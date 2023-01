VIPA ก้าวสู่ปี 2566 พร้อมมอบความสุขเพื่อคนไทย

นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายปี 2564แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงจาก Thai PBS คือหนึ่งในผู้ให้บริการ OTT สัญชาติไทยที่มีตัวเลขสถิติการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โดยยอดการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสะสม ณ ปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ถึงร้อยละ 165 สอดคล้องกับการขยายแพลตฟอร์มการให้บริการของ VIPA ไปยัง Smart TV ทั้งในระบบ Android และ Apple TVVIPA ยังโดดเด่นด้วยการออกแบบการให้บริการโดยคิดถึงผู้ชมเป็นหลัก จนเกิดเป็นฟังก์ชันที่เอื้อให้คนพิการรับชมได้อย่างสะดวกสบาย และ Kids Mode ที่ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองวางใจฝากลูกไว้กับหน้าจอ VIPA โดยสามารถเข้าถึงฐานผู้ชมกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ด้วย VIPA Original คอนเทนต์คุณภาพหลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ผู้ชมแต่ละกลุ่มไลฟ์สไตล์ได้อย่างตรงจุด รวมไปถึง สารคดี วาไรตี้ ซีรีส์ และคอนเทนต์ที่ได้รับการคัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลก ไม่เพียงเท่านั้น การถ่ายทอดสดกีฬาในมุมมองที่แปลกใหม่และแตกต่าง เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการรับชม ยังนับเป็นคอนเทนต์ที่ได้รับการตอบรับมากที่สุดในปีที่ผ่านมาจากเนื้อหาสาระและบันเทิงหลากหลายที่ VIPA เสิร์ฟความสุขผ่านหน้าจอตลอด 1 ปี จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักอิงประวัติศาสตร์ที่ชวนผู้ชมมองไทย-เมียนมา ในมุมใหม่ นับเป็นละครที่มียอดรับชมสูงสุดเป็นปรากฏการณ์ของ VIPA ตามมาด้วยละคร ครูมะ ห้อง ป.3 ก และ The Rhythm of life จังหวะชีวิต...ลิขิตฝัน ตามลำดับ ขณะที่สารคดีคุณภาพถือเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมรองลงมา โดยสารคดี ติดถ้ำ และ สำรับชาติพันธุ์ เป็นสารคดีไทยที่มียอดรับชมสูงสุด ขณะที่ทางฝั่งของสารคดีต่างประเทศนั้น I am not your Negro และ Forget me not ได้รับความนิยมมาเป็นอันดับต้น ๆ บนแพลตฟอร์มของ VIPAและในปี 2566 นี้ VIPA ยังคงเดินหน้าเกาะติดเทรนด์ดิจิทัลเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่ผู้ชม โดยกำลังพัฒนาโฉมหน้าใหม่ของการรับชมกีฬา ให้เป็น Multi-channel live streaming ซึ่งผู้ชมสามารถเลือกมุมมองการรับชมได้เอง 360 องศา และพัฒนารูปแบบการให้บริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในยุคดิจิทัลที่สำคัญ VIPA ยังตั้งเป้าไปสู่การเป็น แพลตฟอร์มของคนไทย เพื่อโอกาสของคนไทย โดยวางบทบาทเป็น Creative Hub เปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตคอนเทนต์ไทยทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง เผยแพร่สู่สายตาผู้ชม ซึ่ง VIPA ได้เตรียมศึกษาโมเดลที่น่าสนใจในลักษณะ Crowdfunding ของแพลตฟอร์มสตรีมมิงต่างประเทศ ทั้งยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรสื่อในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนผู้ผลิตไทยให้ไปไกลถึงตลาดโลก