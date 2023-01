แมริออท บอนวอยเสนอประสบการณ์การเดินทางสุดพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกในปี 2023

สมาชิกจะได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนักเทนนิสระดับท็อปในการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่น รวมทั้ง แอช บาร์ตี้ (Ash Barty) แอมบาสเดอร์ของแมริออท บอนวอย พร้อมทั้งร่วมฉลองงานไพรด์ที่ซิดนีย์ เกย์ แอนด์ เลสเบี้ยน มาร์ดิ กราส์ และเกย์เกมส์ ประเทศฮ่องกงสิงคโปร์ - แมริออท บอนวอย โปรแกรมการเดินทางระดับรางวัลของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล และเจ้าของแบรนด์โรงแรมสุดพิเศษ 30 แบรนด์ นำเสนอลิสต์ประสบการณ์อันน่าทึ่งตลอดทั้งปี เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย (Diversity) ความเสมอภาค (Equity) และการมีส่วนร่วม (Inclusion)ทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่การสนับสนุนนักกีฬาหญิงที่ออสเตรเลียนโอเพ่น ไปจนถึงการฉลองงานไพรด์ที่ซิดนีย์ เกย์ แอนด์ เลสเบี้ยน มาร์ดิ กราส์ และเกย์เกมส์ ประเทศฮ่องกง สมาชิกของแมริออท บอนวอยสามารถตามหาที่สิ่งรักและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตได้กับแมริออท บอนวอย โมเมนท์ส“การเดินทางมีพลังทำให้ผู้คนเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร และไม่ว่าพวกเขาจะมาจากไหน การเดินทางได้เปิดมุมมองใหม่ในด้านสถานที่ที่เขาไปเยี่ยมเยือน, ผู้คนที่เราพบเจอ และวัฒนธรรมต่างๆที่เราประสบ” จูลี่ เพอร์เซอร์ รองประธาน ฝ่ายการตลาด โปรแกรมสมาชิก และพันธมิตร แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย แปซิฟิก “แมริออท บอนวอยภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญๆเหล่านี้ และเป็นการเน้นย้ำจุดยืนขององค์กรของเราในการ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรที่คัดสรรแล้วเหล่านี้ เราเชื่อว่าว่าเราจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้นักเดินทาง สนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม ไปพร้อมกับเรา”สร้างแรงบันดาลใจจากนักกีฬาหญิงการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่น (AO)-หนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่มีผู้คนให้ความสนใจมากที่สุดในภูมิภาคนี้ จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในเดือนมกราคมพร้อมด้วยฤดูร้อนของเทนนิสที่พลาดไม่ได้ เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่แมริออท บอนวอยร่วมมือกับแอช บาร์ตี้ แชมป์เทนนิสและผู้ชนะรายการออสเตรเลียนโอเพ่น 2022 เพื่อเน้นให้เห็นถึงเรื่องการมีส่วนร่วมและการยอมรับผู้หญิงในฐานะเป็นผู้นำ ผ่านการรวบรวมแมริออท บอนวอย โมเมนส์ ต่างๆที่จะเพิ่มความสนุกสนานในการเดินทาง และเปลี่ยนมุมมองในการมองโลกของพวกเขาสมาชิกสามารถชมการแข่งขันได้อย่างใกล้ชิดด้วยบัตรพิเศษรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงในชั้นซูเปอร์บ็อกซ์ และคลินิกเทนนิสกับบาร์ตี้เองเลยทีเดียว แฟนๆยังจะได้เข้าถึงอย่างเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับบัตรเข้าชมการแข่งขันแมทช์สำคัญๆแบบพรีเมียม ทั้งรอบชิงชนะเลิศชายและหญิง, ได้ร่วมมีทแอนด์กรี๊ดกับนักเทนนิสผู้เป็นตำนานของออสเตรเลีย และโอกาสถ่ายภาพร่วมกับถ้วยรางวัลดาฟเน่ แอคเฮิร์สท์ และนอร์แมน บรู๊คส์เฉลิมฉลองให้กับความรักกับงานไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียแปซิฟิกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ งานเวิลด์ไพรด์ จะจัดขึ้นที่ซิดนีย์เป็นครั้งแรก โดยรวมงานซิดนีย์ เกย์ แอนด์ เลสเบี้ยน มาร์ดิ กราส์ ซึ่งเป็นการฉลองงานไพรด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมกับดับเบิลยู โฮเทลส์ แบรนด์โรงแรมภายใต้เแมริออท บอนวอย ในฐานะพันธมิตรเอ็กซ์คลูซีฟ แบรนด์ ดับเบิลยู โฮเทลส์เป็นแบรนด์ที่เน้นความเป็นปัจเจกบุคคลและชุมชนต่างๆเสมอมา และการร่วมมือตลอดสามปีก็เน้นย้ำถึงความมีชื่อเสียงของแบรนด์ในด้านการเป็นกระบอกเสียงของความคิดที่ก้าวหน้า โรงแรมต่างๆของแมริออท บอนวอยทั่วทั้งซิดนีย์จะร่วมนำเสนอประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นมากมายแก่แขกที่มาพักและสมาชิกแมริออท บอนวอย สู่การเฉลิมฉลองระดับโลกให้กับความหลากหลายและความครอบคลุมนอกจากนี้ มิถุนายนเดือนแห่งไพรด์ จะมาฉลองในโรงแรมดับเบิลยู โฮเทลส์ในหลายจุดหมายปลายทาง รวมทั้งดับเบิลยู กรุงเทพ และดับเบิลยู เกาะสมุยเกย์เกมส์-อีเวนต์กีฬาและวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้กับคนทุกคน จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประเทศฮ่องกง แมริออท บอนวอย หุ้นส่วนระดับแพลตินัม เสนอแพ็กเกจการเข้าพักที่ออกแบบให้เหมาะกับแต่ละคน “Feel Your Pride and Share Your Love” เพื่อฉลองสัปดาห์แห่งวัฒนธรรมที่หลากหลาย, การกีฬา และความครอบคลุม แขกของโรงแรมที่เข้าร่วมทั้ง 13 แห่ง รวมทั้งเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ฮ่องกง, เดอะ เซนต์ รีจิส ฮ่องกง และดับเบิลยู ฮ่องกง สามารถสร้างความทรงจำอันไม่รู้ลืมได้ด้วยการเข้าถึงประสบการณ์ต่างๆที่มีธีมเกี่ยวกับไพรด์แบบเอ็กซ์คลูซีฟ, ข้อเสนอในการเที่ยวชมเมือง และของขวัญพิเศษเพื่อต้อนรับ แพ็กเกจมีให้บริการจองแล้วทางเว็บไซต์ของแมริออท บอนวอย (ที่นี่) หรือทางโมบายล์แอปพลิเคชั่นแมริออท บอนวอย โมเมนท์ส มอบโอกาสให้กับสมาชิกในการใช้คะแนนที่สะสมมาจากการเดินทางในโรงแรมเกือบ 8,200 แห่ง รวมทั้งกิจกรรมประจำวัน เช่นจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เพื่อประมูลโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในประสบการณ์สุดพิเศษของ แมริออท บอนวอย โมเมนท์ส ทั่วโลก สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมเพื่อรับประสบการณ์ที่มีราคากำหนดแน่นอน หรือใช้คะแนนเพื่อประมูลแพ็กเกจต่างๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย และข้อเสนอต่างๆในเอเชียแปซิฟิก กรุณาเยี่ยมชมที่ https://marriottbonvoyasia.com