“i’d probably die in my bed” เพลงแสบแอบทะเล้น จาก “Wadfah (วาดฟ้า)”

เดินหน้าลุยตลาดเพลงสากลอย่างไม่หยุดหย่อน สำหรับศิลปินน้องเล็กไฟแรงจากค่ายเพลงห้องเล็ก Smallroom อย่าง “wadfah” หรือ วาดฟ้า ไชยทัพ หลังจากปล่อยซิงเกิลเปิดตัว ‘I hate this city’ พร้อมยอดวิวบน youtube กว่า 100,000 views ตามมาด้วย ‘she's in a cage’ ที่เนื้อเพลงทั้งหมดผ่านการเขียนและถ่ายทอดผ่านประสบการณ์และชีวิตวันรุ่นของเธอล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้ววก่อนปีใหม่ wadfah ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ “i’d probably die in my bed” ซึ่งนับเป็นซิงเกิลที่ 3 จากสาวน้อยเสียงดีมากความสามารถคนนี้นั่นเอง“i’d probably die in my bed” ผลงานเพลงสากลแนว Alternative Pop เล่าถึงชีวิตอันเหี่ยวเฉาและช่วงเวลาอันน่าเบื่อของชีวิตจนทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันเต็มไปด้วยความเศร้าและโดดเดี่ยว ทว่าความเศร้าเหล่านั้นกลับจางหายและดีขึ้นเมื่อได้เจอคนคนหนึ่ง ทำให้วันที่น่าเบื่อกลับมาสดใสขึ้นจนไม่น่าเชื่อ จนอยากให้เขาคนนั้นเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราในทุก ๆ วันนอกจากนี้เนื้อเพลงนี้ยังแฝงไปด้วยความทะเล้นและขี้เล่น ชวนให้คนฟังได้ยิ้มตาม เคล้าไปด้วยจังหวะดนตรีที่มีความสนุก สดใส พร้อมลูกเล่นทางดนตรีที่แทรกอยู่ในช่วงต่าง ๆ ของเพลงเพลงนี้นอกจากวาดฟ้าจะแต่งเนื้อร้องด้วยตนเอง ด้านด้านมิวสิกวิดีโอ wadfah ก็ได้มีส่วนร่วมในการเป็น Production & Animation Designer และ Editor หลัก รวมถึงทำหน้าที่เป็นนักแสดงนำ โดยเนื้อหาของมิวสิกวิดีโอเล่าถึงหญิงสาวที่กำลังหลับใหลและฝันว่าตนเองได้อยู่ท่ามกลางกองถ่ายของผู้กำกับชื่อดังในฝันนั้นเธอได้ออกไปใช้ชีวิตกับเพื่อน ๆ เต็มไปด้วยความสนุกและเสียงหัวเราะพร้อมรอยยิ้มที่สดใส ได้ใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้ อีกทั้งในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ยังแฝงไปด้วยความแฟนตาซี คือ การต่อสู้กับ ‘ปีศาจเตียงนอน’ ที่เปรียบกับอุปสรรคอย่างหนึ่งที่พร้อมจะดึงดูดเราตลอดเวลาจนไม่ได้ใช้ชีวิตนั่นเองสำหรับเพลงนี้ wadfah หวังว่าผลงานชิ้นนี้ที่เธอสร้างสรรค์นี้จะถูกใจแฟนเพลงและทำให้หลาย ๆ คนได้รู้จัก “wadfah” ในหลาย ๆ ด้านมากยิ่งขึ้น