ประเดิมความปังตั้งแต่ต้นปี 2566 !!! CHANGE2561 ได้ฤกษ์งามยามดีบวงสรวง CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF

ประเดิมความปัง !!! บวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียว สำหรับซีรีส์ที่ครองใจคนทั้งประเทศมาอย่างยาวนานอย่าง CLUB FRIDAY THE SERIES ซีรีส์คุณภาพที่สร้างจากเรื่องจริงของความรัก สุดดราม่า เรียกน้ำตา แฝงแง่คิดในเรื่องของศีลธรรม และกฎแห่งกรรมควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อสะท้อนชีวิตจริงของมนุษย์ ทำให้ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี กับ 14 ซีซั่น รวมกว่า 100 เรื่อง การันตีคุณภาพด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย ซึ่งในบวงสรวง CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF นี้นำโดย คุณฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer (CEO) เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย คุณเอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท CHANGE2561 พร้อมเหล่าทัพนักแสดงคุณภาพอย่างคับคั่ง ณ บริเวณลานหน้าตึก อาคารจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ เพลสโดย CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ได้นำเสนอเรื่องราว ความรัก กับ ความเชื่อ จากชีวิตจริงของคนในยุคปัจจุบัน ที่มีความเชื่อในเรื่องราวต่างๆมากกว่าหัวใจจึงทำให้ความรักนั้นเปราะบาง ส่งผลต่อความรักจนในหลายๆครั้ง ความเชื่อนั้นกลับทำให้รักต้องพังลง เพราะเลือกที่จะเชื่อทุกอย่างมากไป แต่กลับไม่เลือกเชื่อหัวใจตัวเอง ซึ่งทุกเรื่องราวถูกนำมาถ่ายทอดผ่านนักแสดงคุณภาพระดับแถวหน้าของประเทศไทย•(เรื่อง ดวงสมพงษ์) เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา , โก้ วศิน , อั๊ต อัษฎา , กิ๊ฟ สิรินาถ , ออมสิน ณัฐรัตน์ กำกับการแสดงโดย คุณโบ พรรณทิพย์•(เรื่อง สะใภ้จีน) ทับทิม อัญรินทร์ , เอี้ยง สิทธา , กิ๊ก สุวัจนี , บีม สรีดา กำกับการแสดงโดย คุณโอ๋ กฤษฎา•(เรื่อง กรรมหรือพรหมลิขิต) แบงค์ อาทิตย์ , เจนิส เจณิสตา , มิว ลักษณ์นารา กำกับการแสดงโดย คุณชู บุญธร•(เรื่อง สัญญาณอันตราย) พิม พิมประภา , วาววา ณิชชา , พีช พชร กำกับการแสดงโดย คุณอ้อ วิลาวัณย์•(เรื่อง ลูกเทพ) ญดา นริลญา , เชฟป้อม หม่อมหลวงขวัญทิพย์ เทวกุล กำกับการแสดงโดย คุณปีเตอร์ นพชัยซึ่ง CLUB FRIDAY THE SERIES 14 LOVE&BELIEF ผลิตโดย CHANGE2561 จะออกอากาศให้ได้ชมกันในปีนี้ ทุกคืนวัน เวลา 21.15 น. ทางช่องวัน31 และสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ รวมถึงข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/change2561