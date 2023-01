“มาช่า - แอน” ปะทะความสวยห่างกัน 6 ปีปังๆ ทำแฟนๆอยากเห็นงานคู่สาดดราม่าจัดๆใส่กัน

เรียกว่าสวยสะพรั่งสมวัย ชนิดที่กินกันไม่ลงเชียวละ สำหรับสองสาวดาวค้างฟ้านางเอกดังทั้งคู่ อย่างในวัย 53 ที่โคจรมารวมเฟรมเดียวกับนางเอกรุ่นน้องในวัย 47โดยล่าสุดได้โพสต์รูปคู่ลงอินสตราแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นว่า “Nice to see you ka sis @annethong” ด้านก็ตอบกลับไปว่า “ขอบคุณค่ะพี่ช่า”งานนี้ทำเอาแฟนๆ วี้ดวิ่วกันลั่น แห่คอมเมนต์ชื่นชมความสวยกันเพียบว่า สวยทั้งสองเลยคร่า, อยากเห็น 2 ท่านรวมงานแสดงกันสักเรื่องจังครับ สาดดราม่าจัดๆใส่กัน, จมูกเหมือนกันเลย สวยน่ารักแพ็คคู่, ว้าวว มีเซอร์ไพรส์ไรไหมคะ, กาลเวลาทำอะไรพี่ๆไม่ได้จริงค่ะ,สวยอมตะ ทั้งคู่ ฯลฯ