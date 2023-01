“อิงฟ้า” ฟาดเคราะห์ก่อนวันเกิด ตกบันไดกล้ามเนื้ออักเสบ หมอสั่งเดินให้น้อยที่สุด

หลังเมื่อคืนนี้ (9 ม.ค.) สาวสวยรวยเสน่ห์มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ได้ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์เป็นข้อความว่าก็ทำแฟนคลับเป็นห่วงกันยกใหญ่ ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัว ก่อนบ้านแฟนคลับ Engfa official fan จะออกมาโพสต์แจ้งข่าวทางทวิตเตอร์และไอจี ว่าสาวอิงฟ้าประสบอุบัติเหตุตกบันได“จากความเป็นห่วงของแฟนคลับ เบื้องต้นทางบ้านหลักได้รับการชี้แจงจากพี่ฟ้า พี่ฟ้าประสบอุบัติเหตุตกบันได ขณะนี้ได้เข้าพบคุณหมอที่โรงพยาบาล อาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาล เช็กอาการเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วค่ะ ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ขอบพระคุณทุกความห่วงใยนะคะ **หากมีการอัปเดตอาการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ** By : Dom Engfa”โดยล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ทางบ้านแฟนคลับก็ได้อัปเดตอาการเบื้องต้นแล้ว ว่าสาวอิงฟ้ามีอาการกล้ามเนื้ออักเสบ เอ็กซเรย์แล้วกระดูกไม่หัก แต่ต้องพักผ่อนและเดินให้น้อยที่สุด“อัปเดตอาการพี่อิงฟ้า เบื้องต้นพี่ฟ้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบ เอ็กซเรย์แล้วกระดูกไม่หัก คุณหมอจ่ายยาให้พักผ่อน และใช้การเดินให้น้อยที่สุดค่ะ ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ ขอบพระคุณทุกความห่วงใยนะคะ **หากมีการอัปเดตอาการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ** อัปเดตวันที่ 10.01.2023 เวลา 13.07 By : Dom Engfa”