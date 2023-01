TRAViZGO (ทราวิซโก) เปิดตัว #TRAViZGOSuperApp สุดยิ่งใหญ่ พร้อมจัดหนัก แจกจริง #TRAViZGOBigBonus ชวนทุกคน #หาเรื่องเที่ยว ขานรับปีท่องเที่ยวไทย 2566

บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จํากัด (TRAViZGO INNOTECH LTD.) Travel Tech Startup อันดับ 1 ของไทย ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว #TRAViZGO #ทราวิซโก ที่ให้บริการตอบสนองทุกความต้องการในแต่ละไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยว (Travel & Lifestyle Platform) จัดงานเปิดตัวทราวิซโกซุปเปอร์แอป #TRAViZGOSuperApp Grand Opening แอปพลิเคชันดีลสุดโดน ที่หนึ่งในใจผู้บริโภคยุคดิจิทัล ด้วย 2 คู่จิ้นสุดฮอตแห่งยุค #ซีนุนิว และ #แจมฟิล์ม พร้อมออกแคมเปญสุดปัง #หาเรื่องเที่ยว แอปเดียวครบ จบที่ทราวิซโก จัดหนักแจกจริง #TRAViZGOBigBonus ให้ส่วนลดสูงสุด 15,000 บาทต่อคน เพื่อขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทมาตลอด 22 ปี และต้อนรับสมาชิกใหม่ #ทราวิซโก เพื่อให้ทุกคน #หาเรื่องเที่ยว ได้อย่างสบายใจ คุ้มค่าตลอดทั้งปี ต้อนรับการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทย พร้อมตั้งเป้า 5 ล้านดาวน์โหลด รายได้ 3,500 ล้านบาท และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 28,000 ล้านบาท ภายในปี 2566 นี้คุณณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ CEO บริษัท ทราวิซโก อินโนเทค จํากัด กล่าวว่า “ทราวิซโกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการด้านการท่องเที่ยวมามากกว่า 20 ปี เราขับเคลื่อนธุรกิจบนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ผ่านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเต็มรูปแบบที่ ‘ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User Centric)’ เพื่อ ‘ค้นหา’ และ ‘ตอบสนอง’ ทุกความต้องการท่องเที่ยวในแต่ละไลฟ์สไตล์ของลูกค้า #TravelandLifestyle เราให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพแบบ #OnlineToOffline โดยใช้ทั้งดิจิทัลเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวก และสนับสนุนด้วยผู้ชำนาญการด้านการท่องเที่ยว (Travel Specialist) ในการตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน ทำให้สามารถตอบโจทย์ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”“ที่ผ่านมา #ทราวิซโก ได้รับการยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานการบริการยืนหนึ่งในใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องมาตลอด 22 ปี จนเติบโตเป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งระดับ #เซนทอร์ #Centaur สถานะเป็น Travel Tech Startup อันดับ 1 ของไทย และด้วย #TRAViZGOSuperApp จะยิ่งทำให้ #ทราวิซโก มีความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น #ยูนิคอร์น ด้านการท่องเที่ยวตัวแรกของประเทศไทย (The First Thailand Travel Tech UNICORN) และพร้อมทะยานสู่ ท็อป 100 ของบริษัทเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Top 100 Tech Company in ASIA) ด้วยเป้าหมาย 5 ล้านดาวน์โหลด ภายในสิ้นปี 2566 และ 10 ล้านดาวน์โหลด ภายในปี 2570 คาดการณ์รายได้ 3,500 ล้านบาท ในปี 2566 และทะลุ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเรื่องท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศไม่ต่ำกว่า 28,000 ล้านบาท ในปีนี้” นายณัฐเศรษฐ กล่าวเสริม#TRAViZGOSuperApp มาพร้อมกับดีลที่โดนใจ มัดใจทุกไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยว