บลิ๊งค์ฟิน! ลิซ่าแจกยิ้มรัวๆ สร้างปรากฏการณ์ยิ้มสวย ฟันขาวมั่นใจกับยาสีฟันพรีเมียม เดนทิสเต้ ในงาน 'LISA' Special Greet: "DENTISTE' Presents Confident Smile with LISA"

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากระดับพรีเมียมเดนทิสเต้ (DENTISTE’) บริษัท สยามเฮลท์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “เดนทิสเต้มอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทยทุกคน เป็นรอยยิ้มมั่นใจของลิซ่า เพื่อให้คนไทยทุกคนยิ้มมั่นใจรับปีใหม่อย่างมีความสุข และทำทุกอย่างประสบความสำเร็จในปี 2566 โดยเชิญ ลิซ่า มาสวัสดีปีใหม่กับทุกท่านในค่ำคืนนี้ เพื่อส่งความสุข ส่งรอยยิ้มอย่างมั่นใจให้คนไทยและประเทศไทย เดินหน้าสู่การประสบความสำเร็จในปี 2566 เป็นปีที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว จากการที่มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในประเทศจำนวนมาก ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี เมื่อไหร่ที่เรามีรอยยิ้ม มีความมั่นใจ จะทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จ”





“เดนทิสเต้ ในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ยาสีฟันพรีเมียมระดับโลกที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่ปี 2548 หรือกว่า 18 ปีแล้ว สิ่งที่จะทำให้แบรนด์ของเรามีความสุขได้ ก็คือ การที่ประเทศไทยมีความสุข เด็กไทยประสบความสำเร็จในแบบของตัวเอง ลิซ่าเป็นคนบุรีรัมย์ พูดภาษาอีสานชัดมาก แม้คนสวย คนเก่งจะมีเยอะ แต่ลิซ่าเป็น Soft Power ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ลิซ่าเป็น Role Model ของเด็กไทยและคนรุ่นใหม่ ในด้านความมุ่งมั่น ความพยายาม และความอดทนมากๆ และยิ้มอย่างมั่นใจเพื่อทำความฝันของตัวเองให้สำเร็จในเวทีระดับโลก เราจึงได้เชิญลิซ่ามาสร้างรอยยิ้มและความมั่นใจให้กับคนไทยทั้งประเทศในงานสุดพิเศษในค่ำคืนนี้ และหวังว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และทำให้ประเทศไทยของเรามีความสุขต่อไป”

