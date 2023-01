สถาบันบางกอกแดนซ์ เปิดศักราชความบันเทิง ยกทัพนักเต้นนับร้อย สื่อเรื่องราว “นักสำรวจ” และ “นิทานอีสป” ผ่านศิลปะการเต้นสุดตระการ

เป็นสถาบันสอนศิลปะการเต้นแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน โดยมีหลักสูตรการเต้นทุกยุคสมัย อาทิ บัลเลต์ แจ๊สแดนซ์ นาฏศิลป์ไทย ยิมนาสติกลีลา บอลรูม และ ลาติน เป็นต้น รวมแล้วมีถึง 11 สาขาการเต้น โดยมีดารานักแสดงที่เคยเป็นนักเรียนและก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงกันเป็นจำนวนมากด้วยศักยภาพในการผลิตนักเต้น นักแสดงที่มีคุณภาพ ทำให้ สถาบันบางกอกแดนซ์ มีแนวคิดในการจัดการแสดงศิลปะการเต้นรำ เพื่อเผยแพร่ศิลปะและความบันเทิงสู่สาธารณะชน ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมชม ได้ร่วมในกิจกรรมการกุศล ต่อยอดสู่การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ โดยจัดขึ้นทุก ๆ สองปี สืบต่อเนื่องกันมายาวนานภายหลังจากสถานการณ์ Covid 19 เริ่มผ่อนคลาย สถาบันบางกอกแดนซ์ จึงได้หวนกลับมาจัดการแสดงศิลปะการเต้นรำอีกครั้ง เพื่อเปิดศักราชความบันเทิง โดยใช้ชื่อการจัดแสดงว่า RESPECT ประกอบด้วยการแสดงของนักแสดง 2 รุ่นด้วยกัน ได้แก่ 4th BDA Junior Performance (The Explorer) และ 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) เปิดการแสดงเป็น รอบบุคคลทั่วไป และ รอบการกุศล เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ในจังหวัดลำพูนผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ กล่าวว่า ในการจัดแสดงเต้นรำ RESPECT แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 4th BDA Junior Performance (The Explorer) เป็นนักแสดงอายุไม่เกิน 11 ปี ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราว ทั้งก่อนและในช่วงที่เผชิญกับ Covid 19 โดยเล่าถึงการเดินทางที่ฉันคิดถึง ผ่านเรื่องราวการผจญภัยของเด็ก ๆ ในช่วงก่อนการแพร่ระบาดโควิดกับคุณค่าของธรรมชาติที่สวยงาม อุดมสมบูรณ์ควรค่ากับการดูแลรักษาไว้ให้อยู่อย่างยั่งยืนคู่กับมวลมนุษย์ เนื้อหามีความร่วมสมัยที่สะท้อนสถานการณ์ ซึ่งเด็ก ๆ เคยสัมผัสด้วยตนเอง มั่นใจว่าการแสดงทุกชุดจะทำให้ผู้ชมได้รับความบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม ส่วนในชุดการแสดง 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) เป็นการนำเรื่องราวมาจากนิทานอีสป มาถ่ายทอดผ่านศิลปะการเต้นในรูปแบบที่หลากหลายสไตล์การเต้น ในการแสดงของแต่ละเรื่อง ล้วนผ่านกระบวนการคิดกลั่นกรอง เพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่าและมอบความเพลิดเพลิน ที่จะเสริมสร้างจิตนาการไปกับท่วงทำนองแห่งการตื่นรู้ทั้งร่างกายและจิตใจ มุ่งเน้นให้ความรู้ และ คติสอนใจ จากนิทานอีสป 4 เรื่อง ได้แก่ ราชสีห์กับหนู กาอยากเป็นหงส์ ไก่ได้พลอยและ กิ่งไม้หนึ่งกำมือรองผู้อำนวยการสถาบันบางกอกแดนซ์ พูดถึง การแสดงในชุด 4th BDA Junior Performance (The Explorer) จะนำเสนอการเต้นที่ผสมผสานกันของ คลาสสิคเคิล, บัลเล่ต์ และ โมเดิร์นแจ๊ส รวมถึงการเต้น ฮิปฮอป เข้ามาประกอบด้วย โดยการเต้นแต่ละรูปแบบ ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวแสดงเป็นหลัก ครูผู้ฝึกสอนจะทำหน้าที่ โคโรกราฟเฟอร์ ออกแบบรูปแบบและท่าเต้นของนักแสดงแต่ละคน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุด รูปแบบการแสดงก็คือ มิวสิคัล อีกแนว ที่ไม่มีเนื้อร้อง แต่เน้นลีลาการเต้น แบบหนักๆ ในส่วนของการแสดง ของนักแสดงรุ่นโต 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) การนำเสนอศิลปะการเต้นของแต่ละเรื่องราว จะมีความแตกต่างกันเรื่องกาอยากเป็นหงส์ นำเสนอศิลปะการเต้นในแบบ คลาสสิคคัลบัลเล่ต์ การเล่าเรื่องจะมีการปรับเนื้อหาให้มี่ความร่วมสมัย เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับคนรุ่นใหม่ กา จะเป็นกายุคใหม่ มองกระจก ไม่ใช่ มองตัวเองในน้ำ แบบในนิทานเรื่องราชสีห์กับหนู นำเสนอศิลปะการเต้นในแบบ โมเดิร์นแจ๊ส เพื่อเสริมให้เนื้อเรื่องดูมีความสนุกสนาน ผ่านท่วงทำนองการเต้น และคนดูตื่นตลึงกับกองทัพหนู ที่มีนักแสดงกว่า 50 คน ที่มาโชว์สเต็ปการแดนซ์ด้วยกันอย่างยิ่งใหญ่ และตระการตาเรื่องไก่ได้พลอย นำเสนอการเต้นในแบบ เรียลลิโค่ บัลเล่ต์ หรือ บัลเล่ต์ร่วมสมัย แต่ยังไม่ถึงกับ คอนเทมโพรารี่ นำแสดงจะนำเสนอเทคนิคเฉพาะ เช่น การ Turn Out, การจัดสมดุลของร่างกาย, การยืนบนปลายเท้า เน้นความสง่างาม ด้วยการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ผ่านท่าทางที่พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรี และเครื่องแต่งกายที่มีความเฉพาะตัวเรื่องกิ่งไม้หนึ่งกำมือ นำเสนอการเต้นในแบบ คอนเทมโพรารี่ แดนซ์ นำความร่วมสมัยผสมผสานให้ลีลาออกมาสวยงามแนวอาร์ต โดยรวมเทคนิคของ โมเดิร์นแดนซ์ กับ บัลเล่ต์คลาสสิค เข้าด้วยกัน เน้นการแสดงออกของความรู้สึกภายในของนักแสดงและเคลื่อนไหวในเชิงนามธรรม หรือ Abstractในระหว่างแสดง 4th BDA Junior Performance (The Explorer) และ 12th BDA Charity Grand Performance (AESOP) ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชม ได้ร่วมกิจกรรมกับนักแสดงบนเวทีเป็นช่วง ๆ โดยสร้างประสบการณ์ร่วมกับทัพนักแสดง นับว่าเพิ่มอรรถรสในการชมให้มีความตื่นเต้น และเพิ่มสนุกสนานให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยทุกเรื่องราว บางกอกแดนซ์ และทีมงาน ประกอบด้วย ครูผู้สอนและนักเรียน จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากความสมัครใจ คัดจากนักเรียน 12 สาขาการเต้น จำนวนกว่า 800 คน โดยทุกคน ตั้งใจร่วมกันเนรมิตให้ทุกเรื่องราวผันเปลี่ยนเป็นความบันเทิง ที่เป็นมากกว่านิทานก่อนนอน ไม่เพียงสร้างความบันเทิง แต่สร้างจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัด ผู้เข้าชมได้รับความเพลิดเพลินและคติดสอนใจ ที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน ที่สำคัญก็คือ ได้ร่วมทำการกุศล ระดมรายได้จากกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ส่งมอบให้แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน อันเป็นความเปี่ยมล้มที่มอบความอิ่มเอิบใจให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง กับการเปิดศักราชใหม่ ด้วยการรับความบันเทิง และ ร่วมกันมอบสิ่งที่ดีให้กับสังคม นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับชั้นนำ ได้แก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด (มหาชน), บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท น้องฉัตร อินเตอร์ กรุ๊ป, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด, กลุ่มบริษัทศรีเทพไทย และ Redclay Studio by KANDIKEVสำหรับ สถาบันบางกอกแดนซ์ ปัจจุบันเปิดให้บริการ จำนวน 11 สาขา ครอบคลุมการสอนศิลปะการเต้นหลากหลายประเภททุกช่วงอายุ ทุกระดับความสามารถ ทุกอาชีพ ทั้งรูปแบบตะวันตกและตะวันออก แบบคลาสสิคไปจนถึงสมัยใหม่ อาทิ บัลเลต์ แจ๊ส แท๊ป คอนเทมโพรารี่ รำไทย ยิมนาสติก ฮิปฮอป ลีลาสฯ เป็นต้น ภายใต้การรับรองโดย กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนำหลักสูตรจากนานาชาติเข้ามาผสมผสานอีกหลากหลาย อาทิ สถาบัน The Common Wealth Society of Teacher of Dance (C.S.T.D) จากประเทศออสเตรเลีย, สถาบัน Royal Academy Of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ, สถาบัน United Dance Organization (UDO) ประเทศอังกฤษ, สถาบัน Spanish Dance Society (SDS) แอฟลิกาใต้, Bangkok Dance Academy (BDA) ประเทศไทย เพื่อสอนและสอบวัดผลให้นักเรียน ครู นักเต้นสมัครเล่น และนักเต้นมืออาชีพกว่า 2,000 คนในทุกปี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://bangkokdanceacademy.com