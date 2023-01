"เมล กิบสัน" เตรียมเปิดกล้องภาคต่อ Passion of the Christ "จิม คาวีเซล" รีเทิร์นในบท "พระเยซู"

ของทำเงินได้ 612 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกในบ็อกซ์ออฟฟิศด้วยทุนสร้างแค่ 30 ล้านดอลลาร์ จนกลายเป็นนภาพยนตร์เรต R ที่ทำรายได้สูงสุดในโรงภาพยนตร์ของสหรัฐฯ ในขณะนั้นแต่ในเวลาเดียวกัน หนังก็สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความรุนแรงของภาพ และเนื้อหาที่กล่าวโทษชาวยิว รวมเนื้อเรื่องบางส่วนที่มีคนมองว่าผิดไปจากพระคัมภีร์ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเนื้อหาของหนังเรื่องนี้ รวมถึงการระเบิดอารมณ์หลังถูกจับเมาแล้วขับในปี 2006 ที่ เมล กิ๊บสัน กล่าวอย่างเดือดดาลเพราะมีอาการเมาในตอนนั้นว่า "ชาวยิวมีส่วนรับผิดชอบต่อสงครามทั้งหมดในโลก" ทำให้ เมล กลายเป็นบุคคลต้องห้ามของฮอลลีวูดอยู่หลายปีกระทั่งเมื่อ 4 ปีก่อน กิ๊บสัน ได้เปิดเผยแผนการสร้างภาคต่อของ Passion of the Christ เขาบอกว่า "แน่นอนว่าเป็นงานใหญ่ และคุณรู้ไหม มันไม่ใช่ 'Passion 2' แต่เรียกว่า 'The Resurrection'"กิ๊บสัน เล่าถึงแผนการสร้างหนังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระเยซูฟื้นคืนชีพ "เขาเก่ง เป็นนักเขียนที่ดี เขากำกับ และเขียนบททั้ง We Were Soldiers และ Heaven Is for Real เป็นทั้งนักเขียน และผู้กำกับที่เก่ง"The Passion of the Christ: Resurrection มีกำหนดจะเข้าฉายในปี 2024