'LISA' Special Greet

– เปิดต้นปีไปอย่างแฮปปี้สุดๆ เมื่อแบรนด์ยาสีฟันพรีเมียมระดับโลกสำหรับคนรุ่นใหม่ จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 2566 ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ สร้างปรากฏการณ์รอยยิ้มสุดมั่นใจ เพื่อลูกค้าเดนทิสเต้และคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ด้วยการชวนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเดนทิสเต้ ประเทศไทย ศิลปินระดับโลกที่มีฟันขาว ยิ้มสวย 100% มาชวนคนไทยและชาวบลิ๊งค์ (BLINKS) ร่วมเผยรอยยิ้มมั่นใจ 100% (Max) และสร้างแรงบันดาลใจให้ทำตามความฝัน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมโดยมีแฟนๆ กระหน่ำช้อปเดนทิสเต้เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีได้กระทบไหล่ลิซ่า ปิดท้ายด้วยมอบของขวัญพิเศษยาสีฟันเพชร 1.2 กะรัตให้ลิซ่าเดนทิสเต้มุ่งมั่นพัฒนาและส่งมอบความสุขผ่านสินค้าและนวัตกรรมคุณภาพระดับพรีเมียมมาตลอดเป็นแบรนด์ชั้นนำและ Best in Class ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก เดนทิสเต้ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับลิซ่า ที่นำความภาคภูมิของคนไทยไปสู่ความสำเร็จและการยอมรับระดับสากล ซึ่งก็เหมือนกับเดนทิสเต้ที่ส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ชัยชนะในหลายประเทศทั่วโลก สร้างรอยยิ้มที่มั่นใจและ เติมเต็มความสุขในทุกวันของทุกคนในเวทีนานาชาติในงานได้เชิญแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวฟันสวยของเดนทิสเต้ ประเทศไทย มาร่วมปรากฏการณ์สร้างรอยยิ้มมั่นใจเต็มแม็กซ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลก ซึ่ง ลิซ่า ถือเป็นตัวแทนของยิ้มสยาม (Land of Smile) อย่างแท้จริง เพราะนอกจากจะเป็นไอดอลที่มีความสามารถที่โดดเด่นทางด้านมิวสิกและแฟชั่นระดับโลกแล้ว ลิซ่ายังเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มีรอยยิ้มสวย ฟันขาวมั่นใจ 100% (Max) ที่กล้ายิ้มให้ความฝันของตัวเองและทุ่มเททำงานหนักเพื่อเดินตามความฝันก้าวสู่ แม็กซ์ ซัคเซส ในเวทีระดับโลก เช่นเดียวกับเดนทิสเต้ ซึ่งเป็นยาสีฟันก่อนนอนพรีเมียมระดับโลก ที่พัฒนาในประเทศไทยและมีจำหน่ายในมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก งานในวันนี้นับเป็นครั้งแรกที่ลิซ่าได้มาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษของเดนทิสเต้ ซึ่งสะท้อนความมีเสน่ห์ของรอยยิ้มสยามที่ส่งต่อความมั่นใจและประทับใจสู่แฟนๆ เดนทิสเต้และชาวบลิ๊งค์ทั่วโลกจุใจกับกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งมีเฉพาะงานนี้เท่านั้น ซึ่งคับคั่งไปด้วยแฟนๆ ผู้โชคดีกว่า 3,200 คนร่วมงาน โดยเริ่มจากการเปิดตัวสุดปังของ ลิซ่า กับวิดีโอ Confident Smile ที่ถ่ายทอดเส้นทางความฝันของ ลิซ่า จนมาถึงการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเดนทิสเต้ ประเทศไทย ซึ่ง ลิซ่า ได้ทักทายแฟนๆ อย่างอบอุ่นพร้อมพูดคุยถึงความประทับใจเมื่อใช้ยาสีฟันเดนทิสเต้ ซึ่งเล่าว่า “วันนี้ลิซ่ามากับไอเท็มโปรด เดนทิสเต้แม็กซ์ ใช้แล้วยิ้มสวยมั่นใจแบบคอนฟิเดนซ์ สไมล์ เลยค่ะ ช่วยให้ทำทุกสิ่งด้วยความมั่นใจมากขึ้นแม็กซ์ ซัคเซส ตามความฝัน ใครที่กำลังเริ่มต้นทำตามความฝันของตัวเอง ลิซ่าเป็นกำลังใจให้ค่ะ ยิ้มให้กับความฝัน ฝันต้องเป็นจริงแน่นอนค่ะ”หลังจากนั้น เป็นช่วงพูดคุยกับลิซ่าด้วยคำถามโดนๆ จากชาวบลิ๊งค์ ได้แก่ เสน่ห์ของรอยยิ้มสยามเป็นอย่างไร และการโชว์รอยยิ้มสดใสหลายแบบของลิซ่า ที่น่ารักซะจนเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ดังสนั่น ตามด้วยเกมวัดกึ๋นแฟนตัวจริงลิซ่าว่าศิลปินคนโปรดของตัวเองชอบอาหารแบบไหน โดยในงานยังรวมคลิปเซอร์ไพรส์จากเหล่าแฟนคลับที่ร่วมทำ fan project อัดคลิปเผยความประทับใจ “รอยยิ้มของลิซ่าว่ามีความหมายต่อตัวเองอย่างไร” ซึ่งทำเอาศิลปินคนสวยยิ้มแทบไม่หุบเลยทีเดียว ต่อด้วยช่วงที่ผู้โชคดี 30 คนในงานได้รับลายเซ็นสุดฟินจากลิซ่าบนเวทีนอกจากนี้ ทางเภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการ ยังมอบของขวัญ DENTISTE’ Diamond ของขวัญล้ำค่า ยาสีฟันจากผงเพชรนำเข้า 1.2 กะรัต ที่มีเพียง 100 หลอดในโลก เพื่อแสดงถึงความล้ำค่าและความภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มอง LISA เหมือนเพชรที่คอยส่องสว่างในใจบลิ๊งค์และแฟนคลับทั่วโลกให้ยิ้มได้อย่างเสมอมาก่อนปิดงานด้วยความประทับใจโดยลิซ่าได้พูดสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเผยรอยยิ้มมั่นใจ กล้าที่จะทำตามความฝัน และมาร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับลิซ่าและเดนทิสเต้ในครั้งหน้าใครที่พลาดอีเว้นท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งนี้ อย่าลืมกดติดตามเพื่ออัพเดทกิจกรรมสุดฟินกับลิซ่าและเดนทิสเต้ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.dentiste-oralcare.com/dentistexLISA/ และ www.facebook.com/DentisteTH