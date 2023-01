“ออม สุชาร์” โพสต์อวยพรวันเกิดตัวเองในลุคเซ็กซี่ใสๆรับอายุเข้าสู่เลข 35 แบบไม่น่าเชื่อ

เรียกได้ว่าทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนๆ แห่เข้ามาอวยพรวันเกิดอายุเข้าสู่เลข 35 ของนางเอกสาวอย่างท่วมท้น เมื่อล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์โมเมนต์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองผ่านอินสตราแกรมส่วนตัวด้วยภาพสุดเซ็กซี่ สวยสดใส เห็นแล้วใจละลายแบบไม่น่าเชื่อว่าอายุจะเข้าสู่ตัวเลขตัวเลขดังกล่าวแล้ว ด้วยแคปชั่น“Happy birthday to me Getting older but my inner child is ageless. (สุขสันต์วันเกิด ฉันแก่ขึ้นแต่ความเป็นเด็กในตัวฉันนั้นไร้อายุขัย) ขอบคุณทุกคำอวยพรที่ส่งมาให้เลยนะคะ ขอให้พรดีๆกลับไปถึงทุกคนเช่นกันค่า”