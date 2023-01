ต้นสังกัดสั่งพักงาน “บิว จักรพันธ์” บอกใครทำอะไรไว้ ต้องรับผิดชอบในชั้นศาล ด้านเจ้าตัวปิดไอจี

คุณจักรพันธ์ พุทธา (บิว) และ คุณพรรธนัชญมนธีวสุเจริญ

(ปอย) ทางบริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด ได้รับทราบเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจเบื้องต้นได้ดำเนินการสอบถามไปทั้งทางฝั่งศิลปินในสังกัด

คุณจักรพันธ์ และ ทางคุณพรรธน์ชญมน ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองท่านเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันจริง

แต่ปัจจุบันได้ยุติความสัมพันธ์ลงแล้ว และเกิดข้อขัดแย้งระหว่างกันขึ้น

ซึ่งบริษัทฯ เคารพในการตัดสินใจของคนทั้งคู่

แต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและสำคัญเป็นอย่างยิ่งยวด

ทางบริษัทฯ ใคร่ขอเวลาในการสืบสวนเรื่องราว

และเหตุการณ์ต่าง ๆ จากทั้งสองฝั่งให้กระจ่างและถูกต้อง

จึงต้องรับฟังและพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลจากทั้งสองฝั่งอย่างรอบคอบ

ทำให้ ณ ขณะนี้ ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือให้ข้อสรุปใด ๆ ได้

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อพิพาทนี้เป็นอย่างยิ่ง

และจะไม่เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทุก ๆ

อย่างจะถูกตัดสินไปตามกระบวนการความถูกต้องและยุติธรรมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ทุกท่านจะต้องรับผิดชอบในผลที่ตามมาของการกระทำของตนเอง โดยจะมีการดำเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและข้อมูลทั้งหมดในชั้นศาลเป็นการต่อไป

หากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนประการใดทางบริษัทฯ

จะรีบดำเนินการแจ้งให้สาธารณะชนทราบโดยทั่วกัน

อย่างถูกต้องและยุติธรรมโดยเร็วที่สุด

ล่าสุดต้นสังกัดของ “บิวจักรพันธ์ พุทธา” อย่าง “BE ON CLOUD(บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัด)”ได้ออกจดหมายชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นจนแฮชแทคติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็น#บิวทําร้ายร่างกายผู้หญิง #บิวจักรพันธ์ #BuildJakapan โดยในเวลา 17.00 น. ต้นสังกัดได้ออกจดหมายชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยยืนยันว่าจะมีการสอบสวนทั้งสองฝ่าย และมีการนำสืบถึงชั้นศาล และแจ้งว่าใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำ ซึ่งจะเน้นหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้ง“BE ON CLOUDประกาศ เรื่อง ข้อพิพาทของ คุณจักรพันธ์ พุทธา (บิว)ประเด็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ ระหว่าง ศิลปินในสังกัดในส่วนของความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของคนทั้งคู่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ขอประกาศจุดยืนของเราให้ทราบโดยทั่วกันว่าสุดท้ายนี้ บริษัท บี ออน คลาวด์ จำกัดขออภัยในไม่ความสะดวกใจและข้อถกเถียงทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างสูง แต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าทางบริษัทฯ จะทำหน้าที่ของเราในฐานะคนกลางดำเนินการทุกอย่างในขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อทราบบริษัทBe On Cloudจำกัด 22มกราคม2566”จากนั้นก็ได้ออกจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับประกาศว่าตอนนี้ต้นสังกัดได้สั่งพักงาน “บิว จักรพันธ์” ในทุกๆ โปรเจค จนกว่าจะได้ข้อพิสูจน์ถึงเรื่องนี้“ประกาศเรื่องการพักงานของ คุณจักรพันธ์ พุทธานอกเหนือจากประกาศฉบับก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการสอบสวนข้อพิพาทระหว่างนายจักรพันธ์พุทธา (บิว) และนางสาวพรรธน์ชญมน ธีวสุเจริญ (ปอย) บริษัท บี ออนคลาวด์ จำกัด ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเกี่ยวกับมติของบริษัทฯให้มีการพักงานคุณจักรพันธ์ จากงานและกิจกรรมทั้งหมดโดยที่ คุณจักรพันธ์ จะถูกพักงานทั้งหมดโดยไม่มีกำหนด ที่สำคัญที่สุด คุณจักรพันธ์ จะไม่มีส่วนร่วมในโปรเจ็คใดๆ ของบริษัทฯ ที่ดำเนินอยู่ ณ ขณะนี้ โดยให้มีผลในทันที เขาจะใช้เวลาในระหว่างนี้หยุดเพื่อไตร่ตรองและทบทวนอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับการกระทำของตนเองและจัดการกับข้อพิพาทและคดีความของเขาการพักงานจะมีผลจนกว่าข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไขและได้ข้อสรุปที่ชัดเจน หากทางบริษัทฯ มีแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จะดำเนินการแจ้งให้สาธารณะชนทราบในภายหลังโดยเร็วที่สุดทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความเข้าใจที่ท่านมอบให้ และบริษัท บี ออน คลาวด์จำกัดต้องขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้งต่อความไม่สบายใจที่อาจเกิดขึ้นกับแฟนๆ และประชาชนทั่วไปจากเรื่องนี้”