"สปีลเบิร์ก", "มิเชล​ โหย่ว" คว้าลูกโลกทองคำ Marvel สร้างประวัติศาสตร์ได้รางวัลด้านการแแสดงเป็นคร้ังแรก

คว้ารางวัลสูงสุดรวมถึง คือ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาดราม่า จากงานลูกโลกทองคำเมื่อวันอังคาร จากภาพยนตร์ส่วนตัวที่เล่าเรื่องในวัยเด็กของเขาเองในขณะที่ดาราระดับ A-list ของฮอลลีวูดยังแห่กันมาร่วมงานประกาศรางวัลใหญ่งานแรกของปี แม้จะมีเรื่องอื้อฉาวมากมายรอบตัวองค์กรผู้จัดงานก็ตามโดย สปีลเบิร์ก ซึ่งคว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมกลับบ้านไป ได้กล่าวขอบคุณครอบครัวของเขารวมถึงแม่ผู้ล่วงลับของเขาผู้สร้างภาพยนตร์วัย 76 ปีกล่าว"The Fabelmans" ครอบคลุมชีวิตแต่งงานที่มีปัญหาของพ่อแม่ของสปีลเบิร์ก, ประเด็นการกลั่นแกล้ง และเกลียดชังต่อต้านชาวยิว และความพยายามในช่วงแรกๆ ของเขาในการสร้างภาพยนตร์กับเพื่อนในช่วงวัยรุ่นของเขา แม้ตอนนั้นจะไม่มีเงินทุนเลยก็ตามสปีลเบิร์ก ยังกล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องและก็อ้างอิงบางเสี้ยวจากชีวิตของเขาเหมือนกัน แต่เขาก็ยอมรับว่าตัวเองจนถึงหนังเรื่องนี้เองสำหรับรางวัลภาพยนตร์ใหญ่อีกรางวัลคือ ภาพยนตร์ประเภทตลกหรือเพลงยอดเยี่ยมตกเป็นของซึ่งเล่าเรื่องโศกนาฏกรรมเกี่ยวกับมิตรภาพที่แตกหักบนเกาะไอริชอันห่างไกล"Inisherin" ยังได้รับรางวัลสำหรับ ตัวของยังคว้ารางวัลนักแสดงนำชายจากหนังเรื่องนี้ด้วย สำหรับสาขานักแสดงตลกยอดเยี่ยม เพิ่มโอกาสความหวังคว้าออสการ์ของเขาขึ้นไปอีก และสำหรับ มาร์ติน แม็คโดนาจ ก็คว้ารางวัลผู้เขียนบทยอดเยี่ยมไปครองแม้จะทำรายได้บนบ็อกซ์ออฟฟิศได้ไม่ดีนัก แต่ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องก็เอาชนะหนังทำเงินดัง ๆ ทั้งหมดไปได้ ไม่ว่าจะเป็น หนังไซไฟของเจมส์คาเมรอนเรื่องและของเจมส์ คาเมรอน และไปครอง .ปีนี้นักแสดงชาวมาเลเซียยังคว้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์มิวสิคัลหรือคอมเมดี้เรื่องภาพยนตร์แนวไซไฟยอดฮิตเกี่ยวกับจักรวาลคู่ขนานเหนือจริงนอกจากนั้นหรือก็ยังรับรางวัลสมทบชายจาก Everything Everywhere All At Once ด้วยเช่นเดียวกันอีกรางวัลที่อาจจะพูดได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็คือคว้ารางวัลสมทบหญิงจากซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่หนัง Marvel คว้ารางวัลสาขาการแสดงจากเวทีใหญ่ตลอด 2 - 3 ปีที่ผ่านมา สมาคมสื่อมวลชนต่างประเทศฮอลลีวูด ซึ่งเป็นผู้จัดงานมอบรางวัล ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในหลายเรื่อง รวมถึงประเด็นการ "เหยียดผิว" เพราะก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯ ไม่มีสมาชิกคนผิวดำเลยแม้แต่คนเดียวในปีนี้ทุกสายตาจึงจับจ้องไปที่ที่จะปรากฏตัวในวันอังคาร จนเมื่อถึงงานจริง ๆ เมื่อปรากฎก็ยังมีดาราดังหลายคนเข้าร่วม รวมถึง สปีลเบิร์ก, ริฮานนา และ แบรด พิตต์ก็มาร่วมลุ้นรางวัลจากและยังคว้ารางวัลสาขานักแสดงนำในหนังประเภทดรามาไปได้ด้วย เขากล่าวบนเวทีถึง เอลวิส ว่า “คุณเป็นไอคอนและเป็นหัวขบถ และผมรักคุณมาก”ปีนี้ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของอินเดียเรื่องซึ่งกลายเป็นกระแสฮิตแบบปากต่อปากในฮอลลีวูด สามารถคว้ารางวัลเพลงยอดเยี่ยมมาได้ เพิ่มโอกาสลุ้นออสการ์ขึ้นอีกพอสมควรของได้รับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดเยี่ยม ในขณะที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมทางด้านโทรทัศน์ภาคก่อนหน้าของที่ชื่อว่าคว้ารางวัลละครยอดเยี่ยมสาขาดราม่า และคว้ารางวัลซีรีส์ตลกยอดเยี่ยมแต่ผู้ซึ่งคว้ารางวัลนักแสดงดราม่ายอดเยี่ยมจากเรื่อง "ซึ่งเธอรับบทเป็นวาทยกรผู้แข็งกร้าว ก็ไม่ได้เข้าร่วมงานงานแต่อย่างใด รวม เควิน คอสต์เนอร์, เซนดายา และอแมนดา ไซฟรีด