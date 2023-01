“ไต้ฝุ่น” คุกเข่าขอแต่ง - พร้อมใช้ชีวิตคู่ แต่ขอเวลาอีก 1-2 ปีสร้างตัว รับทุกงานหาทุนแต่งเมีย

รักสุกงอมเลยทีเดียว สำหรับหลังจากที่คบหากับแฟนสาวครูโรงเรียนนานาชาติ ครบ 10 ปี และเพิ่งเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานที่ประเทศจอร์เจีย โดยเจ้าตัวเล่าบรรยากาศในตอนนั้นว่า ตื่นเต้นมากจนลืมหมดว่าจะพูดว่ายังไง“ก็ครบรอบ 10 ปี ก็เลยอยากจะให้เป็นของขวัญเขา อยากจะเปลี่ยนสถานะแล้ว จริงๆ ตั้งใจไว้ก่อนประมาณเกือบปีแล้วครับว่าถ้าครบรอบ 10 ก็อยากจะขอเขา อยากจองไว้ก่อน อยากให้เป็นโมเมนต์นึงสำหรับผู้หญิง และเขาก็เป็นคนชอบธรรมชาติมาก และอยากไปประเทศจอร์เจียมากเลย และพอมีช่วงว่างตอนปลายปี เพราะเราจะเที่ยวกันตอนปลายปีอยู่แล้ว ก็เลยไปที่นั่นแล้วกัน และเลือกสถานที่ โดยมีน้องไกด์ (กันตพล ชมภูพันธ์) ให้เขาไปช่วยซัปพอร์ตเราก็ตกใจคิดว่าเขาจะไม่เอา แต่จริงๆ เขาแค่ช็อกเฉยๆ (หัวเราะ) สุดท้ายก็เลยถามแค่ว่า yes or no เฉยๆ เพราะจะพูดอะไรแล้วลืมหมดเลย เขาก็ตอบ yes ก็เป็นโมเมนต์เล็กๆ น่ารักๆ ให้เขา”10 ปีที่ผ่านมาทะเลาะกันน้อยมาก ลั่นพร้อมแล้วกับการใช้ชีวิตคู่“มันเหมือนเพื่อนครับ มีสเปซให้กันและกัน และไม่ได้คาดหวังอะไร ทะเลาะกันนับครั้งได้เลย กับการใช้ชีวิตคู่ก็พร้อมแล้วนะครับ แต่ถ้าเรื่องงานแต่งอาจจะต้องรอก่อนสักพักนึง เพราะเพิ่งพ้นจากโควิดมา เงินทองหายไปเยอะเลย (หัวเราะ) ก็เลยจะรอสักพักนึง ไม่อยากทำให้ตัวเองลำบากขนาดนั้น ก็อยากจะค่อยๆ สร้างตัวกันใหม่ ที่ตั้งไว้ก็ประมาณสัก 1-2 ปีนี่แหละครับ แต่ก็ต้องดูสถานภาพการเงินและความพร้อมต่างๆ ด้วย”แม่น้ำตาคลอ บอกหนักนิดเบาหน่อยก็ยอมกันไปแล้วแม่ผมก็ชูมือบอกว่าเป็นไทแล้ว (หัวเราะ) แกก็ให้พรครับ หนักนิดเบาหน่อยก็ยอมกันไป (ยิ้ม)”เผยว่าที่ภรรยาช็อก เกือบหยิบชุดเสือดาวใส่แล้ว“จำไม่ได้เลยครับเพราะเขาเหลือสองชุด เพราะเป็นวันสุดท้ายด้วย โชคดีเอาชุดสีขาวมา เพราะหิมะมันสีขาวเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลัง เขาก็เหมือนยังช็อกอยู่ เราไม่เคยมีโมเมนต์นี้ เราไม่เคยมีสัญญาณบอกมาก่อนที่ผ่านมาเราโอเคกับคนนี้ตั้งนานแล้วครับ เพียงแต่โมเมนต์ที่จะขอเขาเพิ่งมาเมื่อประมาณ 1-2 ปี รู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับคนนี้ และอยากจะให้เกียรติด้วยการที่เราแสดงออกอะไรบางอย่าง”หวานใจโอเคที่ต้องรองานวิวาห์อีก 1-2 ปี เพื่อสร้างตัวคือจ่ายเงินไปแล้วทำให้เราไม่เหลือ เราก็พยายามจะให้ทุกอย่างมันพร้อมที่สุดครับ”แต่งเล็กๆ ที่เชียงใหม่“ลุยงานต่อนะครับ คุยกันแล้วว่างานไม่ใหญ่ เพราะใหญ่มากเราอาจจะไม่ไหว ก็อาจจะเล็กๆ น้อยๆ อาจจะเป็นบ้านเกิดเราที่เชียงใหม่ครับ”รับทุกงาน แม้แต่ซีรีส์วาย ต้องหาทุนแต่งเมีย“ก็มีละครและภาพยนตร์ครับ ภาพยนตร์กำลังจะเริ่มถ่าย ได้ไปออนแอ์ต่างประเทศเลย แล้วก็จะมีเป็นซีรีส์วาย ผมก็มีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักๆ ผมว่าปีนี้ผมค่อนข้างเปลี่ยนตัวเองเยอะเหมือนกัน จ้างได้นะครับ รับหมดเลย ในฐานะนักแสดงเราทำได้ทุกบทบาท อยู่ที่ว่าผู้จัดหรือผู้กำกับท่านไหนเห็นศักยภาพและคิดว่าผมเหมาะกับบทนั้นๆ