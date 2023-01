“ฟลุ้ค ณธัช” ปังรับต้นปี!! บินตรงทำงานญี่ปุ่นครั้งแรก สุดตื่นเต้น พร้อมอัปเดทผลงานอีกเพียบ

เปิดต้นปีมาก็ปังรัวๆไปถึงแดนปลาดิบกันเลยจ้า สำหรับ หนุ่มมากความสามารถกับการบินไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของแอพพลิเคชั่นเกมส์ Boys meeting from Thailand ที่กำลังจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ พร้อมกับได้รับความสนใจจากนิตยสารชื่อดัง อาทิ S Cawaii!, Hanryusenpu, CREA MAGAZINE ฯลฯ มาสัมภาษณ์พร้อมถ่ายแฟชั่นเซ็ทแบบจัดเต็มอีกด้วย งานนี้หนุ่มฟลุ้คตื่นเต้น และตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ พร้อมเผยถึงผลงานในไทย ที่จะได้ติดตามชมกันในปีนี้ให้ฟังอีกเพียบ“ฟลุ้ค ณธัช” เผยว่า “เรียกว่าเป็นครั้งแรกในการได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับ รู้สึกตื่นเต้น และก็ดีใจมากๆ เพราะญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่ฟลุ้คชื่นชอบอยู่แล้ว การได้ไปทำงานครั้งนี้ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เยอะมากครับ ได้ร่วมทำงานที่แตกต่างวัฒนธรรม ได้เรียนรู้การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย สนุกมากๆ ครับ งานครั้งนี้เกี่ยวกับเกมออนไลน์ Boy Meeting from Thailand ครับ ซึ่งจะเป็นแนว stimulation game ที่จะถูกปล่อยในเดือนมีนาคมนี้ ฟลุ้คก็ได้รับการติดต่อจากทีมงามที่ญี่ปุ่นให้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ครับ มีสื่อทางญี่ปุ่นอีก 6 สื่อ ที่ให้ความสนใจ มาเก็บบทสัมภาษณ์รวมทั้งถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ลงในนิตยสารที่ญี่ปุ่นด้วยครับบรรยากาศสนุกสนาน และเป็นกันเองมากครับ ทีมงานทุกคนเป็นกันเองมาก และเขาให้เกียรติมากๆครับ ฟลุ้คใช้ทีมเสื้อผ้า หน้าผม ของทางญี่ปุ่นหมดเลย ซึ่งประทับใจมากๆครับ ทีมงานค่อนข้างใส่ใจรายละเอียด ออกมาสมกับที่เราตั้งใจไว้เลยครับ เหมือนกับได้ไปทำงานด้วยและได้ไปท่องเที่ยวในตัวด้วย ไหนๆ ก็มาแล้วเลยช็อปให้หมดเลยครับ ถือว่าเป็นปีกระต่ายทองไหมภาวนาให้เป็นอย่างนั้นครับ เพราะปีนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปี ที่แฟนๆ จะได้เห็นหน้ากันตลอดทั้งปี มีทั้งงานแสดง แฟนมีต และอีเวนท์ติดต่อเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยครับ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการ ดู process การทำงานของแต่ละอย่าง และก็ Timeline ของเราด้วยตอนนี้ก็มีซีรีส์ 609 Bedtime Story ครับที่กำลังออนแอร์อยู่ทาง WeTV แล้วก็จะมีซีรีส์เรื่อง Make a Wish ภารกิจนายเทวดา ที่จะออนแอร์ในช่วงต้นๆปีเช่นกันครับ จากนั้นคงตามมาด้วยซีรีส์แนวระทึกขวัญอย่างเรื่อง Shadow เงา ล่า ตาย ครับ และสุดท้ายก็มีภาพยนตร์แนวแอคชั่น ผจญภัย The sis อมตะพันธุ์สยอง ครับ ยังไงก็ฝากทุกๆผลงานด้วยนะครับ ฝากโปรเจกต์เกม Boy Meeting from Thailand ที่จะปล่อยออกมาช่วงเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะครับ ส่วนโปรเจกต์อื่นๆฝากติดตามด้วยครับ เราได้เจอกันแน่นอนครับ”