สุดจริง! ครั้งแรกของโลก เก่ง ธชย X MR.ME X MR.LAOS

นักร้องพันล้านวิว เจ้าพ่อติ๊กต๊อกไทยแลนด์ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ล่าสุดคว้าตำแหน่งพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับ เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ พร้อมทีม 12 หนุ่มหล่อล่ำนำโดย คีโต้ พรหมมาสิทธิ์ สีสัน Mr.Laos 2022,เวียงคำ จันทะวงศา Mr.laos model 2021,อาสุน สมแพง ลาวเซิ้ง Mr.Laos 2021,โอเว้น เฮืองประเสริฐ สุดาดวง Mr.Model laos 2022,สุกสมเพชร คำเกด Mr.Me 2022 ได้อวดหุ่นแซ่บเว่อร์ๆในชุดว่ายน้ำตรึงตาตุงจิต สลัดผ้าอวดหุ่นล่ำแน่นกันไปแล้ว ชุดสูท หล่อปะทะดุ กับมิสเตอร์มี MR.Me 2022 ไม้เอก สันติภาพ ทองระย้า ,บอล มนต์วิทย์ พิสิฐบุต,พ็อตเตอร์ ชยพล บุญรักษา,ฟร้องซ์ ฐากูร ประยูร,ปาล์ม ทัศนาถ ตู้จินดา และก้อง ธเนศ คนเพียรระเบิดพลังแรงแบบคาดไม่ถึง!!! ทำเอาไฟลุกไปแล้ว กับการถ่ายทำ TV Sceen สุดพิเศษให้ เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้นักร้องพันล้านวิว เก่ง ธชย บอกว่า ผมไม่ได้ถ่ายชุดว่ายน้ำนะครับ จริงๆ ก็อยากถ่ายแหละ แต่เขาไม่ให้ถ่าย (หัวเราะ) น้องๆ นายแบบแต่ละคนหุ่นดีมากๆ ผมในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์ให้ ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ ต้องบอกต่อเลย พลังที่เราเลือกได้ ลองแค่ครั้งเดียวจะติดปากติดใจตลอดคีโต้ มิสเตอร์ลาว MR. Laos 2022 ถ่ายแบบชุดสูทแบบหล่อเท่สบายอยู่แล้วครับ แต่พอถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ ก็มีเขินนิดหน่อย ดีใจมากครับ ที่มาได้ทำงานร่วมที่ไทย ได้เป็นหนึ่งของสินค้าคุณภาพระดับโลก ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ดูแลแฟชั่นสุดเซ็กซี่ แรงๆ บอกว่า เราทำงานกัน 3 วันเลย เพื่อให้งานออกมาปังที่สุด ไม่ใช่มีแค่ชุดว่ายน้ำ แต่มีหลายหลายชุดให้ได้ชมกัน และน้องๆ ทำงานกันไว มืออาชีพกันทุกคน แต่ละคนมีดีแตกต่างกันไป อยากให้รอดูกันเต็มๆ เร็วๆ รับรองมากกว่าว้าว ยิ่งกว่าเซ็กซี่ทางด้านคุณนุ้ย สุวิมล ธนินกุลนาถ ผู้บริหารเครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ บอกชัดๆ ไปว่า ‘เราอยากนำเสนออะไรใหม่ๆ ให้แตกต่างโดดเด่น แฟชั่นเซ็ตนี้ ไม่ใช่นำเสนอแค่เรือนร่างที่เร้าใจ แต่นำเสนอเรื่องแก่นแท้ ตัวตนจิตวิญญานจริงๆ อยากให้คนมองข้ามเรื่องรูปร่าง หน้าตาไปบ้าง มองให้เห็นถึงความคิด การกระทำดีๆ มากกว่าค่ะ มิสเตอร์มี MR. ME 2022 ทั้งฝั่งไทยและลาว เป็นการเชื่อมกันและกันของสองประเทศ สินค้าของเรา เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ มีขายแล้วที่ลาว และอีกหลายประเทศ ซึ่งยอดขายเราดีแบบเกินคาดมากๆค่ะ’ติดตาม เครื่องดื่ม ME Energy Drink มี เอนเนจี้ดริงก์ พลังที่เราเลือกได้ และอีกหลายสินค้าดี มีคุณภาพระดับโลกได้ทาง www.marcellathailand.comเพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrinkไอจี : https://www.instagram.com/mar.cella_official/Tiktok : https://www.tiktok.com/@meenergy_drin