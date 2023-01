ข่าวดี! สถาบัน Logiscool (โลจิสคูล) เปิดแล้วในไทยครั้งแรก ดันหลักสูตร Coding เรียนสนุก เสริมทักษะ ไอคิว เด็กยุคดิจิทัล

เปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Logiscool Thailand Grand Opening หรือ Logiscool (โลจิสคูล) สถาบันสอน Coding และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลที่ใส่ใจการสอนแบบเข้าใจง่ายที่มาพร้อมความสนุก จากประเทศฮังการี เปิดทำการมาตั้งแต่ปี 2014 โดยขณะนี้มีมากกว่า170สาขา ใน 35 ประเทศ มีนักเรียนทั้งหมดกว่า170,000คน บริหารงานโดย คุณจตุรพล ภูมิวสนะ ประธานบริหาร และทีมงานคุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อเหมาะกับการเรียนการสอน โดยมีหลักสูตร มีทั้งแบบ Course, Camp, และ Workshop เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ของเยาวชนและระบบการศึกษาของประเทศไทยโดย คุณจตุรพล ภูมิวสนะ ประธานบริหาร กล่าวถึงสถาบัน Logiscool (โลจิสคูล) และหลักสูตรต่างๆของสถาบันว่า “สถาบันของเราเน้นเด็กเยาวชนช่วงอายุ 6-18 ปี หลักสูตรเราพัฒนาโดยคำนึงถึงเด็กเสมอ เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกวัยและทุกระดับความรู้ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ดีที่สุด มันไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักสูตร แต่ยังเป็นองค์ประกอบหลักของวิธีการสอนของเราด้วย บทเรียนเสริมทักษะของสถาบันเต็มไปด้วยเกม – การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกซึ่งหลักสูตรทั้งหมดพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มอายุต่างๆ เพื่อค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของคุณเราเป็นที่1ของโลกในฐานเครือข่ายประชาคมการศึกษา Coding เรามีPlatformที่สามารถให้นักเรียนทั่วโลกเข้ามาเป็นส่วนร่วม ไม่ว่าจะมาร่วมเล่นเกมส์ที่เขียนโดนนักเรียนคนอื่น หรือเข้ามาทดลองเกมส์ที่เขียนเองให้ผู้อื่นเล่น และสามารถแข่งขันกันกับเพื่อนๆทั่วโลก”“หลักสูตรเราจะมีทั้งแบบ Course, Camp, และ Workshop หลักสูตร Course เป็นหลักสูตรในช่วงเปิดเทอม หลักสูตรนี้จะสร้างรากฐานที่มั่นคงของการเรียนรู้ด้านจิทัลและความรู้ด้านการเขียนโค้ด ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงวิธีการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ แต่ละโมดูลและหัวข้อต่างๆจะเพิ่มความท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งจะช่วยให้บุตรหลานของคุณได้รับประสบการณ์การเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและทั่วถึงยิ่งขึ้น ส่วนหลักสูตร Camp เป็นหลักสูตรช่วงโรงเรียนหยุด จะเป็นช่วงปิดเทอมหรือช่วงเบรคระหว่างเทอม ในกิจกรรมการเข้าค่าย เด็กๆจะได้สนุกไปพร้อมกันการเรียนรู้อันเป็นประโยชน์ โดยเรามีค่ายให้เลือกหลากหลายตามหัวข้อยอดนิยมในปัจจุบัน และหลักสูตร Workshop เป็นหลักสูตรสั้นๆของเรา ที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาในระหว่างปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มการเรียนรู้เฉพาะด้านและต้องการที่จะหาความเป็นไปได้ของโลกดิจิทัล Workshop แต่ละครั้งมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่สร้างสรรค์”สนใจสอบถามหลักสูตรข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Logiscool (โลจิสคูล) เบอร์โทร 0968858222 Facebook: Logiscool Bangkok Ekamai หรือ Website: http://www.logiscool.com/th/ และสถานที่ เกตเวย์ เอกมัย ชั้น 3