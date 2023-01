“กุ๊บกิ๊บ-บี้” ฉลองครบรอบแต่งงาน 7 ปีสุดเฟี้ยว เดตคิ้วท์ๆ แบบวัยรุ่น ดีใจที่ได้รักและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน

เรียกได้ว่า วันเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแปปเดียวมีทายาทเป็นโซ่ทองคล้องใจถึง 2 คน แถมยังหมั่นเติมความหวานให้กันตลอด สำหรับคู่สามี ภรรยาและสามีพระเอกโกอินเตอร์ล่าสุดโพสต์คลิปควงสามีสุดหล่อไปฉลองวันครบรอบแต่งงาน 7 ปี กันสองต่อสองสุดเฟี้ยว แบบY2k พร้อมแคปชันหวานว่า “ *7th Anniversary dip with my hubby ฉลองครบรอบแบบY2k”และ “*Happy 7th Church wedding Anniversary to us เมื่อวานครบรอบแต่งงานกันที่โบสถ์ครบ 7 ปี เราเลยไปเดทกันแบบคิ้ว ๆ แบบวัยรุ่นเค้าทำกัน ในปีนี้ได้ฉลองด้วยกัน นั่งคุยกันว่าเราต่างรู้สึกดีใจแค่ไหนที่ได้รักกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ขอบคุณนะคะที่เบบี๋รักษาสัญญามาเสมอตั้งแต่ในโบสถ์วันนั้นผ่านมาจนวันนี้ เราจะเป็นทีมเดียวกันจะจับมือกันผ่านทุกอย่างไปด้วยกันเสมอ @biexu1991”ท่ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่คอมเมนต์แสดงความยินดี พร้อมทั้งอิจฉาความหวานของทั้งสองกันเพียบ