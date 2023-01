JKN 18 เปิดผังรับศักราชใหม่ 2566 อัดแน่นจัดเต็ม ครบทุกรส หวังโกยเรตติ้ง ตั้งเป้าสู่ Top10

สถานีโทรทัศน์ช่อง JKN 18 ต้อนรับปีใหม่ 2566 เปิดเกมรุกเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่เต็มคาราเบล! พร้อมขยายฐานผู้ชมทั่วประเทศ หวังกระชากเรตติ้ง ตั้งเป้าสู่ Top 10 ดิจิทัลทีวี เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมสนุกกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์ รายการมวยไทยจัดเต็มความมันให้คอมวยทุกวัน รวมไปถึงการถ่ายทอดสดการประกวด Miss Universe ครั้งแรกของไทย ที่ JKN18 ถ่ายทอดสดถึง 3 รอบสุดท้ายเอาใจแฟนนางงาม นอกจากนี้เดือนเมษายนเตรียมพบกับรายการกีฬาระดับโลก (Action Sports) ที่จะมาเสริมทัพคอนเทนต์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และยังคงเดินหน้าพัฒนารายการข่าวให้เป็นสถานีข่าวคุณภาพ ที่เชื่อถือได้ ด้วยการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ครอบคลุม ทันทุกสถานการณ์เตรียมพบกับซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี สนุกไปกับเรื่องราวของมหาเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซีรีส์ “ศิวะ อภินิหารตำนานมหาเทพ” ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.30 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ นอกจากนี้ยังมีซีรีส์ดราม่าแฟนตาซีที่ครองใจผู้ชมชาวไทยอย่าง “นาคิน” ภาคใหม่ (ซีซัน 6) ที่เตรียมจ่อลงผังสร้างความบันเทิงเต็มพิกัด เรียกได้ว่าแฟน ๆ พร้อมฟินกันสุดๆ ไปเลยงานนี้JKN 18 ยังคงประกาศศักดาตอกย้ำความเป็น World of Muay Thai (เวิลด์ ออฟ มวยไทย) ส่งรายการมวยกระหน่ำความมันเต็มอิ่มจุใจทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.15 เป็นต้นไป ได้แก่ วันจันทร์ รายการศึกมวยไทยพันธมิตร, วันอังคาร รายการมวยมันส์เต็มแมกซ์, วันพุธ รายการศึกมวยไทยพลังใหม่, วันพฤหัสบดี มวยไทย Fighter X, วันศุกร์ รายการมวยมันส์เต็มแมกซ์ และวันเสาร์ เวลา 17.30 น. รายการศึกมวยเด็ด สังเวียนเดือด และวันอาทิตย์ เวลา 18.15 น. รายการศึกท่อน้ำไทย ทีเคโอ เกียรติเพชรนอกจากนี้แฟนกีฬา แนว Action Sports เตรียมพบรายการใหม่เตรียมลงจอให้ได้รับชมกันในเดือนเมษายนเป็นต้นไป อาทิ รายการมวย UFC รายการแข่งรถ NASCAR รายการแข่งจักรยาน UCI เป็นต้นเริ่มแล้ววันนี้ JKN18 ประกาศนับถอยหลังการประกวด Miss Universe 2022 ที่จะถ่ายทอดสดให้แฟน ๆ นางงามได้รับชมการประกวด 3 รอบสุดท้าย คือ1. รอบคัดเลือก Preliminary Competition วันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น.2. รอบชุดประจำชาติ National Costume Show วันที่ 12 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.3. รอบตัดสิน Final Competition วันที่ 15 ม.ค. 66 เวลา 08.00 น.ชมสด 3 ช่องทาง (บรรยายไทย)1. ช่อง JKN18 ดิจิทัลทีวีหมายเลข 18 (SD)2. ช่อง JKN_CNBC ทาง AIS PLAY หมายเลข 642 (HD) และ 3BB GIGA TV หมายเลข 608 (HD)3. ช่องทางออนไลน์ (HD)Facebook : JKN18, JKN18 News และ JKN-CNBCYouTube : JKN18นอกจากนี้ยังพบกับรายการพิเศษ Journey to the Crown รายการที่จะนำพาเหล่าแฟนนางงามไปเจาะลึกเบื้องหลังเวทีการประกวด และสีสันก่อนการประกวดมาให้แฟนนางงามได้ติดตามกัน และอีกหนึ่งช่วงรายการพิเศษ Miss Universe Insight ที่จะเชิญเหล่ากูรูทั้งหลายในแวดวงนางงาม มาวิเคราะห์ พูดคุยจับตาความเป็นไปบนเวทีนางงามในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองรายการพิเศษสามารถติดตามได้ทางรายการ "ตีข่าวเล่าใหญ่" ทาง ช่อง JKN 18 เวลา 16.40 น. – 18.15 น. รับชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผศ.ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง ผู้อำนวยการอาวุโสสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง JKN18 กล่าวว่า “สำหรับการวางกลยุทธ์ผังรายการในปี 2565 ส่งผลให้เรตติ้งของช่อง JKN18 มีแนวโน้มโตต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยในเดือนพฤศจิกายน 2565 เรตติ้งเติบโตขึ้นกว่า 180% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยังมี %Growth สูงที่สุดในกลุ่มช่องดิจิตอลทีวีทั้งหมด โดยปัจจุบันภาพรวมเรตติ้งของช่อง JKN18 อยู่ที่ 0.090 (TVR)สำหรับปี 2566 ได้ปรับกลยุทธ์เนื้อหารายการให้หลากหลายขึ้น อัดคอนเทนต์แน่นแบบจัดเต็ม ทั้งซีรีส์ต่างประเทศฟอร์มยักษ์ รายการมวยและกีฬาระดับโลก เพื่อขยายฐานผู้ชมให้กว้างยิ่งขึ้น และคาดว่าเรตติ้งจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของรายการข่าวทางช่อง JKN18 ยังคงพัฒนารายการต่อเนื่อง โดยมีการปรับเนื้อหารายการและการนำเสนอให้ดูง่าย เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และตั้งเป้าหมายให้ JKN18 เป็นสถานีทีวีดิจิทัลที่มีเรตติ้งติด Top 10 ของทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ”ติดตามความเคลื่อนไหวทุกโซเชี่ยลมีเดียของ JKN18 ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/JKN18officialInstagram: https://www.instagram.com/jkn18official/Twitter: https://twitter.com/jkn18officialTiktok : https://www.tiktok.com/@jkn18officialYouTube: https://www.youtube.com/c/Jkn18Website: https://www.jknglobal.com/