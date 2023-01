“เดย์ ไทเทเนียม” เป็นพ่อลูกอ่อนเต็มตัว หลังน้อง “โรซาเบลล่า” ลืมตาดูโลก

เป็นพ่อลูกอ่อนเต็มตัวแล้วสำหรับหรือหลังภรรยาสาวได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา งานนี้ดูจากสีหน้าและรอยยิ้มของคุณพ่อก็รู้เลยว่าดีใจสุดขีดขนาดไหน โดยได้โพสต์ข้อความด้วยว่า“Thank you GOD for the most precious present 👶 Rosabella my baby girl, superwoman from heaven. Thank you my super wife for your nine months patient 🙏 this is our family. The world is you’re my baby girl. #sdthaitay #thaitanium #Rosabella #babygirl #GODBLESS”( ขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด โรซาเบลล่า ลูกสาวของผม ยอดหญิงจากสวรรค์ ขอบคุณสุดยอดภรรยาของผม สำหรับความอดทนตลอด 9 เดือน นี่คือครอบครัวของเรา โลกทั้งใบคือ หนูนะ ลูกสาวของพ่อ )งานนี้ครอบครัวไทเทเนียม ต่างก็มาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ รวมถึงแฟนๆก็ต่างยินดีที่ครอบครัวไทเทเนียมขยายใหญ่ขึ้นอีกแล้ว