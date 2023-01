นับถอยหลัง Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp: Quantumania แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: ตะลุยมิติควอนตัม ปล่อยเทรลเลอร์ล่าสุด พร้อมเข้าฉาย 15 กุมภาพันธ์นี้ ทุกโรงภาพยนตร์

Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp: Quantumania แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: ตะลุยมิติควอนตัม ปล่อยโปสเตอร์และตัวอย่างใหม่ เฉลิมฉลองต้อนรับการเปิดเฟส 5 ของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล หรือ Marvel Cinematic Universe (MCU) การผจญภัยในอุบัติการณ์แห่งยุคใหม่กับวายร้ายสุดทรงพลัง “แคงผู้พิชิต” ให้สาวกมาร์เวลพร้อมมุ่งสู่มิติควอนตัมก่อนเข้าฉายในเดือนหน้า เตรียมรับชมได้ในโรงภาพยนตร์พร้อมกัน 15 กุมภาพันธ์นี้ ทุกโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์ Marvel Studios’ “Ant-Man and The Wasp: Quantumania แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: ตะลุยมิติควอนตัม” เรื่องราวของคู่หูซูเปอร์ฮีโร่ สก็อตต์ แลง (พอล รัดด์) และโฮป แวน ไดน์ (อีแวนเจลีน ลิลลี่) ออกเดินทางร่วมกันอีกครั้ง ในฐานะ แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ อีกทั้งยังได้ แฮงค์ พิม (ไมเคิล ดักลาส) และ เจเน็ต แวน ไดน์ (มิเชลล์ ไฟฟ์เฟอร์) พ่อและแม่ของโฮป มาร่วมออกเดินทางตะลุยมิติควอนตัม พร้อมร่วมเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตแปลกใหม่ ที่พวกเขาต้องก้าวข้ามขีดจำกัดมากกว่าเดิม ร่วมด้วย เดวิด แดสท์มัลแชน กับบทบาท เว็บ, เคที โอไบรอัน กับบทบาท เจนทอร์รา, วิลเลียม แจ็กสัน ฮาร์เปอร์ กับบทบาท ควาซ, และ บิลล์ เมอร์เรย์ กับบทบาท ลอร์ดไครลาร์ และยังได้ โจนาธาน เมเจอร์ส เข้าร่วมด้วยบทบาทของ แคง ภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องนี้ได้ เพย์ตัน รีด มานั่งแท่นกำกับอีกครั้ง พร้อมอำนวยการสร้างโดยเควิน ไฟกีและสตีเฟ่น บรูซาร์ด