ด้วยความคุ้มค่าในทุกข้อเสนอ พร้อมตอบโจทย์และสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ด้วยบริการที่หลากหลายครบถ้วน อาทิ การจองตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) แพ็คเกจทัวร์และการจัดทัวร์ตามความต้องการ (Package Tour & Incentive Tour) โรงแรมที่พัก (Accommodation) กิจกรรมนันทนาการและสุขภาพ (Recreation Activities & Wellness) รถเช่า (Car Rental) เรือสำราญ (Cruise) รถไฟ (Train) บริการวีซ่า (VISA Services) ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance Services) และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆสำหรับไฮไลท์สุดพิเศษภายในงานเปิดตัว #TRAViZGOSuperApp Grand Opening สุดยิ่งใหญ่ ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แบบเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นจนห้างแตก #ทราวิซโก ได้นำ 2 คู่จิ้นสุดฮอตแห่งยุค #ซีนุนิว ซี-พฤกษ์ พานิช / นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ และ #แจมฟิล์ม แจม-รชตะ หัมพานนท์ / ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ มาจัดกิจกรรม FanMeet อย่างใกล้ชิดกับแฟน ๆ แบบจิ้น ยกกำลังสองต๊าซสุด ฟินจิกหมอน โดยในงานเปิดตัวนี้ #TRAViZGO ยังจัดหนักแจกจริง แจกให้ก่อนใคร 5,000 #TRAViZGOBigBonus (เทียบเท่ามูลค่า 5,000 บาท) รับไปเต็ม ๆ พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษ แถมรางวัลแพ็คเกจทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก รวมมูลค่ากว่าแสนบาท สำหรับผู้ที่มาร่วมงานเปิดตัวดังกล่าวสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสร่วม FanMeet กับ 2 คู่จิ้นสุดฮอต #ซีนุนิว และ #แจมฟิล์ม ในงานเปิดตัว #TRAViZGOSuperApp Grand Opening ไม่ต้องเสียใจไป #ทราวิซโก ใจดีชวนแฟนคลับทุกคน #หาเรื่องเที่ยวเมืองไทย กับโปรแกรมสุดพิเศษ #TRAViZGOxZeeNuNew ทราวิซโกพาล่องเรือยอร์ชสุด Exclusive 2 วัน 1 คืน และร่วมกิจกรรม FanMeet แบบใกล้ชิดกับ #ZeeNuNew นอกจากนี้ #ทราวิซโก ยังใจดีมากขึ้นด้วยการชวน #หาเรื่องเที่ยวเปิดประสบการณ์สู่โลกกว้าง กับโปรแกรมสุดพิเศษ #TRAViZGOxJamFilm ทริปในฝันโตเกียว โอซาก้า ภูเขาไฟฟูจิ ชมซากุระ 6 วัน 4 คืน พร้อมโอกาสร่วมกิจกรรม FanMeet แบบใกล้ชิดกับ #JamFilm เพียงทำตามเงื่อนไขง่าย ๆ ชวนเพื่อนดาวน์โหลดและสมัครเป็นสมาชิก #TRAViZGOSuperApp ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ก็มีสิทธิลุ้นไปร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟแล้ว จิ้นใครชอบใคร เลือกทริปได้เลยที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่มี #TRAViZGOSuperApp อยู่ในมือถืออยู่แล้ว หรือยังไม่ได้ดาวน์โหลด ให้ทุกคนเตรียมโหลดแอปให้พร้อม เพราะวันที่ 17 มกราคม 2566 จะเป็นวันดีเดย์ ที่ #TRAViZGO จัดหนัก แจกจริง วันเดียวเท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนดาวน์โหลดและลงทะเบียน แล้วจะได้รับ 10,000 #TRAViZGOBigBonus กันแบบจุก ๆ (เทียบเท่ามูลค่า 10,000 บาท) !!!! แบบนี้เรียกว่าพลาดไม่ได้แล้ว เพื่อให้ทุกคน #หาเรื่องเที่ยว ได้อย่างคุ้มค่าตลอดทั้งปี เฉพาะสมาชิก #TRAViZGO เท่านั้นสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของ TRAViZGOWebsite : https://www.TRAViZGO.com/LINE Official: @TRAViZGOFacebook: https://www.facebook.com/TRAViZGO/Instagram: https://www.instagram.com/TRAViZGO/Twitter: https://www.twitter.com/TRAViZGO/TikTok: @TRAViZGO#TRAViZGO#TRAViZGOSuperApp#TRAViZGOBigBonus#หาเรื่องเที่ยวกับTRAViZGO#TRAViZGOxZeeNuNew#TRAViZGOxJamFilm