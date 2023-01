D.Y. Sao "จา พนม แห่ง กัมพูชา" ผู้ประกาศกร้าวขอพา "มวยเขมร" สู่สายตาชาวโลก

ล่าสุดชาวเน็ตกัมพูชาก็มีการแชร์คลิปจากแฟนเพจ DY Sao ซึ่งเป็นฉากการตู่สู้จากภาพยนตร์เรื่อง "Shadow Master " พร้มอมระบุว่าเขาคนนี้นี่แหละคือคนที่กำลังจะทำให้ทั่วโลกได้เห็การต่อสู้มวยเขมรของแท้เจ้าตัวเป็นใคร? และศิลปะการต่อสู้ของหนุ่มคนนี้เป็นอย่างไรและมีพื้นฐานดั้งเดิมจนพอจะเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ขนานแท้ของชาวกัมพูชาหรือไม่?"Shadow Master" เป็นภาพยนตร์แอ็กชั่นสยองขวัญ ผลงานการเขียนบทและกำกับโดย Pearry Teo แถมมีชื่อคนไทยอย่าง พัชญา สุพรรณรัตน์ กับ ปรัชญา ปิ่นแก้วรับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารทำให้ในตัวอย่างหนังฉบับอเมริกามีการโปรโมตกันได้อย่างเต็ม ๆ ว่านี่คือผลงานของผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง องค์บากแต่ที่น่าสนใจก็คือ Shadow Master นำแสดงโดยนักบู๊ที่ประกาศว่าเขาพร้อมเป็นตัวแทนของศิลปะป้องกันตัวแห่งเขมรD.Y. Sao เป็นหนุ่มอเมริกันเชื้อสายเขมร ตามข้อมูลเขาเกิดที่จังหวัดพระตะบอง เกิดในปี 2522 ก่อนที่ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อเขาอายุได้ 3 ขวบด้วยความที่ชื่นชอบหนังแอ็กชั่นมาตั้งแต่เด็ก ก็เลยฝึกศิลปะการต่อสู้มาตั้งแต่อายุน้อย ๆ จนมีโอกาสพบปะและร่วมงานกับตำนานศิลปะการต่อสู้ เช่น เจ็ท ลีและ เฉินหลงกระทั่งได้เป็นศิษย์ของวัดเส้าหลินด้วยต่อมา D.Y. Sao ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด กับบทบาทสตั๊นท์แมน และเป็นโค้ชศิลปะการต่อสู้ให้กับนักแสดงนำ รวมถึง ซิมู่ หลิว จากเรื่อง Shang Chi and the Legend of the Ten Rings ของ Marvelนอกจากนี้ เขายังฝึกฝนทักษะการแสดงในหลายโปรเจ็กต์ เช่น Fast Vengeance (2021) ร่วมกับ DMXและ และ Everything, Everywhere All at Once (2022) ร่วมกับ มิเชล โหย่วแต่ดูเหมือนว่าจริง ๆ แล้วเจ้าตัวต้องการมากไปกว่านั้น"ผมทำงานในฮอลลีวูดมา 15 ปี เป็นนักศิลปะการต่อสู้ และผู้ฝึกสอนนักแสดง ผมอยากจะรับงานแสดงด้วย แต่ที่อเมริกาพวกเราชาวกัมพูชาค่อนข้างเป็นแกะดำ แม้แต่ชาวเอเชียด้วยกันก็ไม่ต้องการพวกเรา" D.Y. Sao บอกกับสื่อกัมพูชา “แต่ตอนนี้มีนักแสดงชาวจีนจำนวนมากในฮอลลีวูด โชคดีที่ผมรู้วิธีการแสดงศิลปะการต่อสู้ พวกเขาก็เลยเลือกให้ผมได้รับบทในหนังหลาย ๆ เรื่อง"จนล่าสุด D.Y. Sao ได้มีโอกาสรับบทนำในหนังพูดภาษาอังกฤษเรื่อง Shadow Master ซึ่งตอนนี้หนังได้เข้าฉายในประเทศบ้านเกิดของเขาแล้วปัจจุบันภาพยนตร์เรื่อง "หนุมาน นักรบ"หรือ "หนุมาน เจ้าแห่งเงา" กำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชาและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้ชมและผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์ในประเทศกัมพูชา“สิ่งสำคัญ ก็คือเราจะได้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมศิลปะการต่อสู้ของเขมร ผมหวังว่าจะทำได้ดีกว่านี้ในอนาคต ” เจ้าตัวยืนยัน “จริง ๆ แล้วผมอยากจะรับบทนำมากกว่า เพราะถ้าเราฝึกให้พวกเขาอย่างเดียว พวกเขาจะรู้จักศิลปะการป้องกันตัวของเขมรได้อย่างไร? พวกเขาไม่มีทางจักเรา ผมฉันคิดว่าตราบใดที่เราทำในส่วนของเรา แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำเงินทำงานแบบ Marvel ก็ตาม แต่ผมก็จะเลือกทางนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ"แม้จะอ้างว่าขอเป็นตัวแทนเผยแพร่ "มวยเขมร" แต่ D.Y. Sao ก็ยอมรับว่าตัวเองเริ่มต้นเส้นทางการเป็นนักบู๊ด้วยการ "เลียนแบบการเคลื่อนไหวของ บรูซ ลี และดอนนี่ เยน ในห้องนั่งเล่น"ชั้นเจนว่าแรกเริ่มเดิมที D.Y. Sao มีพื้นฐานมาจากกังฟูหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านจิตวิทยาในปี 2546 เขาได้เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในกังฟูในประเทศจีน าและได้เข้าร่วมทีมวูซูกังฟูแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา โดยเป็นตัวแทนของอเมริกาในการแข่งขันกีฬาโลกที่มาเก๊า ประเทศจีนในการให้สัมภาษณ์กับสื่อกัมพูชา D.Y. Sao บอกว่าตัวเองได้ศึกษารูปแบบต่างๆ มากมาย รวมทั้งอเมริกันคิกบ็อกซิ่ง กังฟูจีน และอาวุธยุทโธปกรณ์ดั้งเดิมของจีน และแน่นอนว่ารวมถึง "โบกาเตอร์" ของกัมพูชาด้วยแน่นอนว่า "มวยไทย" ก็เป็นหนึ่งในอิทธิพลสำคัญของ D.Y. Sao ด้วย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เขาโพสต์คลิปลีลาการบู๊ของตัวเองลงใน IG และ Youtube และติดแท็คว่า #MuayBoran (มวยโบราณ) และ #MuayThai (มวยไทย) เอาไว้มากมายเมื่อดูลีลาของ D.Y. Sao จึงดูแล้วเหมือนการหยิบเอาทั้ง กังฟู กับ มวยไทย มาผสมกันจนออกมาเป็นสิ่งที่เจ้าตัวเรียกว่า "ศิลปะป้องกันตัวแบบเขมร"