“Titanic ไททานิค” ฉลอง 25 ปีมหากาพย์ความรัก หวนคืนโรงอีกครั้ง 9 กุมภาพันธ์นี้

หวนกลับมาให้หายคิดถึงเพื่อเฉลิมฉลอง 25 ปี ของภาพยนตร์รักโศกนาฎกรรมอมตะ “Titanic ไททานิค” ผลงานจากผู้กำกับมือทอง เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) เจ้าของรางวัลออสการ์ เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ให้ผู้ชมได้สัมผัสเรื่องราวความรักสุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง 9 กุมภาพันธ์นี้ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ภาพยนตร์ “Titanic ไททานิค” ได้ถูกรีมาสเตอร์และกลับมาฉายอีกครั้งในโรงภาพยนตร์ ในระบบ 3D, ATMOS 3D และ IMAX 3D HFR คมชัดทุกโสตสัมผัส มหากาพย์หนังแอ็กชัน-โรแมนติก ว่าด้วยการเดินทางครั้งแรกที่แสนโชคร้ายของพาหนะที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นในขณะนั้น “ไททานิคที่ไม่มีวันจม” ผลงานการกำกับโดย เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) เจ้าของรางวัลออสการ์หลากหลายสาขา และนำแสดงโดยเหล่านักแสดงรางวัลออสการ์อย่าง ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ (Leonardo DiCaprio) และ เคท วินสเล็ต (Kate Winslet)ภาพยนตร์ “Titanic ไททานิค” คว้า 11 รางวัลออสการ์ ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) ผู้กำกับยอดเยี่ยม (Best Director) กำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography) ตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Film Editing) กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction-Set Direction) ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design) ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Dramatic Score) เพลงต้นฉบับยอดเยี่ยม (Best Original Song) เสียงประกอบยอดเยี่ยม (Best Sound) เอฟเฟกต์เสียงยอดเยี่ยม (Best Sound Effects Editing) และการตัดต่อเอฟเฟกต์ภาพยอดเยี่ยม (Best Visual Effects) เข้าฉายครั้งแรกในปี 1997 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กลายเป็นแชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศระดับโลกอันดับ 1 ตลอดกาลและปัจจุบันเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ 3 ของโลกพาราเมาต์ พิกเจอส์ (Paramount Pictures) และ ทเวนตีท์ เซ็นจูรี สตูดิโอส์ (20th Century Studios’) ภาพยนตร์ภายใต้การผลิตของไลท์สตรอม เอ็นเตอร์เทนเมนท์ “ไททานิค” นำแสดงโดย ลีโอนาร์โด ดิแคพรีโอ (Leonardo DiCaprio) เคท วินสเล็ต (Kate Winslet) บิลลี เซน (Billy Zane) เคที เบตส์ (Kathy Bates) ฟรานเซส ฟิชเชอร์ (Frances Fisher) เบอร์นาร์ด ฮิลล์ (Bernard Hill) โจนาธาน ไฮดด์ (Jonathan Hyde) แดนนี นุชชี (Danny Nucci) กลอเรีย สจ๊วต (Gloria Stuart) เดวิด วอร์เนอร์ (David Warner) วิคเตอร์ การ์เบอร์ (Victor Garber) และ บิล แพกซ์ตัน (Bill Paxton) ผลงานการกำกับและเขียนบทโดย เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) อำนวยการสร้างโดย เจมส์ คาเมรอน (James Cameron) และจอน แลนเดา (Jon Landau) ร่วมด้วย อำนวยการผลิตโดย เร ซานชินี (Rae Sanchini)