แพทริเซีย กู๊ด สลัดลุคสาวอินเตอร์ แปลงโฉมแบบสวยสะกดทุกสายตา ด้วยเครื่องประดับสุดอลัง! กว่า 105 ล้านบาท

เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีกระต่ายทองแบบเฮงๆ ปังๆ NGG JEWELLERY ศูนย์รวมเครื่องประดับทอง เพชร อัญมณี จับมือกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ฉลองเทศกาลตรุษจีนมหามงคลสุดอลังการ จัดงาน “The Great Chinese New Year 2023” รับพรจากดวงจันทร์ สุขสมหวังปีกระต่าย เทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ในคอนเซ็ปต์ “นำพาความมงคลทั้งปวงสู่ทุกท่านผ่านปีกระต่ายมหามงคล ให้โชคลาภ ความสุขก้องกังวาล” พร้อมได้นางเอกสาวแถวหน้า แพทริเซีย กู๊ด เจ้าสาวป้ายแดง มาสลัดลุคอินเตอร์ โดดเด่นภายในงานงานนี้สาว แพทริเซีย กู๊ด สง่างามโดดเด่นแบบชนชั้นสูง ในชุดเครื่องประดับมาสเตอร์พีซจาก NGG JEWELLERY ที่ได้ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ มูลค่ารวมกว่า 105 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเซท Rubiesia The Eye of Rabbit เครื่องประดับเพชรและพลอยทับทิม สุดอลังการ ตัวเรือนทองคำขาว 18K น้ำหนักทองกว่า 139 กรัม ฝังเพชรน้ำร้อยทั้งหมด 815 เม็ด กว่า 68 กะรัต ประดับด้วยทับทิมรูปไข่สุดงดงาม กว่า 11 เม็ด น้ำหนักกว่า 140 กะรัต ซึ่งเซทเครื่องประดับนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากปีนักษัตรกระต่ายทอง ถ่ายทอดโดยใช้อัญมณีทับทิมพม่า ที่เปรียบเสมือนดวงตาสีแดงของกระต่าย ที่มีทั้งความงดงาม ความอ่อนโยนและทรงพลัง ผ่านการรังสรรค์จากช่างฝีมือดีมากประสบการณ์ และเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นไฮไลท์ กับ The Empire Of Swan Paradise ชุดเครื่องหัวทองคำ ที่มีความโดดเด่น จากสีทองอร่ามบ่งบอกความเป็นชนชั้นสูงของผู้สวมใส่ เป็นปิ่นทองคำแท้ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หงส์และดอกเหมย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์มงคลของชาวจีนที่แสดงถึงความสง่างามด้านสาว แพทริเซีย กู๊ด เผยความรู้สึกที่ได้มาร่วมงาน “The Great Chinese New Year 2023” ครั้งนี้ว่า“รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆ ที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานและได้สวมใส่เครื่องประดับในวันนี้ ยอมรับว่า ตื่นเต้นมาก เพราะชุดเครื่องประดับทั้งสร้อยเพชรทับทิมและชุดเครื่องหัวทองคำ สวยงามมากและอลังการงดงามมากๆค่ะ และเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนขออวยพรให้ทุกคน เฮงๆ ร่ำรวยเงินทอง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนา มีแต่ความสุข ความมั่งคั่ง โชคดีตลอดปีกระต่ายนะคะ ”NGG JEWELLERY ยังได้จัด Pop-Up Store ครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิล์ด ให้ทุกคนมาร่วมช้อป และรับอั่งเปาที่ NGG JEWELLERY เตรียมไว้มอบให้ ทั้งกิจกรรมสนุกๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นตู้คีบ ลูกบอลแห่งโชคลาภ พร้อมลุ้นรับอั่งเปามูลค่า 888 หรือทองคำแท้ 0.1 กรัม นำไปเสริมความเฮงตลอดปีเถาะกัน ใครที่หลงเสน่ห์ของเครื่องประดับอัญมณี สามารถมาชมและช้อปกันได้ที่ โซน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ถึง 31 ม.ค.2566