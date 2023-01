บาจา ขนทัพดาราดัง ร่วมแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ ในงาน “Surprisingly Bata CinderBella”

ประเทศไทย แบรนด์รองเท้าระดับโลกจากยุโรปที่มีดีไซน์ทันสมัย สวมใส่สบาย ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว จัดงานโดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องปีที่ 2 มาร่วมถ่ายทอดความเป็นเจ้าหญิงในแบบ Bata CinderBella ที่งานนี้ขอสลัดรองเท้าแก้ว เพื่อตามหารองเท้าในแบบของตัวเอง พร้อมขนทัพดาราดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บาจา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับแคมเปญ “Surprisingly Bata CinderBella” เราอยากที่จะพาให้ทุกท่านออกนอกกรอบสร้างเรื่องราวใหม่ๆ ตามหารองเท้าคู่โปรดที่เหมาะกับตัวคุณเอง โดยบาจา ได้เลือก “เบลล่า ราณี แคมเปน” แบรนด์แอมบาสเดอร์ต่อเนื่องปีที่ 2 และ ลี -ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ Friend of Bata มาร่วมถ่ายทอดความเป็นผู้หญิงผู้ชายยุคใหม่ที่กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆ มาเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว Friend of Bata คู่ใหม่และเพื่อเป็นตัวแทนสื่อสารไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งนี้บาจาได้นำทัพสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเต็มขบวนทั้งใน ไลน์คอมฟอร์ทเทค บาจาคอมฟิตที่จะมีแบบ และสีหลากหลายขึ้น หรือไลน์สไตล์ บาจา เรด ลาเบล ที่จะมีทั้งรองเท้าส้นสูงรูปแบบทันสมัยหรือรองเท้าไปงานโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งนี้จะมีการสื่อสารกับแบรนด์ในเครือเพิ่มเติมที่เจาะกลุ่มลูกค้าสนีกเกอร์ผ้าใบทั้ง พาวเวอร์ บาย บาจา ที่เป็นรองเท้ากีฬาเทคโนโลยีสูง หรือ นอร์ทสตาร์ บาย บาจา ที่เป็นรองเท้าผ้าใบสตรีทสไตล์สำหรับคนรุ่นใหม่ อีกทั้งมี บั๊บเบิ้ลส์กัมเมอร์ส รองเท้าเด็กที่ครองใจคุณหนูๆ มานาน แต่ปีนี้เราจะมีเทคโนโลยีและลูกเล่นต่างๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าตลาดรองเท้าเด็ก และเป็นการขยายไลน์ดีไซน์ตลาดรองเท้าสำหรับเด็กของบาจาที่มากกว่าแค่รองเท้านักเรียนสำหรับบรรยากาศภายในงาน “Surprisingly Bata CinderBella” ได้เนรมิตลานกิจกรรม Block i สยามสแควร์ ให้เป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์ที่ขนกองทัพคอลเลกชันจากบาจามาให้ชมอย่างจุใจผ่านนางแบบและนายแบบชื่อดัง พร้อมเต็มอิ่มกับโชว์พิเศษจาก 2 ศิลปินดัง โบกี้ไลอ้อน และเดอะทอยส์นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากดาราและเซเลบริตี้ อาทิฯลฯ มาร่วมสร้างสีสันกันอย่างคับคั่งออกมาตามหารองเท้าคู่โปรด และร่วมสัมผัสประสบการณ์การความนุ่มสบายเท้าในแบบของบาจาได้ที่ร้านบาจา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://www.bata.co.th/ , Line Official: @Batathailand, Lazada : Bata Thailand https://bit.ly/3uCDq5R , Shopee : Bata Official Store https://bit.ly/336mjek