“พีพี” เคลียร์ดราม่าขายบัตรแฟนมีทติ้งแพง แล้วแต่วิจารณญาณ

"พีพี" เคลียร์ดราม่า ขายบัตรแฟนมีทติ้งโซนทอง 10,000 แพงเกินไป แล้วแต่วิจารณญาณ แต่ยืนยันว่าทุ่มเททำทุกอย่างเต็มที่และพิเศษ สิ่งที่มีให้จะเป็นความพิเศษที่ไม่มีขายข้างนอก แต่จะคุ้มมั้ยแล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลใกล้จะถึงวันขายบัตรงานแฟนมีทติ้งครั้งแรกของนักร้อง-นักแสดงกันแล้ว ซึ่งเจ้าตัวมาเผยในงานณ โครงการ OURS เจริญนคร ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก และเตรียมงานเองแทบจะทุกขั้นตอน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า บัตรโซนทองมีราคาสูงถึง 10,000 บาท งานนี้พีพีบอกว่า ต้องแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคน แต่ตนเองนั้นทำอย่างเต็มที่“จริงๆ บัตรราคาพิเศษเราตั้งใจทำกันมาก เราคุยกันหลายรอบมาก มันมีทั้งสเปเชี่ยลบ็อกซ์เซ็ต ที่ตัวพีพีเองยังอยากได้เลย เป็นบ็อกซ์เซ็ตที่ไม่มีขายด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือความพิเศษจริงๆ คือเราตั้งใจอยากให้ทุกคนรอไปดู คือเราคุยกันหลายรอบสำหรับทีมงานของเรา อยากให้รอติดตามในโชว์ครับ และของพิเศษต่างๆ ที่เราให้ เราก็ตั้งใจทำจริงๆ""สำหรับแฟนมีทครั้งนี้เราพยายามมากๆ ถามว่าคุ้มค่าแน่นอนมั้ย มันก็ขึ้นอยู่กับคน บางคนอาจจะคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็แล้วแต่คนเลยครับ แต่สำหรับเราคือเต็มที่มากๆ พีพีว่าก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลของแต่ละคนไป เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมันก็เป็นมุมมองของเขา เราก็ไม่มีสิทธิไปห้ามอยู่แล้ว""แต่เอาจริงๆ หนูก็ไม่ได้เตรียมพร้อมจะรับดราม่าอะไรนะ (หัวเราะ) แต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรครับ ก็ค่อยๆ แก้กันไป ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ให้เรียนรู้ครับ แต่คนที่อยู่โซนสีทองจะได้เต็มอิ่มกับเราแน่นอน จุกๆ แต่มีไม่เยอะด้วยนะครับ นิดเดียวเอง ก็ฝากว่าวันที่ 28 ม.ค.นี้ ก็จะขายบัตรแล้วนะครับ ที่เดอะคอนเสิร์ต ก็สามารถไปกดจองบัตรกันได้เลยครับ”ตื่นเต้นเตรียมตัวโชว์อย่างเต็มที่“ตื่นเต้นมากครับ และเป็นครั้งแรกด้วยที่เราได้จัดเป็น LIT & GLITTER PP KRIT THE FIRST FAN MEETING ที่พารากอนฮอลล์ เริ่มขายบัตร 28 ม.ค. นี้ครับ เรื่องธีมจริงๆ เราคิดกันหลายรอบมาก เรามาไกลมากๆ แต่เราก็มองย้อนกลับมาว่าแฟนมีทครั้งนี้เราอยากทำให้ใคร จริงๆ แฟนมีทครั้งนี้พีพีตั้งใจทำให้แฟนๆ ทุกคนจริงๆ เรารู้สึกว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอทุกคนในแต่ละที่ บางครั้งเราไปแต่ละงานบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาเจอเรา ครั้งนี้เราก็อยากให้เขามาเจอเราจริงๆ และสะท้อนความเป็นตัวเราจริงๆ ออกไปด้วย""พาร์ทของโชว์ก็เตรียมตัวเยอะพอสมควรครับ อยู่ภายใต้พีพีกฤษฎ์ เอนเตอร์เทนเม้นต์ด้วยครับ เราก็ต้องดูหลายส่วนหลายอย่าง ทั้งโปรดักชั่น ทั้งสถานที่ ทั้งสเต็ปงานและหลายอย่างในงานทั้งหมด และครั้งนี้เราพยายามยัดทุกอย่างจัดเต็มเลย ประมาณ 2-3 ชม.”ยอมรับกดดัน เพราะคนคาดหวังเยอะ“หลายคนคาดหวังเรื่องชุดเหรอ เรื่องนี้มั่นใจแน่นอน เตรียมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่รอดูไฟนอลก่อนว่ากี่เพลง เพราะเพลงละชุดก็ไม่ไหว (หัวเราะ) ก็กดดันครับ เราก็พยายามทำการบ้านให้ดีที่สุด เรื่องคอสตูมเราก็ดูตามความเหมาะสมด้วย ดูตามเพลง ตามสิ่งที่เราจะต้องสื่อสารในโชว์นั้นๆ ก็อาจจะมีแซ่บบ้าง น่ารักบ้าง""ในส่วนของเพลงก็เลือกยากอยู่เหมือนกัน เพราะมันมีหลายพาร์ทมาก ขึ้นอยู่กับโชว์ด้วยว่าเรากำลังโชว์อะไรอยู่ เพลงก็เยอะพอสมควรครับ และมีสเปเชี่ยลเกสด้วย ประมาณ 3-4 คน หนึ่งในนั้นก็ต้องมีคนพิเศษ ถ้าบัตรขายหมดเร็วก็คิดว่าน่าจะเพิ่มรอบครับ”