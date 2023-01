“ป๊อก-มาร์กี้” ลุยสร้างพัฒนาอาคารสถานที่ “โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ” พร้อมชวนสนุก “ป๊อกกี้on the run SS6”

ต้อนรับปีใหม่ 2566 รายการ ป๊อกกี้ on the run SS5 EP20 “แดดดี้ป๊อก-หม่ามี้มาร์กี้” พาทุกคนไป on the run กันที่จังหวัดราชบุรี พร้อมกับ 2 จิ๋ว “มีก้า-มีญ่า” อย่างที่ทราบกันว่า “แดดดี้ป๊อก” เคยผ่าตัดเนื้องอกที่สมอง เป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นในวัยเด็ก เลยทำให้รู้สึกอยากช่วยเหลือและมอบสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ “แดดดี้ป๊อก-หม่ามี้มาร์กี้” ได้เข้าไปช่วยปรับปรุงพัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกูล) สร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัยให้กับโรงเรียน ติดตั้งเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ ให้กับน้องๆ ในครั้งนี้เลยกลับไปสานต่อพัฒนาทั้งในส่วนของการรีโนเวทสปรับปรุง โรงอาหารใหม่ สร้างต่อเติมหลังคาให้กับสนามเด็กเล่น พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันคุณครูและนักเรียนแถมงานนี้เรียกว่า “มีก้า-มีญ่า” ได้เจอกับแก๊งค์เพื่อนกลุ่มใหม่ เด็กๆ ได้ฝึกมีมนุษยสัมพันธ์กับเด็กคนอื่นๆกล้าพูดคุย กล้าเล่นกับเพื่อนใหม่ กล้าทำอะไรที่ไม่เคยทำ เด็กๆ ที่โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศก็น่ารักเรียกว่าEPนี้ดูแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้จริงๆ“ป๊อก ภัสสรกรณ์” กล่าวว่า “ขอบคุณที่ติดตาม รายการ ป๊อกกี้ on the run กันมาอย่างยาวนาน ขอบคุณที่รักครอบครัวของเรา ดีใจที่มีพวกคุณเป็นกำลังใจให้นะครับ แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ 2023 ขอให้แฟนๆ ชาว รายการป๊อกกี้ on the run พบเจอแต่สิ่งดีๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง กลับบ้านมามีความสุขทุกๆ วันไปกับรายการของพวกเราชาว #mindsettv นะครับและปีใหม่นี้พวกเราเตรียมจัดเต็มความบันเทิงตามเสียงเรียกร้องของแฟนคลับ ป๊อกกี้ on the run Season 6 ปรับเวลาใหม่ เป็นทุกวันเสาร์เวลา 9.00 น ที่ช่อง Youtube : Mindset TV เริ่มรับชมได้ครั้งแรกวันที่ 7 มกกราคม 2566 เป็นต้นไป ฝากแฟนๆรายการติดตามชมกันด้วยนะครับ”ส่วนใครที่อยกจะดู ป๊อกกี้ on the run SS5 EP20 สามารถเข้าไปติดตามชมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=hiUjycP7fZQ และช่องทางการรับชมเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/pokmindset