ที่มีชื่อชิงรางวัลก็ไม่มีใครมาร่วมงานเลยผู้ได้ชิงรางวัลอย่างก็ไม่ได้มาร่วมงาน เพราะประเด็นที่เขากล่าวหาว่าตนเองเคยถูกบริหารขององค์กรผู้สื่อข่าวต่างประเทศลวนลามส่วนดาราและโปรดิวเซอร์ของไม่เพียงไม่มาร่วมงาน แต่เขายังคืนรางวัลลูกโลกทองคำที่เคยได้รับมาให้กับองค์กรไปทั้งหมดโดยปีนี้ผู้จัดงานเลือกเอาดาวตลกชื่อดังมาทำหน้าที่พิธีกร ซึ่งเขาก็เปิดฉากกัดองค์กรผู้จัดงานลูกโลกทองคำทันทีคาร์ไมเคิลกล่าวเจอร์ร็อด คาร์ไมเคิล ยังพูดถึงเรื่องที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฯ แทบไม่มีสมาชิกเป็นคนผิวดำเลยว่า “งานลูกโลกทองคำไม่ได้ออกอากาศเมื่อปีที่แล้วเพราะสำนักข่าวต่างประเทศของฮอลลีวูด... ผมจะไม่พูดว่าพวกเขาเป็นองค์กรเหยียดผิวหรอกนะ แต่พวกเขาไม่มีสมาชิกคนผิวดำแม้แต่คนเดียวจนกระทั่ง จอร์จ ฟลอยด์ ตายนั่นแหละ”แน่นอนว่าแม้แต่ ทอม ครูซ ก็โดน คาร์ไมเคิล แซวด้วยเช่นเดียวกัน“เฮ้ พวกหลังเวทีเจอของพวกนี้” คาร์ไมเคิล กล่าว พร้อมกับถือรางวัลลูกโลกทองคำที่เขาอ้างว่าเป็นของที่ ทอม ครูซ คืนมาให้องค์กรคาร์ไมเคิล อ้างถึงข้อกล่าวหาที่ เชลลี มิสคาวิจ ภรรยาของผู้นำลัทธิไซแอนโทโลจีหายตัวไปหลายปีภาพยนตร์ดราม่ายอดเยี่ยม: The Fabelmansภาพยนตร์เพลงหรือตลกยอดเยี่ยม: "The Banshees of Inisherin"ผู้กำกับยอดเยี่ยม: สตีเวน สปีลเบิร์ก จาก The Fabelmansนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประเภทดราม่า: ออสติน บัตเลอร์ จาก "Elvis"นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมประเภทดราม่า: เคต แบลนเชตต์ จาก "Tar"นักแสดงนำชาย สาขาเพลงหรือตลกยอดเยี่ยม ได้แก่ คอลลิน แฟร์เรล จาก The Banshees of Inisherinนักแสดงนำหญิง เพลงหรือตลกยอดเยี่ยม ได้แก่ มิเชล โหย่ว จาก "Everything Everywhere All at Once"นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม: Ke Huy Quan จาก "Everything Everywhere All at Once"นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม: แองเจลา บาสเซ็ตต์ จาก “Black Panther: Wakanda Forever”บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม: มาร์ติน แมคโดนาห์ จาก "The Banshees of Inisherin"ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม: จัสติน เฮอวิตซ์, "Babylon"เพลงยอดเยี่ยม เพลงต้นฉบับ: "Naatu Naatu" จาก "RRR"ภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยม: "Argentina, 1985"ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม: "Pinocchio ของ Guillermo del Toro"- โทรทัศน์ -ซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยม: "House of the Dragon"นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม: เควิน คอสต์เนอร์ จาก Yellowstoneนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม: เซนดาย่า, "Euphoria"ซีรีส์เพลงหรือตลกยอดเยี่ยม: "Abbott Elementary"นักแสดงละครเพลงหรือตลกยอดเยี่ยม: เจเรมี อัลเลน ไวท์ จาก "The Bear"นักแสดงมิวสิคัลหรือตลกยอดเยี่ยม: ควินตา บรันสัน จาก Abbott Elementaryนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม สาขาโทรทัศน์: ไทเลอร์ เจมส์ วิลเลียมส์ จาก Abbott Elementaryนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม สาขาโทรทัศน์: จูเลีย การ์เนอร์ จาก Ozarkซีรีส์หรือภาพยนตร์โทรทัศน์จำกัดเวลายอดเยี่ยม: "The White Lotus"นักแสดงซีรีส์หรือภาพยนตร์โทรทัศน์จำกัดเวลายอดเยี่ยม: อีวาน ปีเตอร์ส "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story"นักแสดงนำหญิงซีรีส์หรือภาพยนตร์โทรทัศน์จำกัดเวลายอดเยี่ยม ได้แก่ อแมนดา ไซย์ฟรีด จาก "The Dropout"นักแสดงสมทบชายซีรีส์จำกัดเวลายอดเยี่ยม: พอล วอลเตอร์ เฮาเซอร์ จาก "Black Bird"นักแสดงสมทบหญิงซีรีส์จำกัดเวลายอดเยี่ยม ได้แก่ เจนนิเฟอร์ คูลิดจ์ จาก The White Lotus