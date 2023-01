ภาคต่อมาแน่! Avatar 2 รายได้ทะลุ 1,700 ล้านฯ ผงาดหนังทำเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับ 7

ยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดที่เปิดตัวในปี 2022 และเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดอันดับสองของยุคโรคระบาด รองจากในปี 2021 (1.91 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เท่านั้นแต่ชาว Na'vi ก็มีโอกาสโค่นล้ม ปีเตอร์ ปาร์กเกอร์ สูงมาก เพราะ Avatar: The Way of Water ฉายไปได้แค่เดือนเดียวเท่านั้นด้วยกระแสในขณะนี้ “Avatar 2” ยังมีโอกาสทำเงินทะลุ 2 พันล้านเหรียญทั่วโลกสูงมาก ซึ่งเป็นเรื่องยากแม้แต่ในยุค "ก่อนโควิด" ก็ตามโดยก่อนหน้านี้มีภาพยนตร์เพียง 5 เรื่องในประวัติศาสตร์ที่ทำรายได้เกิน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่(2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ),(2.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ),(2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ),(2.069 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ) และ(2.04 พันล้านเหรียญสหรัฐ)ภาคต่อที่รอกันมานานเกิน 10 ปีของ “Avatar” ใช้ทุนสร้างไปอย่างน้อย 350 ล้านดอลลาร์ และอีกกว่า 100 ล้านดอลลาร์เพื่อทำการตลาดผกก. เจมส์ คาเมรอน เองก็ยังยอมรับว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าหนังจะประสบความสำเร็จพอที่จะสร้างไปถึงภาค 5 ตามแผนได้หรือไม่ และหากหนังไม่สำเร็จอย่างที่หวังก็อาจจะจบหนังชุดนี้ที่ภาค 3 ไปเลย แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า เจมส์ คาเมรอน น่าจะต้องเหนื่อยไปอีก 5 - 7 ปี กับการทำภาคต่อของ Avatar ไปจนถึงภาค 5