“โอม ภวัต” ขอโทษ อ้างแสบ-ซน ไม่ตั้งใจแกล้งเด็กออทิสติก - เพื่อนผู้หญิง เจอขุดต่อ ด่าอย่างเดือด

กลายเป็นดรามาที่ขึ้นเทรนด์ทวิตเลยทีเดียว สำหรับกรณีที่นักแสดงซีรีส์วาย ที่เคยมีผลงานภาพยนตร์ ดิว ไปด้วยกันนะ, ซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อน BAD BUDDY SERIES, เขามาเชงเม้งข้างๆ หลุมผมครับ, Make It Right the Series รักออกเดิน ถูกผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งแฉว่า เคยบูลลี่แกล้งเพื่อนตั้งแต่สมัยประถมยันม.ปลาย โดยคนที่โดนแกล้งส่วนมากเป็นเด็กออทิสติก และผู้หญิง ที่ผ่านมาไม่เคยออกมาขอโทษเหยื่อที่ถูกทำร้าย จนมีการเรียกร้องผ่านแฮชแท็ก #โอมภวัตออกมาพูดเถอะ เพื่อให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ล่าสุด โอม ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษ และยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยเผยว่าในอดีตตนทั้งซนและแสบ เป็นความคึกคะนองของเด็กผู้ชาย ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี ณ ตอนนั้นตนได้ถูกลโทษ และเรียกผู้ปกครองมาพบ และขอโทษเพื่อนที่ถูกแกล้งไปแล้ว ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นบทเรียนราคาแพงทำให้ปรับปรุงตัว และเสียใจที่สร้างบาดแผลในใจให้เพื่อนจนถึงวันนี้ และส่วนตัวก็รู้สึกผิดกับเรื่องนี้ไปตลอดชีวิต ไม่เคยให้อภัยตัวเองภายหลังเจ้าตัวชี้แจง ชาวเน็ตบางส่วนก็เห็นใจ แต่บางส่วนก็ซัดแรงว่าการแกล้งเด็กออทิสติกคือความเหี้..ไม่ใช่เรื่องซนและแสบ พร้อมขุดต่อว่าเจ้าตัวไม่เคยขอโทษเหยื่อ ทำไมถึงออกมาบอกว่าเคยขอโทษไปแล้ว ระอุไม่น้อยเลยทีเดียว