถ้วยรางวัลครั้งที่ได้เป็นแชมป์ พร้อมข้อความที่ระบุว่า "เห็นดราม่าเรื่องรางวัล The Star ช่วงนี้ ละอยากบอกว่า อย่าดราม่ากันเลยครับ ตอนปีผมได้อยู่ 3 เดือนครับ อย่าซีเรียสเลยครับ ทุกคนที่เข้ามาประกวดรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเงินรางวัล แต่สิ่งที่คาดว่าจะได้รับคือนามสกุล The Star มีเพลงเป็นของตัวเอง และงานในวงการบันเทิงเพื่อต่อยอดไป ถ้ารักและเชียร์นักล่าฝันคนไหนก็สนับสนุนในทุกผลงานของน้องๆ ดีกว่าครับ #thestar"